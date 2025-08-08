PZPN podjął decyzję w sprawie kibiców Wisły Kraków. Będzie kara!

Od dawna trwa impas dotyczący zasiadania kibiców Wisły Kraków na sektorach gości na większości stadionów Betclic 1. Ligi. Sprawy w swoje ręce wziął PZPN i postanowił spróbować rozwiązać ten problem. Podjęte zostały pierwsze decyzje i komisja do spraw licencji klubowych nałożyła pierwszą karę. W związku z innym tematem grzywnę będzie musiała uiścić także Pogoń Grodzisk Mazowiecki.

PZPN zdecydował w sprawie dotyczącej kibiców Wisły

Zamieszanie przy kibicach Wisły powstało, gdy fani większości innych drużyn postanowili bojkotować „Białą Gwiazdę”. Oznacza to, że sami nie jeżdżą na mecze przy Reymonta, ale także w spotkaniach domowych zamykają sektor dla gości, często przez dość absurdalne powody, który musi zostać podany. W pewnym momencie jedną z podanych przyczyn przez GKS Tychy była m.in. śmierć Papieża Franciszka.

Przez ogólnopolski bojkot dochodzi do wielu absurdalnych sytuacji. PZPN musiał przenieść miejsce rozegrania zeszłorocznego Superpucharu Polski. Zgodnie z tradycją odbywa się on na stadionie mistrza Polski, czyli w tym przypadku Jagiellonii Białystok, ale na Podlasiu jasno przekazano, że kibice Wisły nie będą mieć wstępu na sektor gości. To spowodowało, że finalnie mecz odbył się na Stadionie Narodowym, a w ramach protestu dotyczącego takiej decyzji nie pojawili się na nim sympatycy drużyny Adriana Siemieńca.

Jeszcze więcej zamieszania było wokół ostatniego meczu trzeciej kolejki Betclic 1. Ligi, w której zespół Mariusza Jopa miał udać się do Tychów na starcie z tamtejszym GKS-em. Po raz trzeci z rzędu klub zgłosił usterkę sektoru gości, jednak tym razem do akcji wkroczył PZPN, który stwierdził, że nie jest ona na tyle poważna, by fani z Krakowa nie mogli wejść na stadion. Kibice Wisły rzeczywiście mogli wspierać swoich piłkarzy, ale pod obiektem w ramach protestu została spora grupa gospodarzy.

Z gorszym skutkiem sympatycy „Białej Gwiazdy” uzyskali wejście w pierwszym meczu nowego sezonu w Mielcu przeciwko Stali. Musieli zostać pod obiektem im. Grzegorza Laty i złożona skarga do PZPN-u przyniosła oczekiwane efekty. Komisja ds. licencji klubowych podjęła decyzję o ukaranie spadkowicza z Ekstraklasy karą o wysokości 30 tysięcy złotych.

– Wspomniane naruszenia polegały na nieudostępnieniu przez klub sektora kibiców gości na meczu 1. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy drużynami FKS Stal Mielec – Wisła Kraków – informuje komunikat komisji ds. licencji klubowych.

Nie tylko kibice Wisły

Inną decyzją wspomnianej komisji było nałożenie grzywny na Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Chodzi również o mecz inauguracyjnej kolejki, kiedy zmierzyć się z drużyną Piotra Stokowca przyjechała Stal Rzeszów. Również z powodu niewpuszczenia kibiców przyjezdnych na beniaminka Betclic 1. Ligi została nałożona kara w wysokości 30 tysięcy złotych. Oba kluby mają teraz pięć dni od odwołania się od nałożonych kar.

– Wspomniane naruszenia polegały na nieudostępnieniu przez klub sektora kibiców gości na meczu 1. kolejki Betclic 1. Ligi pomiędzy drużynami Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Stal Rzeszów – można przeczytać w komunikacie PZPN-u

Fot. PressFocus