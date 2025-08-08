Ruch finalizuje transfer doświadczonego zawodnika. Ponad 150 meczów w Ekstraklasie

Ruch Chorzów dopina już dziewiąty tego lata transfer, z czego trzeci wewnątrz Betclic 1. Ligi. Tym razem jednak mowa o doświadczonym zawodniku, który na koncie ma ponad 150 meczów w Ekstraklasie i niemal tyle samo na jej zapleczu. Do „Niebieskich” dołączy on jednak z opóźnieniem ze względu na kontuzję, której niedawno się nabawił.

Ruch z kolejnym transferem wewnątrz Betclic 1. Ligi

Tego lata do Ruchu Chorzów dołączyło ośmiu nowych zawodników, w tym dwóch z klubów Betclic 1. Ligi. Ze Stali Rzeszów do „Niebieskich” przeniósł się 24-letni Tomasz Bała, z kolei Dolny Śląsk na Górny zamienił 23-letni Patryk Szwedzik, który ostatni sezon spędził w Chrobrym Głogów. Teraz chorzowianie finalizują trzeci transfer wewnątrz Betclic 1. Ligi i podobnie, jak w przypadku Szwedzika, mowa o transferze definitywnym. Jednak w przeciwieństwie do wyżej wymienionej dwójki, tym razem Ruch zasili znacznie bardziej doświadczony gracz.

Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że nowym piłkarzem 14-krotnego mistrza Polski ma zostać Adam Deja z Górnika Łęczna. Transfer 32-latka dokonałby się w najbliższym czasie, jednak do Chorzowa trafi z opóźnieniem, gdyż na ostatnim treningu nabawił się on kontuzji. W związku z tym Ruch postanowił, że testy medyczne oraz podpisanie kontraktu odbędą się, gdy środkowy pomocnik dojdzie już do pełnej dyspozycji. Oficjalnie nie wiadomo jednak, jakiego urazu Deja doznał i jak długo może potrwać jego powrót do pełni sił.

Doświadczony ekstraklasowicz

Jeśli kontuzja nie przekreśli tego transferu, Ruch Chorzów będzie siódmym klubem wychowanka OKS-u Olesno w jego seniorskiej karierze. W seniorskiej piłce zadebiutował jako 18-latek w koszulce drugoligowego MKS-u Kluczbork. Tam spędził półtora roku, a w połowie sezonu 2012/13 został wypożyczony do walczącego o utrzymanie w Ekstraklasie Podbeskidzia Bielsko-Biała. Po utrzymaniu się w elicie „Górale” skorzystali z opcji pierwokupu Deji. Ten spędził w Podbeskidziu kolejne cztery sezony, ale w międzyczasie spadł z nimi z Ekstraklasy.

Po sezonie 2016/17, a więc pierwszym spędzonym z „Góralami” poza Ekstraklasą, powrócił na najwyższym poziom rozgrywkowym, gdzie spędził kolejne trzy lata. W tym czasie grał dla Cracovii oraz Arki Gdynia, z którą w 2020 roku spadł do I ligi. Tym razem jego pobyt poza Ekstraklasą potrwał nieco dłużej, bo dwa lata. Po tym okresie dołączył do beniaminka Ekstraklasy – Korony Kielce, którą reprezentował w sezonie 2022/23. Był to ósmy w jego karierze sezon w Ekstraklasie, z czego siódmy w pełni w niej rozegrany, ale jak dotąd ostatni.

Jego bilans w Ekstraklasie zatrzymał się na 154 występach, w których strzelił cztery gole i zaliczył dziesięć asyst. Niewiele mniej meczów ma rozegranych na jej zapleczu, bowiem 143. Najwięcej meczów na tym poziomie rozegrał w koszulce Górnika Łęczna, którą przywdziewał przez ostatnie dwa sezony. W zielono-czarnych barwach zaliczył 64 ligowe występy, w których zanotował cztery trafienia oraz dziewięć asyst. Ostatni mecz dla „Dumy Lubelszczyzny” rozegrał w 1. kolejce tego sezonu Betclic 1. Ligi przeciwko Polonii Bytom (0:3).

W Ruchu prowadzić go będzie Waldemar Fornalik, który w tym tygodniu po ponad ośmiu latach wrócił do Chorzowa, zastępując zwolnionego już po pierwszych trzech kolejkach sezonu 2025/26 Dawida Szulczka. Legenda „Niebieskich” ponowny debiut na ławce 14-krotnego mistrza Polski zaliczy w piątek 8 sierpnia o godzinie 18:00 przy okazji domowego meczu z Pogonią Siedlce, który otworzy 4. kolejkę Betclic 1. Ligi.