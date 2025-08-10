10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Jagiellonia – Cracovia – 10.08 – typy i zapowiedź

Jagiellonia – Cracovia – 10.08 – typy i zapowiedź

Napisane przez Miłosz Nowak, 10 sierpnia 2025

Podstawowe informacje o meczu Jagiellonia – Cracovia

  • Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa
  • Data i godzina: 10 sierpnia, 17:30
  • Stadion: Chorten Arena, Białystok

W spotkaniu czwartej kolejki polskiej Ekstraklasy na stadionie Chorten Arena w Białymstoku Jagiellonia podejmie Cracovię. Piłkarze z Krakowa dobrze prezentują się w nowym sezonie. Zwłaszcza w ofensywie, gdzie wyróżniają się nowi zawodnicy. Po przeciwnej stronie znajdują się zawodnicy, którzy błyskawicznie stanęli na nogi po fatalnym starcie sezonu i porażce z beniaminkiem. Obie ekipy potrafią zdobywać bramki, co sugeruje, że kibice mogą spodziewać się otwartej gry i sporej liczby sytuacji podbramkowych. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Cracovia.

Odbierz bonus 200%! Wpłać 200 zł i graj za 600 zł w Betfan!

BETFAN kod promocyjny bonus 200% do 400 PLN nowy baner

 

Jagiellonia – Cracovia – typy bukmacherskie

Jagiellonia – Cracovia: BTTS

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, trudno oprzeć się wrażeniu, że nadchodzące starcie może przynieść postronnym widzom wiele radości. Jagiellonia pomimo porażki w pierwszej kolejce Ekstraklasy, szybko wróciła na właściwe tory, pokonując kolejno Novi Pazar w dwumeczu, Widzew oraz Silkeborg. Drużyna z Białegostoku pokazuje, że potrafi skutecznie atakować, ale miewa też chwile słabości w obronie. Cracovia z kolei imponuje regularnością i skutecznością w ofensywie. Zespół wygrał dwa mecze ligowe. Kolejno 4:1 Lechem Poznań i 2:0 Bruk-Betem. Zremisowali jedynie z Lechią Gdańsk 2:2. Piłkarze z Krakowa potrafią wykorzystać nadarzające się sytuacje, co pokazują od pierwszego meczu nowego sezonu.

Patrząc na styl obu drużyn, typ na bramkę obu zespołów jest całkiem dobrym pomysłem. Jagiellonia w czterech ostatnich meczach ligowych, tylko raz zdobyła mniej niż dwie bramki. Cracovia z kolei tylko w trzech ostatnich spotkaniach, za każdym razem trafiała do siatki rywali co najmniej dwukrotnie. Otwarta gra w ofensywie przy jednoczesnych lukach w defensywie obu zespołów sprzyja scenariuszowi z bramkami po obu stronach.

Drugim typem wartym rozważenia jest zakład na co najmniej trzy gole w meczu. Wyniki takie jak 4:1, 3:2 czy 2:2 w wykonaniu tych drużyn, w ostatnich tygodniach pokazują, że spotkania, w których uczestniczą, mogą obfitować w wysokie rezultaty. Biorąc pod uwagę ofensywny styl gry oraz presję ze strony kibiców, można oczekiwać widowiska, w którym zarówno jedna, jak i druga ekipa będą grały do przodu od pierwszych minut, dzięki czemu ujrzymy kilka bramek.

Propozycje typów bukmacherskich na Jagiellonia – Cracovia

  • BTTS 1.58
  • powyżej 2,5 bramki @1.71
  • połowa z większą ilością goli – 2. połowa @2.04

Jagiellonia – Cracovia – zapowiedź meczu

  • Forma Jagiellonii

Gospodarze po słabym początku, kiedy ulegli 0:4 beniaminkowi z Niecieczy, szybko wrócili do formy. Zwycięstwa w europejskich pucharach oraz nad Widzewem Łódź, zdementowały domysły dotyczące słabszego zgrania spowodowanego wymianą częsci składu względem ubiegłego sezonu. Atak Jagiellonii, w którym prym wiodą Afimico Pululu i Jesus Imaz,  potrafi zaskoczyć rywali różnorodnością akcji. Niepewna bywa jednak defensywa, która została wymieniona niemal w całości. Szczególnie mecze ligowe pokazują, że zespół potrafi zdobywać dużo goli, ale równie często traci bramki, co może mieć znaczenie w starciu z ofensywną Cracovią.

  • Forma Cracovii

Goście pokazują stabilną formę, nieprzegrywając żadnego meczu ligowego w obecnym sezonie. Pokonanie mistrzów Polski z Poznania czy będącego w dobrej dyspozycji na starcie sezonu Termaliki potwierdza skuteczność w ofensywie. Remis 2:2 z Lechią Gdańsk był jedynym słabszym momentem do tej pory. Drużyna strzela regularnie, a jej linia ataku wygląda na dobrze zorganizowaną i pewną siebie. Obrona funkcjonuje solidnie, choć w pojedynkach z mocniejszymi rywalami potrafi dopuścić do utraty bramki. Z taką dyspozycją Cracovia będzie groźna dla każdej drużyny w lidze, w tym dla Jagiellonii.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Cracovia

Mecz Jagiellonia – Cracovia będzie można zobaczyć na kanałach TVP Sport i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Jagiellonia – Cracovia

  • Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Prip, Romanczuk, Flach, Pietuszewski – Imaz – Pululu
  • Cracovia: Ravas – Wójcik, Henriksson, Piła – Olafsson, Maigaard, Al-Ammari, Kakabadze – Minczew, Praszelik – Stojilković

Statystyki na typy bukmacherskie Jagiellonia – Cracovia

  • Jagiellonia wygrała cztery ostatnie spotkania.
  • Cracovia strzela co najmniej dwie bramki w każdym meczu od początku sezonu.
  • W pięciu ostatnich meczach Cracovii na wyjeździe, w czterech padły co najmniej trzy bramki.
EkstraklasaTypyTypy bukmacherskietypy piłkarskieZ kraju cracoviaekstraklasaJagiellonia Białystoktypy bukmacherskieZapowiedź

Autor

Avatar użytkownika
Miłosz Nowak

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Widzew Łódź - Wisła Płock
Powyżej 2.5 goli
kurs
1.91
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.