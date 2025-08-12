Bayer 04 Leverkusen z transferem kolejnego bramkarza. To reprezentant Niemiec

Bayer 04 Leverkusen po niezbyt udanym sezonie 2024/25 oraz niedawnych odejściach kluczowych postaci z pierwszego zespołu, działa bardzo intensywnie na rynku transferowym. Po serii kilku transferów do pierwszej drużyny, niedawno Simon Rolfes i spółka ściągnęli kolejnego bramkarza. Tym razem jest to reprezentant Niemiec.

Bayer 04 z transferem kolejnego bramkarza

Letnie okienko transferowe przyniosło jedno z ciekawszych roszad bramkarskich w Bundeslidze – Janis Blaswich, dotychczasowy golkiper RB Lipsk, oficjalnie dołączył do Bayeru Leverkusen, wicemistrza niemieckiej ligi. Po intensywnych spekulacjach i tygodniach niepewności, transfer 34-letniego bramkarza stał się faktem. Choć kwota transakcji nie została oficjalnie ujawniona, to według medialnych źródeł opiewa na kilka milionów euro, a kontrakt Blaswicha z nowym klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Warto wspomnieć, że po transferze Flekkena, to już drugi nowy golkiper „Aptekarzy”.

Blaswich trafił do Lipska latem 2022 roku z holenderskiego Almelo i w sumie rozegrał tam 64 spotkania. W swoim debiutanckim sezonie udowodnił swoją klasę, przejmując miejsce w bramce, gdy kontuzjowany został pierwszy golkiper RB, Peter Gulacsi. Szczególnie zapamiętany został jego występ w finale Pucharu Niemiec w 2023 roku przeciwko Eintrachtowi Frankfurt, gdzie jego skuteczne interwencje miały kluczowe znaczenie dla zdobycia trofeum przez Lipsk. Eksperci nie mają wątpliwości – Bayer pozyskał niezwykle cennego bramkarza.

W kolejnych rozgrywkach jednak Blaswich stracił miejsce w podstawowym składzie na rzecz młodszego Martena Vandevoordta, co skłoniło klub do wypożyczenia go na pół roku do RB Salzburg, gdzie również spisywał się bardzo solidnie. Tam jego wysoka forma i profesjonalizm zostały docenione zarówno przez zarząd, jak i kibiców.

− Zawsze, gdy był potrzebny, Janis służył drużynie i pokazywał klasę. Straciliśmy bramkarza pierwszej klasy, który był też wzorem lojalności i pełnego zaangażowania – powiedział Marcel Schäfer, kierownik sportowy RB Lipsk.

W Bayerze Leverkusen Blaswich ma rozpocząć nowy rozdział jako zmiennik Marka Flekkena, ale jego doświadczenie i pewność w bramce mogą szybko przynieść mu szansę na regularną grę. Sam zawodnik podkreśla, że czas spędzony w Lipsku był dla niego „świetny” i że docenia zaufanie zarządu klubu, który umożliwił mu transfer, choć nie było to oczywiste.

Jan Blaswich zaistniał już w Bundeslidze i Lidze Mistrzów

Kariera Janisa Blaswicha to historia wytrwałości i stopniowego budowania swojej pozycji na europejskich boiskach. Rozpoczął zawodową drogę w Niemczech, ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy dołączył do holenderskiego Almelo, gdzie jego stabilna gra zwróciła uwagę skautów RB Lipsk. W Lipsku, choć początkowo pełnił rolę zmiennika, szybko wykorzystał swoją szansę, szczególnie w sezonie 2022/23, kiedy to stał się podstawowym bramkarzem, imponując pewnością i refleksem.

Rozegrał wtedy 26 spotkań w Bundeslidze i zajął z klubem 3. miejsce. Dołożył też wspomniane występy w Pucharze Niemiec, gdzie pomógł w zdobyciu trofeum i bronił w Lidze Mistrzów. To jemu Manchester City zaaplikował aż siedem bramek w 1/8 finału w spotkaniu, które zakończyło się pogromem. Sezon później znów musiał zastąpić Gulacsiego i zagrał 26 spotkań – także pobronił w Champions League i po raz kolejny mocno „obił” go Manchester City. W obu spotkaniach wpuścił sześć bramek, ale za to… popisał się asystą do Loisa Opendy! W 1/8 finału z Realem Madryt do „klatki” wrócił już Gulacsi.

Kluczowy moment w jego karierze to finał Pucharu Niemiec 2023, dlatego za dobre występy otrzymał powołanie do reprezentacji Niemiec, co potwierdziło jego rosnącą wartość. W kadrze jednak nie zadebiutował, choć w 2024 roku otrzymał kolejne, drugie już powołanie. To był zresztą ciekawy moment, bo Manuel Neuer i Marc-Andre ter Stegen byli niezdolni do gry, więc Julian Nagelsmann postawił na Blaswicha oraz Alexandra Nuebela i Olivera Baumanna.

Choć z czasem konkurencja i młodsze talenty sprawiły, że stracił miejsce w podstawowej jedenastce, Janis nie poddał się i znalazł nowe wyzwania – wypożyczenie do RB Salzburg pozwoliło mu utrzymać wysoką formę i przygotować się do kolejnego kroku w karierze. Przed transferem do RB Lipsk, rozegrał 107 spotkań w holenderskiej Eredivisie, zaś w samej 1. Bundeslidze miał okazję wystąpić w 47 meczach o stawkę, zachowując 12 czystych kont (także jako golkiper Borussii M’Gladbach).