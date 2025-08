Zawodnik Napoli wróci do Anglii. Zejdzie jednak ligę niżej

Napoli zdobyło w poprzednim sezonie mistrzostwo Włoch. Podopiecznych Antonio Conte czeka teraz poważny sprawdzian – gra na trzech frontach. Drużyna została już solidnie wzmocniona. W związku z tym w kadrze zrobiło się mało miejsca, dlatego niektórzy zawodnicy będą musieli odejść. Jeden z nich już poprzedni sezon spędził poza Neapolem.

Poważne wzmocnienia

Napoli, które nie brało w poprzednim sezonie udziału w europejskich pucharach, wykorzystało tę przewagę nad rywalami i sięgnęło po mistrzostwo Włoch. „Azzurri” zdobyli 82 punkty w Serie A, wyprzedzając na mecie Inter Mediolan o jeden punkt. Teraz zdobywcy scudetto wrócą do Ligi Mistrzów. Do drużyny Antonio Conte dołączyły już mocne nazwiska, na czele z Kevinem De Bruyne, Noa Langiem czy Samem Beukemą. Wypożyczeni zostali również Lorenzo Lucca i Vanja Milinković-Savić.

„Azzurri” planują również transfery wychodzące, by pozbyć się zawodników, którzy nie znajdują się w planach Conte na kolejny sezon. Z Napoli odszedł m.in. Natan czy Gianluca Gaetano, a za 75 mln euro do Galatasaray trafił Victor Osimhen, który był tam wypożyczony w poprzednim sezonie. Kolejnym zawodnikiem bliskim opuszczenia Włoch jest Jens Cajuste, który ma dołączyć do Ipswich Town. Zawodnik trafi tam na roczne wypożyczenie za dwa miliony euro. W umowie zostanie zawarty zapis o obowiązku wykupu za 7,5 mln euro, w przypadku awansu „Traktorzystów” do Premier League.

Powrót do Anglii

Szwedzki pomocnik na szersze wody wypłynął w duńskim Midtjylland. Jeszcze podczas gry w Danii zwracał uwagę klubów Premier League czy Bundesligi. Po czterech latach w Superlidze trafił jednak do Stade Reims, które zimą 2022 zapłaciło za niego 10 mln euro, co było wówczas rekordowym wydatkiem francuskiego klubu. Rozegrał tam 42 mecze, w których strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę.

Wystarczyło półtora roku, by zgłosił się po niego jeszcze mocniejszy klub. Było nim Napoli, które przed sezonem 2023/24 zapłaciło za niego niespełna 12 mln euro. Pod Wezuwiuszem Cajuste się jednak nie odnalazł. Zaliczył co prawda 35 występów we wszystkich rozgrywkach, ale był rezerwowym. Na boisku spędził tylko nieco ponad 1400 minut.

Przed poprzednim sezonem zgłosiło się po niego Ipswich Town, które po 22 latach wróciło do Premier League. Szwed został wypożyczony i był ważnym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Kierana McKennę, w którym rozegrał 30 spotkań. Nie zdołał jednak pomóc w utrzymaniu – „Traktorzyści” zajęli przedostatnie miejsce w tabeli z 22 punktami na koncie. Gorsze od nich było tylko Southampton, które zgromadziło 10 punktów mniej.

Teraz 25-latek ma wrócić na Portman Road, by pomóc w powrocie do elity. Jeśli tak się stanie, zostanie tam na kolejne sezony. Kilka tygodni temu w mediach pojawiały się informacje, które łączyły go z Besiktasem. Turecki klub miał być nawet dogadany z Napoli, jednak to finalizacji transferu zabrakło zgody Cajuste’a.

