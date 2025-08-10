Były napastnik Cracovii z pierwszym golem w nowym klubie. Inni „ekstraklasowicze” też w formie

W trwającym nadal letnim okienku transferowym dwóch piłkarzy Cracovii powędrowało za zachodnią granicę. Wybrali oni rozgrywki 2. Bundesligi. Mowa o Benjaminie Kallmanie oraz Virgilu Ghitcie. Obaj byli piłkarze „Pasów” mają za sobą dobry początek sezonu w nowym klubie. Fin trafił do siatki w wygranym meczu i Hannover 96 ma komplet punktów po dwóch kolejkach.

Strzelał dla Cracovii, teraz pora na spełnianie marzeń

Były napastnik Cracovii Benjamin Kallman już w drugiej kolejce otworzył swoje konto bramkowe dla Hannoveru 96 w rozgrywkach 2. Bundesligi. Fin doskonale odnalazł się pod bramką i trafił z bliska do siatki w starciu z Fortuną Dusseldorf. Jego trafienie w 87. minucie ustaliło wynik spotkania na 2:0. Asystę zaliczył inny zawodnik znany z polskich boisk – Daisuke Yokota. Dla Japończyka to premierowa asysta w nowych rozgrywkach. Nad Wisłą grał w drużynie Górnika Zabrze, a teraz występuje razem z byłymi piłkarzami „Pasów”.

To nie koniec polskich wątków w Hanowerze. Stoperem z linii obrony od niedawna jest inny były piłkarz Cracovii. Latem, już po Kallmanie, to Virgil Ghita przeniósł się do Niemiec za około milion euro. 27-letni Rumun już na tym etapie debiutanckiego sezonu jest wicekapitanem w nowej szatni. Latem przybył też do klubu z północy Niemiec były zawodnik Warty Poznań i Legii Warszawa – Maik Nawrocki. Jest on wypożyczony z Celtiku, jako że Brendan Rodgers nie widzi dla niego miejsca w składzie „The Bhoys”.

Kallman jednak nie jest podstawowym wyborem w ataku. W poprzednim spotkaniu wszedł na 15 minut, a teraz tylko na 10. Yokota również pojawił się na boisku w końcówce, konkretnie w 74. minucie. Bramka na 2:0 była całkowicie akcją rezerwowych, więc trener Christian Titz mógł być zadowolony ze swoich decyzji. Hannover 96 po wygranych z 1. FC Kaiserslautern (1:0) i właśnie Fortuną Duesseldorf (2:0) znajduje się w czołówce 2. Bundesligi, lecz dopiero niedziela 10 sierpnia zakończy całą kolejkę i będzie można realnie ocenić tabelę.

Kallman postrzelał w Cracovii

Kallman spełnia właśnie swoje marzenie. Bardzo chciał grać w piłkę w Niemczech. Mimo wielu ofert, w tym z Legii oraz Rakowa, od początku był zdecydowany, że po wygaśnięciu umowy przy Kałuży, chce znów zmienić kraj swojego pobytu. Do tej pory poza granicami Finlandii radził sobie miernie – był on niewypałem w Vendsyssel w Danii czy Dundee United w Szkocji. W 2020 roku z kolei grał w FK Haugesund razem z… Kristofferem Velde oraz Peterem Thorkildsenem. Obaj później trafili do Ekstraklasy (odpowiednio Lech i Widzew).

Fiński napastnik w Cracovii spędził trzy sezony. Przez kilka pierwszych kolejek u Jacka Zielińskiego był rezerwowym, ale później na dobre wskoczył do pierwszego składu. Z każdym rokiem zwiększał swój dorobek rozegranych minut i co ważniejsze – zdobytych bramek. W sezonie 2022/23 było ich tylko sześć na 2300 minut, w 2023/24 trafił już dziewięć razy, ale za to miał aż sześć asyst (plus siódmą w Pucharze Polski). Następne rozegrał najlepszy rok w życiu – 18 trafień na 3000 minut dało mu trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy. Do tego miał aż osiem asyst (plus dziewiątą w Pucharze Polski).

Na gruncie reprezentacyjnym idzie mu trochę gorzej, choć w czerwcu Kallman pokonał Łukasza Skorupskiego w wygranym przez Finów meczu z Polską w eliminacjach do MŚ 2026 i przyczynił się do pogrążenia naszego selekcjonera. Był to jego pierwszy gol w kadrze od roku (w 2024 też przełamał się po roku). Kilka dni po meczu podał się do dymisji polski selekcjoner Michał Probierz. Były napastnik Cracovii w kadrze Suomi ma na koncie osiem trafień w 31 meczach.

Fot. screen X/Eleven Sports