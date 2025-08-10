Valencia finalizuje transfer gwiazdy ataku

Valencia jest bliska sfinalizowania transferu zawodnika, który ma wzmocnić siłę ognia w nadchodzącym sezonie. Hiszpański klub prowadzi zaawansowane rozmowy, a finalizacja transakcji może nastąpić w najbliższych dniach. Kibice „Nietoperzy” liczą, że nowy nabytek szybko stanie się kluczową postacią ofensywy pod wodzą Carlosa Corberana. Kilka lat temu chcieli go giganci.

Valencia finalizuje ofensywny transfer

Mimo problemów finansowych Valencia wciąż aktywnie działa na rynku transferowym. Wkrótce na Estadio Mestalla może pojawić się piłkarz, który ma potencjał stać się nową gwiazdą ataku. Nowym graczem „Nietoperzy” ma zostać Holender Arnaut Danjuma. Przybycie 28-latka podniesie zarówno jakość techniczną, jak i wszechstronność zespołu. Danjuma może występować jako napastnik lub skrzydłowy, dostosowując się do taktycznych potrzeb trenera.

Jego pozyskanie zwiększy wewnętrzną rywalizację i podniesie poprzeczkę dla ofensywnych zawodników — szczególnie w kontekście ograniczonego wkładu, jaki w minionym sezonie wnieśli Hugo Duro czy Rafa Mir. Dla drużyny, która miała problemy ze skutecznością, będzie to ważny impuls. Danjuma już jako 20-latek zwrócił na siebie uwagę świetnymi liczbami w NEC Nijmegen — w sezonie 2017/18 w 28 meczach strzelił 11 goli i zaliczył 17 asyst w drugiej lidze holenderskiej (wg „Transfermarkt”). Sporo z nich było po rzutach wolnych czy rożnych. Do tego dołożył też dwa trafienia w Pucharze Holandii.

Doskonała Liga Mistrzów 2021/22, a potem przepadł

Jego kariera nabrała tempa, ale nie zawsze w oczekiwanym kierunku. Strzelił 17 goli dla Bournemouth w Championship, ale od czasu transferu do Villarrealu w 2021 roku nie potrafił na stałe wrócić do formy z czasów gry w Eredivisie. Pierwszy sezon w barwach „Żółtej Łodzi Podwodnej” był znakomity — szczególnie w Lidze Mistrzów 2021/22, gdzie w 11 meczach strzelił sześć goli i dorzucił asystę.

Po odejściu Unaia Emery’ego jego rola w zespole malała, a kolejne sezony przyniosły wypożyczenia. 28-latek nie potrafił nawiązać do najlepszych występów. W Gironie strzelił raptem tylko dwa gole w La Liga. W Premier League, grając dla Tottenhamu i Evertonu przemknął kompletnie niezauważony. Na 12 spotkań w zespole „Kogutów”… tylko raz wyszedł w pierwszym składzie. W „The Toffees” grał trochę więcej, ale i tak był głównie nic nie wnoszącym rezerwowym i skończył w rok z jednym golem (!). Wrócił do Villarreal, strzelił dwa gole, a potem udał się na kolejne kiepskie wypożyczenie do Girony.

Wydawało się, że obecne przygotowania do sezonu mogą być dla niego nowym początkiem. Strzelił gola w wygranym sparingu z Arsenalem, ale Villarreal uznał, że to za mało, by zatrzymać go w drużynie. Jeśli przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt z Valencią. Według informacji „El Chiringuito” Villarreal otrzyma za niego opłatę, zachowując procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży.

Valencia mimo ograniczonych środków dokonała już kilku wzmocnień. Do klubu trafili m.in. Dani Raba z Leganés, Filip Ugrinić z Young Boys, Baptiste Santamaría ze Stade Rennais, Jose Copete z Mallorki i Julen Agirrezabala z Athleticu. Transfery te były możliwe m.in. dzięki sprzedaży Cristhiana Mosquery i Yarka Gasiorowskiego, na których klub zarobił ponad 20 milionów euro. Do tego w klubie pozostał Javi Guerra, który przedłużył umowę. Czy to pozwoli tej ekipie powalczyć o coś więcej niż o utrzymanie w nowym sezonie La Liga? Wiosna 2025 roku dała wielką nadzieję, bo zespół się odrodził.