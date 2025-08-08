10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Betclic 1. liga / Ruch finalizuje transfer doświadczonego zawodnika. Ponad 150 meczów w Ekstraklasie

Ruch finalizuje transfer doświadczonego zawodnika. Ponad 150 meczów w Ekstraklasie

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 08 sierpnia 2025
Ruch Chorzów

Ruch Chorzów dopina już dziewiąty tego lata transfer, z czego trzeci wewnątrz Betclic 1. Ligi. Tym razem jednak mowa o doświadczonym zawodniku, który na koncie ma ponad 150 meczów w Ekstraklasie i niemal tyle samo na jej zapleczu. Do „Niebieskich” dołączy on jednak z opóźnieniem ze względu na kontuzję, której niedawno się nabawił.

Ruch z kolejnym transferem wewnątrz Betclic 1. Ligi

Tego lata do Ruchu Chorzów dołączyło ośmiu nowych zawodników, w tym dwóch z klubów Betclic 1. Ligi. Ze Stali Rzeszów do „Niebieskich” przeniósł się 24-letni Tomasz Bała, z kolei Dolny Śląsk na Górny zamienił 23-letni Patryk Szwedzik, który ostatni sezon spędził w Chrobrym Głogów. Teraz chorzowianie finalizują trzeci transfer wewnątrz Betclic 1. Ligi i podobnie, jak w przypadku Szwedzika, mowa o transferze definitywnym. Jednak w przeciwieństwie do wyżej wymienionej dwójki, tym razem Ruch zasili znacznie bardziej doświadczony gracz.

Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że nowym piłkarzem 14-krotnego mistrza Polski ma zostać Adam Deja z Górnika Łęczna. Transfer 32-latka dokonałby się w najbliższym czasie, jednak do Chorzowa trafi z opóźnieniem, gdyż na ostatnim treningu nabawił się on kontuzji. W związku z tym Ruch postanowił, że testy medyczne oraz podpisanie kontraktu odbędą się, gdy środkowy pomocnik dojdzie już do pełnej dyspozycji. Oficjalnie nie wiadomo jednak, jakiego urazu Deja doznał i jak długo może potrwać jego powrót do pełni sił.

Doświadczony ekstraklasowicz

Jeśli kontuzja nie przekreśli tego transferu, Ruch Chorzów będzie siódmym klubem wychowanka OKS-u Olesno w jego seniorskiej karierze. W seniorskiej piłce zadebiutował jako 18-latek w koszulce drugoligowego MKS-u Kluczbork. Tam spędził półtora roku, a w połowie sezonu 2012/13 został wypożyczony do walczącego o utrzymanie w Ekstraklasie Podbeskidzia Bielsko-Biała. Po utrzymaniu się w elicie „Górale” skorzystali z opcji pierwokupu Deji. Ten spędził w Podbeskidziu kolejne cztery sezony, ale w międzyczasie spadł z nimi z Ekstraklasy.

Po sezonie 2016/17, a więc pierwszym spędzonym z „Góralami” poza Ekstraklasą, powrócił na najwyższym poziom rozgrywkowym, gdzie spędził kolejne trzy lata. W tym czasie grał dla Cracovii oraz Arki Gdynia, z którą w 2020 roku spadł do I ligi. Tym razem jego pobyt poza Ekstraklasą potrwał nieco dłużej, bo dwa lata. Po tym okresie dołączył do beniaminka Ekstraklasy – Korony Kielce, którą reprezentował w sezonie 2022/23. Był to ósmy w jego karierze sezon w Ekstraklasie, z czego siódmy w pełni w niej rozegrany, ale jak dotąd ostatni.

Jego bilans w Ekstraklasie zatrzymał się na 154 występach, w których strzelił cztery gole i zaliczył dziesięć asyst. Niewiele mniej meczów ma rozegranych na jej zapleczu, bowiem 143. Najwięcej meczów na tym poziomie rozegrał w koszulce Górnika Łęczna, którą przywdziewał przez ostatnie dwa sezony. W zielono-czarnych barwach zaliczył 64 ligowe występy, w których zanotował cztery trafienia oraz dziewięć asyst. Ostatni mecz dla „Dumy Lubelszczyzny” rozegrał w 1. kolejce tego sezonu Betclic 1. Ligi przeciwko Polonii Bytom (0:3).

W Ruchu prowadzić go będzie Waldemar Fornalik, który w tym tygodniu po ponad ośmiu latach wrócił do Chorzowa, zastępując zwolnionego już po pierwszych trzech kolejkach sezonu 2025/26 Dawida Szulczka. Legenda „Niebieskich” ponowny debiut na ławce 14-krotnego mistrza Polski zaliczy w piątek 8 sierpnia o godzinie 18:00 przy okazji domowego meczu z Pogonią Siedlce, który otworzy 4. kolejkę Betclic 1. Ligi.

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

