OFICJALNIE: Mistrz Polski zagra w… Republice Południowej Afryki

Gdy Lech Poznań jako mistrz Polski walczy z serbską Crveną zvezdą Belgrad o awans do fazy play-off Ligi Mistrzów jego były zawodnik właśnie znalazł sobie nowy klub. Jego wybór jest mocno niecodzienny, bowiem przeniesie się do Afryki, a konkretnie do spadkowicza z najwyższej klasy rozgrywkowej w Republice Południowej Afryki.

Były bramkarz Lecha przenosi się do Afryki

W Poznaniu wciąż doskonale pamięta się osobę jaką był Mickey van der Hart. Do Polski trafił z PEC Zwolle. Przygoda Holendra w Lechu miała swoje gorsze i lepsze momenty. Z tych pierwszych dosyć mocno były mu wypominane widoczne zbędne kilogramy, co potęgowało zrobione z ukrycia zdjęcie przy budce z popularnym zdecydowanie dalekim od dietycznego jedzeniem. Czasami przez swój niewielki – jak na bramkarza – wzrost nie był w stanie skutecznie interweniować i popełniał błędy przy dość prostych sytuacjach.

Z drugiej strony, mimo urazu ręki do końca pozostał w bramce przy serii rzutów karnych w półfinale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk, co później przepłacił kontuzją, która wykluczyła go z gry na wiele miesięcy. Nie raz miał też przyjemność zakładać na ramię kapitańską opaskę kapitana, a to potwierdzało jego ważną rolę w szatni. Dodatkowo na poważnie podjął się też nauki języka polskiego, co dla zagranicznych zawodników w międzynarodowej szatni wcale nie jest takie oczywiste.

Przez pierwszy swój sezon w Lechu Holender był niepodważalnie pierwszym wyborem dla trenera. Później wykluczyła go wspomniana już kontuzja, jednak po jej wyleczeniu wygrał rywalizację o miejsce w składzie z Filipem Bednarkiem który został pozyskany w skutek problemów zdrowotnych van der Harta. Dopiero w rozgrywkach, w których drużyna z Poznania pod wodzą Macieja Skorży sięgnęła po mistrzostwo Polski brat nowego piłkarza portugalskiego Porto wygrał rywalizację o miejsce między w słupkami ze swoim konkurentem, jednak i tak istotną rolę w tym triumfie odegrał. Łącznie na polskich boiskach zagrał w 73 meczach i zachował 32 czyste konta.

Mickey van der Hart po pobycie w Poznaniu wrócił do ojczyzny, jednak jak się okazało tylko na dwa lata, a teraz zdecydował się na wyjazd do Afryki. Jak oficjalnie poinformował klub Cape Town City FC do drużyny z Republiki Południowej Afryki dołączył doświadczony holenderski bramkarz. Miał on związać się ze swoim nowym pracodawcą umową na najbliższe trzy lata.

van der Hart powalczy o awans

W dość zawiłym systemie rozgrywkowym w kraju organizatora mistrzostw świata w 2010 roku drużyna van der Harta zajęła drugie miejsce od końca, jednak miała szansę jeszcze się uratować poprzez wygranie grupy składającej się z trzech zespołów. Cape Town City FC oraz dwóch z niższej klasy rozgrywkowej. Finalnie nie udało się uniknąć degradacji i w nowym sezonie 31-latek będzie miał pomóc w wywalczeniu ekspresowego powrotu do grona najlepszych.

