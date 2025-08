Liverpool dogadał się z Al-Hilal. Gwiazda na wylocie z klubu

Według najnowszych informacji dostarczonych przez dobrze znanego Fabrizio Romano, Liverpool osiągnął wstępne porozumienie z klubem z Arabii Saudyjskiej. Po wydaniu tak wielu milionów przez ekipę „The Reds”, przychodzi czas także na sprzedaż. Simone Inzaghi bardzo zabiega o zawodnika angielskiego klubu, który idealnie uzupełniłby skład Al-Hilal.

Liverpool i Nunez, to koniec historii?

Historia tego urugwajskiego napastnika na Anfield rozpoczęła się w 2022 roku. Wówczas Liverpool sięgnął bardzo głęboko do kieszeni i zapłacił za Darwina Nuneza prawie 100 milionów euro, wliczając w to wszystkie dodatki. Stawiano go w jednym szeregu z Erlingiem Haalandem, mieli się ścigać o koronę króla strzelców. Od razu w pierwszym meczu zachwycił – podczas starcia z Manchesterem City wszedł na boisko w 60. minucie i zdobył bramkę, pieczętującą zdobycie pucharu, podczas gdy Erling Haaland zaprezentował się mizernie i nie trafił do pustej bramki.

Fani z pewnością pamiętają te debaty – Haaland vs Nunez, które z czasem stały się… wręcz absurdalne. Podczas gdy Haaland strzelał jak najęty i już w debiutanckim sezonie trafił 52 razy do siatki, tak Urugwajczyk strzelił ich zaledwie 15 i nigdy się tak naprawdę w pełni nie odnalazł, stając się momentami „jeźdźcem bez głowy” i irytując kibiców własnego klubu decyzyjnością oraz… brakami technicznymi. Często lepiej odnajdywał się nawet, grając na lewym skrzydle niż jako wykańczający akcje.

Ta przygoda zakończy się po trzech sezonach, zwłaszcza że Liverpool zakupił Floriana Wirtza, Hugo Ekitike, a całkiem możliwe, że za chwilę też Alexandra Isaka. Wedle najnowszych informacji chociażby od słynnego podczas okien transferowych Fabrizio Romano, 26-letni zawodnik ma przenieść się do Arabii Saudyjskiej. O jego pozyskanie bardzo mocno zabiega Simone Inzaghi, który od nie tak dawna jest pierwszym trenerem Al-Hilal.

Od dłuższego czasu kwestia odejścia Darwina Nuneza z Liverpoolu była raczej przesądzona, natomiast nie było do końca jasne, w jakim kierunku podąży napastnik. Mówiono sporo o Serie A, zainteresowane były zarówno Napoli, jak i AC Milan w ostatnim czasie. Wydaje się, że raczej finanse oraz kwota, jakiej żądał Liverpool, były blokadą w dogadaniu takich przenosin. Jeszcze kilka dni temu „The Athletic” donosiło, iż Al-Hilal ustanowiło Darwina jako swój główny cel transferowy na to okienko. Teraz według Fabrizio Romano kluby już się dogadały i pozostały kwestie rozmów z zawodnikiem.

143 występy, zmarnowane pieniądze?

Przy tak dużych transferach wymagania zawsze są ogromne. Ostatnio Luka Jović, który przechodził do Realu Madryt za ponad 60 milionów euro, zawitał do… greckiego AEK-u Ateny. W przypadku Nuneza nie ma mowy o takim dużym spadku rynkowej wartości, lecz na pewno fani Liverpoolu mieli co do niego znacznie większe oczekiwania. W sieci pojawiało się wiele krytycznych komentarzy pod jego adresem, natomiast w ostatnim sezonie grał dość regularnie, choć równie przeciętnie.

Podczas rozgrywek 2024/25 zdobył zaledwie siedem bramek. Zwykle przegrywał rywalizację o skład, co pokazuje aż 21 na 30 meczów rozegranych Premier League z ławki. Był to jego najsłabszy sezon od momentu pojawienia się na Anfield. Rok wcześniej było lepiej – miał 18 goli i aż 13 asyst (54 mecze we wszystkich rozgrywkach). Transfer do Arabii Saudyjskiej ma zależeć już tylko od napastnika, natomiast wedle angielskich mediów Nunez już wcześniej miał optować za takim ruchem. Do oficjalnego potwierdzenia brakuje tylko jego podpisu.

Kwota transferu może oscylować w okolicy 60 milionów euro, po uwzględnieniu dodatków. To kolejna ogromna sprzedaż przez LFC piłkarza, którego w klubie już nie chciano. Poprzednim był kupiony przez Bayern Monachium kolumbijski lewoskrzydłowy Luis Diaz.

Fot. PressFocus