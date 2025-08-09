10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Wielkie emocje w Łodzi! Widzew tylko zremisował przed własną publicznością

Napisane przez Mikołaj Duda, 09 sierpnia 2025
Widzew

W jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań czwartej kolejki Ekstraklasy Widzew Łódź podejmował sensacyjnego lidera po pierwszych trzech seriach gier – Wisłę Płock. Gospodarze chcieli podtrzymać serię zwycięstw na własnym stadionie. Z kolei podopieczni Mariusza Misiury marzyli, by pozostać jedyną drużyną z kompletem wygranych w tym sezonie. Finalnie po bramkach Łukasza Sekulskiego i Juljana Shehu padł remis 1:1, co przerwało dobre passy obu drużyn.

Starcie dwóch rewelacji Ekstraklasy

Widzew po przejęciu pakietu większościowego przez Roberta Dobrzyckiego z „Panattoni” i całkowitej rewolucji kadrowej dosyć udanie rozpoczął nowy sezon. Zaczął od skromnego domowego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin 1:0, później łódzkiej drużynie zdarzyła się wpadka w Białymstoku z Jagiellonią, która zwycięstwo wydarła strzelając dwa gole w doliczonym czasie gry. W ostatnim tygodniu na stadionie RTS-u aż 0:3 przegrał GKS Katowice. Bardzo dobre wejście do zespołu mają sprowadzeni latem Samuel Akere czy Sebastian Bergier – ten drugi starcie z Wisłą Płock zaczął na ławce rezerwowych – jednak prym w pierwszych kolejkach wiedzie Juljan Shehu, który w Widzewie gra już od dłuższego czasu.

Wisła Płock w pierwszych meczach po powrocie do Ekstraklasy zaskoczyła wszystkich. Po trzech kolejkach drużyna Mariusza Misiury miała na koncie komplet dziewięciu punktów. Na inaugurację przed własną publicznością pokonała Koronę Kielce 2:0. W pierwszym wyjazdowym spotkaniu dosyć sensacyjnie wygrała 2:1 w Częstochowie z Rakowem, a ostatnio znowu przed własną publicznością beniaminek pokonał Piasta Gliwice 2:0. Dzięki tak dobrym rezultatom Wisła do starcia w Łodzi przystępowała jako samodzielny lider Ekstraklasy.

Dwa szybkie ciosy dały remis

Mecz w swoich pierwszych fragmentach był bardzo wyrównany, ale też zamknięty i zbyt wiele się działo. Widać było, że spotkały się dwie dobrze dysponowane drużyny. Wisła bardzo dobrze utrudniała grę gospodarzom, którzy nie byli w stanie przedrzeć się przez dobrze zorganizowane szyki przeciwnika. W 25. minucie z powodu odpalenia środków pirotechnicznych przez kibiców Widzewa sędzia musiał zarządzić krótką przerwę w grze, podczas której obaj trenerzy mieli czas, by przekazać uwagi swoim podopiecznym. Można było mieć nadzieję, że po korektach w wykonaniu szkoleniowców spotkanie nabierze tempa.

W 35. minucie okazało się, że to być może Mariusz Misiura miał lepsze wskazówki dla swoich podopiecznych. Świetnie w środku pola poradził sobie Dominik Kun. Oddał piłkę do Jorge Jimeneza, a ten mimo faulu Mateusza Żyry zdążył zagrać prostopadle do Łukasza Sekulskiego. Ten najpierw zwiódł Ricardo Visusa, a gdy już został bez przeciwnika to przyjrzał się jak jest ustawiony względem bramki i pewnym strzałem pokonał Macieja Kikolskiego. Była to już trzecia bramka w tym sezonie snajpera „Nafciarzy”.

Jak się okazało nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Widzewa. Sprawy w swoje ręce wziął niezawodny Juljan Shehu. Ustawiony na rogu pola karnego nie zastanawiał się zbyt długo, tylko ustawił sobie piłkę na lewą nogę i huknął, co już w poprzednich meczach udowodnił, że potrafi zrobić na wysokim poziomie. Albańczyk uderzył na tyle celnie i nieprzyjemnie dla przeciwnika, że Rafał Leszczyński nie był w stanie skutecznie interweniować, tylko musiał wyciągać piłkę z siatki.

Jeszcze przed przerwą Łukasz Sekulski mógł skompletować dublet. Po bardzo dobrym dośrodkowaniu z lewej strony napastnik uderzeniem głową obił poprzeczkę. Chwilę później nadeszła odpowiedź ze strony Widzewa. Z dystansu atomowy pocisk wystrzelił Bartłomiej Pawłowski, jednak Rafał Leszczyński tym razem dał radę odbić piłkę. Finalnie piłkarze na przerwę udali się przy wyniku 1:1.

Wielkie emocje po kontrowersyjnej decyzji sędziego

Po przerwie Widzew przeważał, starał się narzucić swój styl gry i przechylić szalę na swoją stronę, jednak w każdej akcji ofensywnej czegoś brakowało, żeby dopiąć swego i objąć prowadzenie. Wisła dobrze się broniła i tylko czekała na okazję, by ruszyć do szybkiego ataku i zaskoczyć przeciwnika. Obaj trenerzy próbowali wpłynąć na obraz gry przeprowadzając zmiany. Jedną z nich było wpuszczenie na 20 minut przed końcem za Łukasza Sekulskiego – który mocno ucierpiał w pojedynku z Ricardo Visusem – Bartosza Borowskiego. To 17-letni zawodnik, dla którego był to debiut na poziomie Ekstraklasy.

W okolicach 80. minuty wydawało się, że Widzew stanie przed wymarzoną szansą, by po raz drugi pokonać Rafała Leszczyńskiego. Mariusz Fornalczyk wygrał pojedynek z Marcusem Haglindem-Sangre po czym przewrócił się w polu karnym, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Gdy gospodarze szykowali się już do uderzenia z rzutu karnego to Tomasz Kwiatkowski podszedł do monitora VAR i po długiej analizie cofnął swoją decyzję. Nie mógł się z tym pogodzić Żeljko Sopić, który niebywale wściekł się przy linii, swoją złość wyładował na bandach reklamowych, za co został ukarany żółtą kartką.

Ostatnie minuty meczu przebiegały w bardzo nerwowej atmosferze. Wiele było przepychanek, nieczystych zagrań i pretensji, szczególnie w stronę sędziego, którego każda decyzja po kontrowersyjnym odwołaniu karnego była mocno komentowana. Mimo wielkich emocji więcej razy piłka do siatki nie wpadła i po końcowym gwizdku arbitra obie drużyny mogły do swojego dorobku dopisać sobie po jednym punkcie.

Fot. Screen Canal Plus Sport

Ekstraklasa Juljan Shehu Łukasz Sekulski PKO BP Ekstraklasa Widzew Łódź Wisła Płock

Mikołaj Duda
