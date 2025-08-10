Jagiellonia – Cracovia – 10.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Jagiellonia – Cracovia

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 10 sierpnia, 17:30

Stadion: Chorten Arena, Białystok

W spotkaniu czwartej kolejki polskiej Ekstraklasy na stadionie Chorten Arena w Białymstoku Jagiellonia podejmie Cracovię. Piłkarze z Krakowa dobrze prezentują się w nowym sezonie. Zwłaszcza w ofensywie, gdzie wyróżniają się nowi zawodnicy. Po przeciwnej stronie znajdują się zawodnicy, którzy błyskawicznie stanęli na nogi po fatalnym starcie sezonu i porażce z beniaminkiem. Obie ekipy potrafią zdobywać bramki, co sugeruje, że kibice mogą spodziewać się otwartej gry i sporej liczby sytuacji podbramkowych. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Cracovia.

Jagiellonia – Cracovia – typy bukmacherskie

Jagiellonia – Cracovia: BTTS

Biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki, trudno oprzeć się wrażeniu, że nadchodzące starcie może przynieść postronnym widzom wiele radości. Jagiellonia pomimo porażki w pierwszej kolejce Ekstraklasy, szybko wróciła na właściwe tory, pokonując kolejno Novi Pazar w dwumeczu, Widzew oraz Silkeborg. Drużyna z Białegostoku pokazuje, że potrafi skutecznie atakować, ale miewa też chwile słabości w obronie. Cracovia z kolei imponuje regularnością i skutecznością w ofensywie. Zespół wygrał dwa mecze ligowe. Kolejno 4:1 Lechem Poznań i 2:0 Bruk-Betem. Zremisowali jedynie z Lechią Gdańsk 2:2. Piłkarze z Krakowa potrafią wykorzystać nadarzające się sytuacje, co pokazują od pierwszego meczu nowego sezonu.

Patrząc na styl obu drużyn, typ na bramkę obu zespołów jest całkiem dobrym pomysłem. Jagiellonia w czterech ostatnich meczach ligowych, tylko raz zdobyła mniej niż dwie bramki. Cracovia z kolei tylko w trzech ostatnich spotkaniach, za każdym razem trafiała do siatki rywali co najmniej dwukrotnie. Otwarta gra w ofensywie przy jednoczesnych lukach w defensywie obu zespołów sprzyja scenariuszowi z bramkami po obu stronach.

Drugim typem wartym rozważenia jest zakład na co najmniej trzy gole w meczu. Wyniki takie jak 4:1, 3:2 czy 2:2 w wykonaniu tych drużyn, w ostatnich tygodniach pokazują, że spotkania, w których uczestniczą, mogą obfitować w wysokie rezultaty. Biorąc pod uwagę ofensywny styl gry oraz presję ze strony kibiców, można oczekiwać widowiska, w którym zarówno jedna, jak i druga ekipa będą grały do przodu od pierwszych minut, dzięki czemu ujrzymy kilka bramek.

Jagiellonia – Cracovia – zapowiedź meczu

Forma Jagiellonii

Gospodarze po słabym początku, kiedy ulegli 0:4 beniaminkowi z Niecieczy, szybko wrócili do formy. Zwycięstwa w europejskich pucharach oraz nad Widzewem Łódź, zdementowały domysły dotyczące słabszego zgrania spowodowanego wymianą częsci składu względem ubiegłego sezonu. Atak Jagiellonii, w którym prym wiodą Afimico Pululu i Jesus Imaz, potrafi zaskoczyć rywali różnorodnością akcji. Niepewna bywa jednak defensywa, która została wymieniona niemal w całości. Szczególnie mecze ligowe pokazują, że zespół potrafi zdobywać dużo goli, ale równie często traci bramki, co może mieć znaczenie w starciu z ofensywną Cracovią.

Forma Cracovii

Goście pokazują stabilną formę, nieprzegrywając żadnego meczu ligowego w obecnym sezonie. Pokonanie mistrzów Polski z Poznania czy będącego w dobrej dyspozycji na starcie sezonu Termaliki potwierdza skuteczność w ofensywie. Remis 2:2 z Lechią Gdańsk był jedynym słabszym momentem do tej pory. Drużyna strzela regularnie, a jej linia ataku wygląda na dobrze zorganizowaną i pewną siebie. Obrona funkcjonuje solidnie, choć w pojedynkach z mocniejszymi rywalami potrafi dopuścić do utraty bramki. Z taką dyspozycją Cracovia będzie groźna dla każdej drużyny w lidze, w tym dla Jagiellonii.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Cracovia

Mecz Jagiellonia – Cracovia będzie można zobaczyć na kanałach TVP Sport i Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Jagiellonia – Cracovia

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Stojinović, Vital, Wdowik – Prip, Romanczuk, Flach, Pietuszewski – Imaz – Pululu

Cracovia: Ravas – Wójcik, Henriksson, Piła – Olafsson, Maigaard, Al-Ammari, Kakabadze – Minczew, Praszelik – Stojilković

