Tryb ciemny

Strona Główna / La Liga / Bamford jednak nadal na bezrobociu. Trener „zamknął drzwi” transferowi

Bamford jednak nadal na bezrobociu. Trener „zamknął drzwi” transferowi

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 14 października 2025
bamford leeds united

Kibice Premier League Patricka Bamforda doskonale kojarzyć mogą z gry w Leeds United. Napastnik z końcem poprzedniego sezonu stał się wolnym agentem i cały czas jest wolnym agentem. Tak – to nie błąd. Do umowy do której jeszcze niedawno miało dojść bowiem nie dojdzie. Klub wycofał się z podpisania umowy, bowiem nie wyraził na nią zgody trener. Bamford musi szukać dalej.

Bamford miał grać pierwszy raz poza krajem

Po zakończeniu letniego okna transferowego będące w kryzysie Sheffield United planowało zatrudnić Bamforda, ale Danny Ings okazał się opcją korzystniejszą na już. W międzyczasie, Anglik był kuszony przez Getafe. Matteo Moretto podał informację, że Getafe zrezygnowało definitywnie z pozyskania wolnego agenta jakim jest Patrick Bamford. Brakowało tylko zgody trenera, która… nigdy nie nadeszła. Sprawa się przedłużała, aż w końcu „napotkała na ścianę”.

Jose Bordalas definitywnie wykluczył taką możliwość. Transakcja ta ciągnęła się od trzech tygodni – gdy mówiło się, że pozostały ostatnie detale, od tamtego czasu nic się nie zmieniło i taką kadrą jaką mają w Getafe – dokończą rundę jesienną. Po ośmiu kolejkach podopieczni Bordalasa zajmują 11. miejsce w La Liga EA Sports z 11 punktami. Jego jedynymi opcjami w ataku będą Borja Mayoral i Adrian Liso.

Znakomity za Bielsy, ale kruchy zdrowotnie

Patrick Bamford jest wychowankiem Nottingham Forest, ale w młodym wieku przeniósł się do Chelsea. Nie udało mu się zadebiutować w pierwszej drużynie „The Blues”, a przez lata był wypożyczany kolejno do: MK Dons, Derby County, Middlesbrough, Crystal Palace, Norwich City i Burnley. Po tych wypożyczeniach zdecydował się na odejście z londyńskiego klubu i dołączył definitywnie do jednej z drużyn, w których już gra – konkretnie do Middlesbrough, które zapłaciło za niego 5,5 mln funtów. Spędził tam zaledwie sezon 2017/18, strzelając 13 goli we wszystkich rozgrywkach. To był świetny wynik.

Po nim dołączył do Leeds United, gdzie rozegrał zdecydowanie najwięcej meczów w swojej karierze, balansując między Championship a Premier League. Swój najlepszy czas Bamford miał za czasów Marcelo Bielsy, z którym drużyna wywalczyła awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Absolutny szczyt formy prezentował w rozgrywkach 2020/21, zaraz po awansie, kiedy strzelił w Premier League 17 goli. Po sezonie otrzymał nawet powołanie do reprezentacji Anglii. Mogło się wydawać, że Chelsea popełniła błąd, tak łatwo z niego rezygnując. Bamford błyszczał na angielskich boiskach. Niestety ostatni sezon to raptem 235 minut i Daniel Farke pożegnał go bez żalu.

Fot. PressFocus

La LigaTransferyZe świata GetafeJose BordalasLa LigaLa Liga EA Sportspatrick bamford

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Portugalia - Węgry
Wygrana Portuglii z handicapem -1
kurs
1.57
Zobacz analizę
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.