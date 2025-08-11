10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Betclic 1. liga / Dobra passa Wisły Kraków trwa. Po serii zwycięstw przyszła pora na transfer

Dobra passa Wisły Kraków trwa. Po serii zwycięstw przyszła pora na transfer

Napisane przez Mikołaj Duda, 11 sierpnia 2025
Wisła Kraków

Wisła Kraków bardzo udanie zaczęła nowy sezon, bowiem jako jedyna drużyna Betclic 1. Ligi po czterech kolejkach ma komplet zwycięstw. Mimo tego, by zrealizować cel, jakim niewątpliwie jest mocno wyczekiwany pod Wawelem powrót do Ekstraklasy potrzeba jest kolejnych wzmocnień. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego to do zespołu Mariusza Jopa wkrótce dołączy nowy prawy obrońca.

Wisła z zastępcą dla kontuzjowanego piłkarza

Wisła po przegranym barażu w minionym sezonie przed własną publicznością z Miedzią Legnica chce znów spróbować zawalczyć o powrót do Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Jopa bardzo udanie rozpoczęli nowe rozgrywki. Na inaugurację wygrali 4:0 w Mielcu ze Stalą, tydzień później rozgromili na własnym stadionie ŁKS aż 5:0, później w Tychach rozprawili się z GKS-em rezultatem 4:3, a w ostatniej kolejce przy Reymonta pokonali 3:2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jako jedyny zespół „Biała Gwiazda” po czterech seriach ma komplet zwycięstw i obecnie jest samodzielnym liderem Betclic 1. Ligi z przewagą aż pięciu punktów nad resztą stawki.

Takie dobre wyniki zostały odniesione, mimo braku od dłuższego czasu kontuzjowanego lewego obrońcy – Daniela Mikulca, który był kluczowym elementem drużyny. W spotkaniu drugiej kolejki zaplecza Ekstraklasy przeciwko Łódzkiemu Klubowi Sportowemu z powodu urazu boisko musiał opuścić Bartosz Jaroch, czyli podstawowy prawy obrońca.

Bartosz Jaroch doznał urazu podczas meczu Wisła Kraków – ŁKS Łódź. Przeprowadzone badanie w niedzielę wykazało zerwanie więzadeł w prawym kolanie. Zawodnik zostanie poddany zabiegowi operacyjnemu w najbliższym czasie – poinformował klub w oficjalnym komunikacie, z którego jasno wynika, że piłkarza będzie czekała dłuższa przerwa od gry.

Przez problemy zdrowotne swoich zawodników Mariusz Jop miał nieco ograniczone manewru, dlatego Wisła zdecydowała się na wzmocnieniem rywalizacji na prawej stronie defensywy. Jak poinformował Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej”, jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego na ostatniej prostej to w najbliższym czasie do klubu z drugiego szczebla rozgrywkowego dołączy Raoul Giger. Jego konkurentem o miejsce w składzie będzie Julian Lelieveld. Szwajcar w razie konieczności może zagrać także jako skrzydłowy i na środku obrony.

Wisła pozyska zawodnika, który wywalczył awans do europejskich pucharów

Raoul Giger ostatnie trzy sezony spędził w rodzimej Lausannne-Sport. W ostatnim sezonie jako podstawowy prawy obrońca wywalczył razem z drużyną awans do eliminacji Ligi Konferencji. Obecnie klub z Lozanny najpierw wyeliminował macedoński Vardar Skopje, a w pierwszym meczu trzeciej rundy pokonał 3:1 kazachską Astanę. Gdyby nie 27-latek być może nie byłoby możliwości sprawdzenia się na arenie międzynarodowej. W 29 meczach przekroczył barierę dwóch tysięcy minut i zanotował jedną asystę.

Łącznie Giger w barwach swojego ostatniego zespołu rozegrał ponad 100 spotkań, strzelił jednego gola i zaliczył pięć ostatnich podań. Wcześniej przez wiele lat występował w Aarau, którego jest wychowankiem. Wisła dla Szwajcara będzie pierwszym zagranicznym klubem. Nigdy wcześniej nie grał on poza granicami swojego kraju.

Autor

Avatar użytkownika
Mikołaj Duda


