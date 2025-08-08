Doświadczony napastnik wraca do Celty. Ostatnio zaliczył tam udane wypożyczenie

Pewne powroty mają w sobie coś więcej niż tylko sentyment. Po udanym wypożyczeniu napastnik dobrze znany kibicom Celty Vigo znów zagra na Balaidos – tym razem już na zasadzie transferu definitywnego. Klub z Galicji dopina szczegóły dwuletniej umowy z opcją przedłużenia.

Napastnik wraca do Celty. Transfer coraz bliżej finalizacji

Borja Iglesias nie był pierwszym wyborem w ataku Betisu, ale w poprzednim sezonie pokazał, że wciąż może być bardzo przydatnym napastnikiem w La Liga. Jego wypożyczenie do Celty Vigo okazało się trafionym ruchem – jedenaście bramek i trzy asysty w 39 występach to wynik, który znacznie pomógł zespołowi, zwłaszcza w momentach, gdy forma Iago Aspasa była daleka od oczekiwanej.

Po zakończeniu sezonu Iglesias wrócił do Sewilli, ale szybko stało się jasne, że nie znajduje się w planach Manuela Pellegriniego. Szkoleniowiec Betisu nie zabrał go nawet na towarzyski mecz z Como, co praktycznie przesądziło o jego przyszłości. Napastnik rozpoczął więc poszukiwania nowego klubu – choć tak naprawdę dobrze znał kierunek, w którym chce podążać.

Według hiszpańskich mediów praktycznie jest już dopięty jego powrót do Celty Vigo. Napastnik urodzony w Santiago de Compostela ma pojawić się w klubie w najbliższych godzinach, aby przejść testy medyczne i podpisać kontrakt do czerwca 2027 roku. Umowa ma również zawierać opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Dla Celty to nie tylko sentymentalny powrót, ale przede wszystkim realne wzmocnienie siły ognia w ataku. Napastnik, który dobrze zna klub, ligę i oczekiwania kibiców, może ponownie odegrać ważną rolę w ofensywie drużyny prowadzonej przez Claudio Giráldeza.

Galicyjski zespół jest jednym z najbardziej aktywnych uczestników letniego okienka transferowego. Klub z Balaídos pozyskał już Ferrana Jutglę z Club Brugge, definitywnie wykupił Ilaixa Moribę z RB Lipsk, a z Bayernu wypożyczył Bryana Zaragozę. Do tego za darmo sprowadzono bramkarza Ionuta Radu z Venezii.

W nadchodzącym sezonie Celta nie tylko powalczy o wyższe miejsce w La Liga, ale również zaprezentuje się w fazie ligowej Ligi Europy. Powrót doświadczonego napastnika ma zwiększyć szanse zespołu na skuteczną grę na obu frontach.

