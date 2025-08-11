10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Premier League / Gareth Bale ponownie w Premier League. Nowa rola Walijczyka

Gareth Bale ponownie w Premier League. Nowa rola Walijczyka

Napisane przez Patryk Popiołek, 11 sierpnia 2025
Gareth Bale

Gareth Bale już od ponad dwóch lat nie jest aktywnym zawodnikiem. Mimo wielu pozapiłkarskich pasji, ewidentnie Walijczyka ciągnie z powrotem do tego sportu. Efektem tego będzie jego nowa posada – były zawodnik m.in. Realu Madryt będzie miał okazję trochę pooceniać poczynania innych i to w Premier League czy Champions League. 

Bale wraca do świata futbolu

Na początku stycznia tego roku minęły już dwa lata, kiedy Gareth Bale oficjalnie stwierdził, że to koniec jego piłkarskiej kariery. Zrobił to po raptem pół roku gry w MLS i zaledwie 14 spotkaniach dla Los Angeles FC. Odwiesił buty na kołek i zajął się swoimi pasjami, ale i nie tylko. Niedługo po ogłoszeniu tej decyzji można było oglądać chociażby jego występ w Kalifornii w ramach turnieju amerykańskiego golfowego z cyklu PGA Tour w Kalifornii. O Walijczyku zrobiło się głośnio w przeciągu ostatnich miesięcy, kiedy to media przekazały informacje na temat zainteresowania przejęciem dwóch klubów.

O ile w przypadku Plymouth Argyle nie było żadnego konkretu (informacja okazała się plotką), tak kwestia przejęcia Cardiff City była już jak najbardziej realna. Bale i jego konsorcjum miało wysłać list intencyjny do Vincenta Tana – właściciela klubu, lecz oferta była podobno zbyt kiepska. Nie tak dawno temu Bale przekazał, iż jest zmotywowany do pozyskania Cardiff. Zanim jednak do tego dojdzie, Walijczyk wróci do świata futbolu na dobre. Według najnowszych doniesień „The Guardian” podpisał on nową umowę ze stacją „TNT Sports” – wcześniej znaną jako „BT Sport”.

Ekspert pełną gębą?

Informacja mocno zaskoczyła obserwatorów angielskiej ekstraklasy. Ze stacją po długich 12 latach działalności pożegnał się bowiem Rio Ferdinand. Legenda Manchesteru United zdecydowała się na realizowanie własnych projektów, ale także skupienie się na czasie z rodziną. Gareth Bale już występował w roli eksperta „TNT Sports” – chociażby na Estadio San Mames w Bilbao, gdzie w finale Ligi Europy Tottenham pokonał „Czerwone Diabły”. Władze stacji miały być tak z niego zadowolone, że zdecydowały się uzupełnić obsadę właśnie nim.

Premier League zawarło nowe umowy w kontekście praw telewizyjnych na kwotę prawie siedmiu miliardów funtów. „The Guardian” podaje taką informację, że „TNT Sports” pokaże w tym sezonie 52 spotkania tych rozgrywek, a także będzie kontynuatorem słynnego magazynu BBC „Match of the Day”. Gareth Bale dołączy do grupy relacjonującej nie tylko mecze Premier League, ale także europejskich pucharów. Będzie to kolejne ciekawe wyzwanie dla Walijczyka, a jego postać jako ekspert i komentator może okazać się jednym z odkryć nadchodzącego sezonu.

Fot. screen Youtube

Premier LeagueZe świata Gareth BalePremier LeagueRio FerdinandTNT Sports

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Popiołek
Premier League, Pozostałe ligi

Nad ranem NBA, a za dnia piłkarskie przygody. W wolnych chwilach komentator, który poza wielkimi ligami, niezwykle ceni sobie wyjazdy na boiska okręgówki.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Lechia Gdańsk - Motor Lublin
Powyżej 2.5 goli
kurs
1.87
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.