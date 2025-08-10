Newcastle wzmacnia linię obrony reprezentantem Niemiec

W nadchodzącym sezonie Newcastle United zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów mimo… piątego miejsca w lidze, które udało się zachować z dwiema porażkami w ostatnich dwóch meczach ligowych. Póki co jednak, z różnych powodów trudno o optymizm. Warto więc wyróżnić jeden pozytywny moment tego lata – „Sroki” dopinają wzmocnienie do linii obrony. Mowa o reprezentancie Niemiec.

Newcastle ma kiepski okres

Letnie okienko w wykonaniu Newcastle United nie wygląda za dobrze, jeśli spojrzymy na to z bezstronnej perspektywy. Benjamin Sesko preferował transfer do Manchesteru United bez pucharów, mimo że drużyna z St. James’ Park zagra w Lidze Mistrzów w fazie ligowej. Inny kierunek wybrał też bramkarz Burnley James Trafford, bowiem powędrował do sąsiadów „Czerwonych Diabłów” – Manchesteru City. Newcastle bardzo chciało tego golkipera już od dwóch lat.

Piłkarze, którzy nie chcieli przyjść do Newcastle to jedno. Zrobił się też problem z Alexandrem Isakiem, który dąży do przeprowadzki do Liverpoolu, który montuje angielską wersję FC Hollywood. Inny kierunek niż miasto nad rzeką Tyne wolałby wybrać Nicolas Jackson z Chelsea. Jednym słowem – nie ma lekko w drużynie należącej do Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej. Do tego jeszcze 0-2-4 w meczach przedsezonowych. Brakuje powodów do zadowolenia. Było jeszcze kilku innych graczy, których mniej lub bardziej łączono ze „Srokami”, a finalnie lądowali oni gdzieś indziej.

W końcu coś się udało – nadchodzi Niemiec z Milanu

„Z pomocą” więc nadeszły szybkie negocjacje z Milanem w sprawie Malicka Thiawa. Jako pierwszy o zamknięciu transakcji poinformował redaktor naczelny „SportItalii” Michele Criscitiello. Transfer został domknięty. Kwota może co nieco zaskakiwać, bowiem mowa o 35 milionach euro i pięciu w bonusach. MilanNews później zweryfikował informacje i podał, że będzie to jednak 38+4. A dlaczego kwota za piłkarza z występem w kadrze Niemiec może zaskakiwać?

Kupiony latem 2022 roku z Schalke 04 za nieco ponad siedem milionów euro (z bonusami TM podaje już 9/9.5) wielokrotnie wykazywał potencjał na miarę najlepszych klubów świata. Problem w tym, że Niemiec przez większość pobytu w Mediolanie grał w kratkę. Potencjał pozostawał na papierze i nie był przekuty na trawiaste boiska Europy i Włoch.

W Milanie w ciągu trzech sezonów zagrał 85 razy i trafił raz do siatki, ale w ważnym momencie – na Santiago Bernabeu jesienią 2024 roku w meczu z Realem w Lidze Mistrzów. W końcówce sezonu 2024/25 nie był jednak regularnym starterem. Sergio Conceicao wolał stawiać na innych – Strahinję Pavlovicia, Matteo Gabbię i Fikayo Tomoriego. Niemiec nie łapał się do pierwszego składu, mimo że Portugalczyk grał trzema stoperami. Sezon wcześniej przez trzy miesiące dokuczał mu poważny uraz, a dwa lata temu długo nie dostawał szans, stąd uzbierał „tylko” 20, 21 i 22 mecze w Serie A w kolejnych latach.

Jego postępy nie są jednak niezauważalne – Thiaw (pochodzący z Finlandii) gra już w niemieckiej kadrze seniorów, a debiut zaliczył w czerwcu 2023croku w Warszawie w pożegnalnym meczu Jakuba Błaszczykowskiego. Ma na koncie trzy mecze i dopiero 24 lata, więc w Newcastle może stworzyć ze Svenem Botmanem duet na długi czas. Na pewno godnym zapamiętania jest jego występ w dwumeczu LM z wiosny 2023 roku z Tottenham, gdy „schował do kieszeni” Harry’ego Kane’a i zachował dwa czyste konta z Anglikami. Miał też udział w jedynej bramce dwumeczu.

Transfery nie rzucają na kolana

Newcastle do tej pory dokonało tylko trzy ruchy przychodzące i… one nie powalają na kolana. Za darmo wyciągnęli po wygaśnięciu umowy piłkarza Malagi Antonio Cordero, do tego „Sroki” kupiły też Anthony’ego Elangę – jednego z najlepszych zawodników sensacji poprzednich rozgrywek. Ostatnim z dotychczasowych ruchów był Aaron Ramsdale, który od czasów gry w Arsenalu zalicza swoją formą równię pochyłą i spadł właśnie trzeci raz z Premier League. Newcastle United rozpocznie sezon od wyjazdowego starcia na Villa Park w Birmingham z Aston Villą w sobotę o godz. 13:30.

Fot. PressFocus