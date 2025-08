Liverpool sprzedał utalentowanego pomocnika. Trafił do Ligue 1

Jeszcze tydzień temu Olympique Lyon musiał ciąć koszty, a tymczasem… właśnie zaszalał na rynku. Szósta drużyna poprzedniego sezonu Ligue 1 pozyskała 13-krotnego reprezentanta młodzieżowej reprezentacji Anglii, z którą ten zdobył mistrzostwo Europy. Nowy zawodnik OL będzie liczył na częstsze występy, których nie mógł mu zagwarantować Liverpool.

Niepewna przyszłość Lyonu

Pod koniec czerwca jak grom z jasnego nieba spadła informacja o możliwej degradacji OL do Ligue 2 z powodów finansowych. „Les Olympiens” odwołali się od decyzji Krajowej Dyrekcji Kontroli Zarządzania (DNCG) i ostatecznie udało się uniknąć katastrofy w postaci spadku. Nie zmienia to faktu, że klub znad Loary musi w obecnym okienku znacząco ograniczyć wydatki. Dlatego z Lyonem pożegnali się m.in.: Lucas Perri, Said Benrahma, Jordan Veretout czy Duje Ćaleta-Car. Najważniejszym transferem wychodzącym były jednak przenosiny Rayana Cherkiego do Manchesteru City – 21-letni Francuz zasilił angielski klub za 35 milionów euro.

W ich miejsce nie sprowadzono jednak głośnych nazwisk. Najciekawszymi wzmocnieniami Lyonu w trwającym oknie transferowym są Pavel Sulc oraz Ruben Kluivert. Ten pierwszy ma za sobą znakomity sezon w barwach czeskiej Viktorii Pilzno – zdobył 15 bramek i zanotował dziewięć asyst w 35 meczach ligowych, a ponadto dobrze spisywał się w Lidze Europy. W dwóch pierwszych kolejkach trwającego sezonu Chance Ligi zdążył już strzelić gola i zanotować trzy asysty, a ponadto pomógł drużynie awansować do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów, grając w obu meczach z Servette FC po 90 minut.

Kluivert z kolei jest bardziej znany ze swojego nazwiska – to brat Justina i syn Patricka, piłkarzy, którzy (przynajmniej na ten moment) osiągnęli nieco więcej niż 24-letni holenderski stoper.

Jasna potrzeba wzmocnień

Pomimo ograniczeń finansowych, Lyon nieustannie szukał interesujących i przede wszystkim niedrogich wzmocnień. Wybór padł na 22-letniego pomocnika Tylera Mortona. Liverpool otrzymał za niego 10 milionów funtów (patrząc z perspektywy waluty Francuzów – 12,4 mln euro) oraz 5 milionów funtów (5,7 mln euro) w bonusach. Anglik związał się z francuskim klubem kontraktem do 2030 roku.

Morton to młodzieżowy mistrz Europy. Podczas tegorocznego turnieju na Słowacji wystąpił w pięciu spotkaniach (czterokrotnie wchodząc z ławki rezerwowych) i zanotował jedną asystę. Liverpool nie darzył go jednak takim zaufaniem jak reprezentacja Anglii do lat 21. W minionym sezonie rozegrał zaledwie cztery mecze – jeden w FA Cup i trzy w Pucharze Ligi. Łącznie ma na koncie 14 występów w seniorskiej drużynie „The Reds”. Wobec ogromnej konkurencji mógłby liczyć jedynie na podobne kilka spotkań w krajowych pucharach.

Do akademii 20-krotnego mistrza Anglii trafił w wieku siedmiu lat, a następnie przechodził przez kolejne szczeble juniorskie. Był także wypożyczany – do Blackburn Rovers oraz Hull City. Dzięki temu zyskał ogromne doświadczenie w seniorach – wystąpił w 40 i 39 meczach w obu tych klubach. W „Tygrysach” był też bardzo skuteczny liczbowo – strzelił trzy gole i miał pięć asyst. W Liverpoolu zadebiutował we wrześniu 2021 roku w spotkaniu Carabao Cup z Norwich. Ma na koncie także występy w Premier League i Lidze Mistrzów, lecz ze względu na marne szanse na grę zdecydował się opuścić Anfield.

Liverpool sprzedał kolejnego piłkarza

Już wcześniej klub z Anfield pożegnał się z kilkoma innymi zawodnikami. Trent Alexander-Arnold zasilił szeregi Realu Madryt, a z drużyny odeszli także Caoimhin Kelleher, Nat Phillips, Jarell Quansah oraz Luis Diaz, za którego Bayern zapłacił 70 milionów euro. Łącznie Liverpool zarobił na transferach ponad 130 milionów euro, co umożliwiło sprowadzenie m.in. Floriana Wirtza, Hugo Ekitike, Milosa Kerkeza czy Jeremiego Frimponga.

Mistrzowie Anglii, podobnie jak OL, rozpoczną ligowe zmagania za półtora tygodnia. „The Reds” zagrają w piątek, 15 sierpnia z Bournemouth, a dzień później Lyon zmierzy się na wyjeździe z RC Lens. Wcześniej, bo już 10 sierpnia, Liverpool rozegra mecz o Tarczę Wspólnoty. Rywalem będzie zwycięzca ostatniego FA Cup – Crystal Palace, a spotkanie odbędzie się na Wembley. Zakłady bukmacherskie widzą w Liverpoolu zdecydowanego faworyta, lecz trzeba pamiętać, że w Anglii mocne kluby ten pierwszy mecz traktują trochę nawet… sparingowo i bardziej zmotywowane mogą być „Orły”.

