PZPN podjął decyzję w sprawie kibiców Wisły Kraków. Będzie kara!

PZPN podjął decyzję w sprawie kibiców Wisły Kraków. Będzie kara!

Napisane przez Mikołaj Duda, 08 sierpnia 2025
PZPN Łączy Nas Piłka

Od dawna trwa impas dotyczący zasiadania kibiców Wisły Kraków na sektorach gości na większości stadionów Betclic 1. Ligi. Sprawy w swoje ręce wziął PZPN i postanowił spróbować rozwiązać ten problem. Podjęte zostały pierwsze decyzje i komisja do spraw licencji klubowych nałożyła pierwszą karę. W związku z innym tematem grzywnę będzie musiała uiścić także Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

PZPN zdecydował w sprawie dotyczącej kibiców Wisły

Zamieszanie przy kibicach Wisły powstało, gdy fani większości innych drużyn postanowili bojkotować „Białą Gwiazdę”. Oznacza to, że sami nie jeżdżą na mecze przy Reymonta, ale także w spotkaniach domowych zamykają sektor dla gości, często przez dość absurdalne powody, który musi zostać podany. W pewnym momencie jedną z podanych przyczyn przez GKS Tychy była m.in. śmierć Papieża Franciszka.

Przez ogólnopolski bojkot dochodzi do wielu absurdalnych sytuacji. PZPN musiał przenieść miejsce rozegrania zeszłorocznego Superpucharu Polski. Zgodnie z tradycją odbywa się on na stadionie mistrza Polski, czyli w tym przypadku Jagiellonii Białystok, ale na Podlasiu jasno przekazano, że kibice Wisły nie będą mieć wstępu na sektor gości. To spowodowało, że finalnie mecz odbył się na Stadionie Narodowym, a w ramach protestu dotyczącego takiej decyzji nie pojawili się na nim sympatycy drużyny Adriana Siemieńca.

Jeszcze więcej zamieszania było wokół ostatniego meczu trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi, w której zespół Mariusza Jopa miał udać się do Tychów na starcie z tamtejszym GKS-em. Po raz trzeci z rzędu klub zgłosił usterkę sektoru gości, jednak tym razem do akcji wkroczył PZPN, który stwierdził, że nie jest ona na tyle poważna, by fani z Krakowa nie mogli wejść na stadion. Kibice Wisły rzeczywiście mogli wspierać swoich piłkarzy, ale pod obiektem w ramach protestu została spora grupa gospodarzy.

Z gorszym skutkiem sympatycy „Białej Gwiazdy” uzyskali wejście w pierwszym meczu nowego sezonu w Mielcu przeciwko Stali. Musieli zostać pod obiektem im. Grzegorza Laty i złożona skarga do PZPN-u przyniosła oczekiwane efekty. Komisja ds. licencji klubowych podjęła decyzję o ukaranie spadkowicza z Ekstraklasy karą o wysokości 30 tysięcy złotych.

Wspomniane naruszenia polegały na nieudostępnieniu przez klub sektora kibiców gości na meczu 1. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy drużynami FKS Stal MielecWisła Kraków – informuje komunikat komisji ds. licencji klubowych.

Nie tylko kibice Wisły

Inną decyzją wspomnianej komisji było nałożenie grzywny na Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Chodzi również o mecz inauguracyjnej kolejki, kiedy zmierzyć się z drużyną Piotra Stokowca przyjechała Stal Rzeszów. Również z powodu niewpuszczenia kibiców przyjezdnych na beniaminka Betclic 1. Ligi została nałożona kara w wysokości 30 tysięcy złotych. Oba kluby mają teraz pięć dni od odwołania się od nałożonych kar.

Wspomniane naruszenia polegały na nieudostępnieniu przez klub sektora kibiców gości na meczu 1. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy drużynami Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Stal Rzeszów – można przeczytać w komunikacie PZPN-u

Fot. PressFocus

