Doświadczony napastnik wraca do Celty. Ostatnio zaliczył tam udane wypożyczenie

Napisane przez Krzysztof Małek, 08 sierpnia 2025

Pewne powroty mają w sobie coś więcej niż tylko sentyment. Po udanym wypożyczeniu napastnik dobrze znany kibicom Celty Vigo znów zagra na Balaidos – tym razem już na zasadzie transferu definitywnego. Klub z Galicji dopina szczegóły dwuletniej umowy z opcją przedłużenia.

Napastnik wraca do Celty. Transfer coraz bliżej finalizacji

Borja Iglesias nie był pierwszym wyborem w ataku Betisu, ale w poprzednim sezonie pokazał, że wciąż może być bardzo przydatnym napastnikiem w La Liga. Jego wypożyczenie do Celty Vigo okazało się trafionym ruchem – jedenaście bramek i trzy asysty w 39 występach to wynik, który znacznie pomógł zespołowi, zwłaszcza w momentach, gdy forma Iago Aspasa była daleka od oczekiwanej.

Po zakończeniu sezonu Iglesias wrócił do Sewilli, ale szybko stało się jasne, że nie znajduje się w planach Manuela Pellegriniego. Szkoleniowiec Betisu nie zabrał go nawet na towarzyski mecz z Como, co praktycznie przesądziło o jego przyszłości. Napastnik rozpoczął więc poszukiwania nowego klubu – choć tak naprawdę dobrze znał kierunek, w którym chce podążać.

Według hiszpańskich mediów praktycznie jest już dopięty jego powrót do Celty Vigo. Napastnik urodzony w Santiago de Compostela ma pojawić się w klubie w najbliższych godzinach, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt do czerwca 2027 roku. Umowa ma również zawierać opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Dla Celty to nie tylko sentymentalny powrót, ale przede wszystkim realne wzmocnienie siły ognia w ataku. Napastnik, który dobrze zna klub, ligę i oczekiwania kibiców, może ponownie odegrać ważną rolę w ofensywie drużyny prowadzonej przez Claudio Giráldeza.

Galicyjski zespół jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników letniego okienka transferowego. Klub z Balaídos pozyskał już Ferrana Jutglę z Club Brugge, definitywnie wykupił Ilaixa Moribę z RB Lipsk, a z Bayernu wypożyczył Bryana Zaragozę. Do tego za darmo sprowadzono bramkarza Ionuta Radu z Venezii.

W nadchodzącym sezonie Celta nie tylko powalczy o wyższe miejsce w La Liga, ale również zaprezentuje się w fazie ligowej Ligi Europy. Powrót doświadczonego napastnika ma zwiększyć szanse zespołu na skuteczną grę na obu frontach.

La Liga

Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

