Hoffenheim reaguje na kontuzję defensora. Transfer z Premier League

TSG Hoffenheim we wzorowy sposób zareagowało na niedawną kontuzję Valentina Gendreya oraz „posuchę” na prawej stronie obrony. Klub z Sinsheim pragnąc jak najlepiej przygotować się na nowy sezon 2025/26, postanowił sprowadzić nowego defensora, prosto z Premier League!

Hoffenheim pozyskało zawodnika z Premier League

TSG Hoffenheim błyskawicznie zareagowało na jedno z największych wyzwań początku sezonu 2025/26 – poważną kontuzję Valentina Gendreya, która wykluczyła podstawowego prawego obrońcę na wiele miesięcy. Warto wspomnieć, że na początku letniego okienka klub pożegnał także legendę – Pavla Kaderabka. Ekipa z Sinsheim nie zwlekała i sprowadziła solidnego zastępcę – czeskiego reprezentanta Vladimira Coufala. 32-letni defensor dołączył na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu kontraktu z angielskim West Hamem United. Dla dyrektora sportowego Andreasa Schickera to ruch nie tylko przemyślany, ale i konieczny.

– Po poważnej kontuzji Valentina Gendreya i jego długiej nieobecności musieliśmy wrócić na rynek transferowy, aby obsadzić pozycję prawego obrońcy w nadchodzącym sezonie. W osobie Vladimira pozyskujemy zawodnika, który pasuje do profilu i może natychmiast wypełnić lukę. Vladimir to doświadczony reprezentant kraju, który grał w angielskiej Premier League. Dzięki swojemu doświadczeniu nie będzie potrzebował dużo czasu, aby zaaklimatyzować się w Bundeslidze – skomentował dyrektor sportowy TSG Hoffenhiem.

Koniec czeskiego duetu w West Hamie

Coufal od 2020 roku był filarem defensywy West Hamu United, do którego trafił ze Slavii Praga. W barwach „Młotów” rozegrał aż 180 spotkań, notując 20 asyst. Występował nie tylko w Premier League, ale również w europejskich pucharach, m.in. Lidze Europy i Lidze Konferencji. Z West Hamem przeżył wiele niezapomnianych chwil, w tym wygraną w Lidze Konferencji. „Młoty” czekały na jakikolwiek puchar od 1980 roku i serię tę przerwały, pokonując Fiorentinę 2:1 w sezonie 2022/23. Dla Coufala to początek nowego etapu w karierze, co też sam przyznał zaraz po transferze.

W West Hamie stworzył duet Czechów z Tomasem Souckiem. W pewnym momencie w kraju naszych sąsiadów zapanowała prawdziwa „Westhamomania”, gdy ci dwaj panowie występowali razem w pierwszym składzie i to z niezłym skutkiem. Pomocnik pozostał w Londynie, gdzie gra od zimowego okienka transferowego 2019/20. Obrońca trafił tu trochę później – w październiku 2020 roku, w wyjątkowym okienku transferowym, gdzie cały terminarz poprzesuwała pandemia COVID-19. Coufal był zawsze wybiegany, solidny, agresywnie grający 1 vs 1, a w sezonach 2020/21 i 2022/23 notował aż po siedem ligowych asyst.

– Po latach spędzonych w Anglii w West Ham United, z niecierpliwością czekam na nowe wyzwanie w Bundeslidze. Rozmowy z TSG przebiegały znakomicie, więc nie musiałem się długo zastanawiać. Jestem przekonany, że drużyna ma ogromny potencjał i chcę pomóc nam osiągnąć nasze cele jako zespołowi w nadchodzącym sezonie – skomentował Vladimir Coufal.

Na arenie międzynarodowej Vladimir Coufal to absolutny filar reprezentacji Czech. Od debiutu w listopadzie 2017 roku rozegrał 55 spotkań, zdobył bramkę i zanotował 12 asyst. Uczestniczył w turniejach mistrzowskich i od lat jest jednym z liderów kadry. Transfer do Hoffenheim to dla Coufala nie tylko nowe wyzwanie sportowe, ale również szansa, by zamknąć karierę na europejskich boiskach z godnością – walcząc na wysokim poziomie i przekazując młodszym graczom swoją wiedzę i boiskową mądrość. Hoffenheim zyskuje nie tylko klasowego obrońcę, ale też mocną osobowość.

Fot. PressFocus