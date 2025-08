Fortuna Duesseldorf zrezygnowała z zawodnika. Protestowali przeciwko niemu kibice

Fortuna Duesseldorf poszukuje na rynku transferowym napastnika. Klub występujący w 2.Bundeslidze był już o krok od podpisania kontraktu z nowym zawodnikiem, jednak w ostatniej chwili się z tego wycofał. Spowodowane to było protestem kibiców, którzy nie chcieli go widzieć w swojej drużynie. Wszystko przez posty w mediach społecznościowych, dotyczące konfliktu w Strefie Gazy.

Wymiana ataku. Kownacki za drogi

Fortuna Duesseldorf spędzi kolejny sezon w 2. Bundeslidze, po tym jak w poprzednich rozgrywkach zajęła szóste miejsce w tabeli i nie zdołała awansować do niemieckiej elity. Latem z klubu odeszło dwóch napastników – Dawid Kownacki zasilił Herthę Berlin, ale był on tylko wypożyczony do Fortuny. Po bardzo solidnym roku nie była w stanie go wykupić za 2,5 mln euro: – Istnieje opcja wykupu, która jednak nie jest ekonomicznie wykonalna dla Fortuny. Wciąż szukamy alternatywnych rozwiązań – pisała nawet na… oficjalnej stronie.

Taki napastnik byłby na wagę złota, ale nie udało się wypracować żadnego „alternatywnego rozwiązania”. Werderowi zależało na sprzedaży i definitywnym pozbyciu się niewypału, który nawet nie strzelił dla nich gola w Bundeslidze, stąd „Kownaś” tym razem odszedł na wypożyczenie, ale z przymusowym wykupem przez Herthę po sezonie. Wystąpił łącznie w 29 spotkaniach 2. Bundesligi i uzbierał 13 bramek i pięć asyst. Kownacki pierwszy raz w karierze ustrzelił dwa dublety z rzędu. Fortuna musiała jednak szukać i to nie jednego, a dwóch napastników.

Wypożyczony z Wolfsburga był też Dzenan Pejcinović, młody rezerwowy napastnik, autor pięciu trafień. W związku z tym klub zaczął rozglądać się za ich zastępstwem. Jeden napastnik trafił już na Merkur Spiel-Arena. Mowa o Cedriku Ittenie. To 12-krotny reprezentant Szwajcarii, który w poprzednim sezonie zdobył 12 bramek dla Young Boys Berno.

Fortuna także bliska sprowadzenia Shona Weissmana. To 29-letni Izraelczyk, który ostatni sezon spędził w Granadzie, występującej w La Liga 2, mającej w zespole kilku ciekawych zawodników (Luca Zidane, Kamil Jóźwiak, Gio Citaiszwili, Reinier). Zajęła ona 7. miejsce i nie dostała się do baraży. Weissman był tylko rezerwowym. Rozegrał 31 spotkań i czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz zaliczył dwie asysty, ale złożyło się na to tylko 1350 minut.

Wcześniej nie mógł nigdzie zagrzać miejsca na dłużej. Występował m.in. w Maccabi Hajfa, z którego był kilka razy wypożyczany, Wolfsbergerze czy Realu Valladolid. Hiszpański klub wykupił go z Austrii latem 2020 za cztery miliony euro. W Valladolid rozegrał 92 mecze, w których strzelił 30 goli i zanotował sześć asyst. W 2023 roku za 3,5 mln euro przeszedł do Granady, która w międzyczasie wypożyczyła go jeszcze do Salernitany.

Protest kibiców

Weissman miał trafić do Fortuny, jednak wyraźnie sprzeciwili się temu jej kibice. Wszystko przez usunięte już posty zawodnika na portalu „X”, który w 2023 roku wzywał m.in. do ataku na Strefę Gazy. Informacje o potencjalnym transferze Weissmana wywołały poruszenie wśród fanów. Początkowo klub nic sobie z tego nie robił, natomiast po wyraźnym ruchu kibiców, którzy na jednym z portali stworzyli nawet stosowną petycję, poinformował o wycofaniu się z transferu.

– Intensywnie rozważaliśmy ofertę Shona Weissmana, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się nie podpisywać z nim kontraktu – brzmiał oficjalny komunikat Fortuny Duesseledorf. Co ciekawe, zawodnik miał już nawet przejść testy medyczne.

Po całym zamieszaniu głos w mediach społecznościowych zabrał sam zainteresowany: – (…) Chociaż akceptuję wszelką krytykę, boli mnie, że nie uwzględniono pełnego kontekstu (…) Na koniec dnia człowiek zawsze będzie stał po stronie swojego kraju, niezależnie od okoliczności.

