Nowa rola Michaila Antonio. Dołączy do ekipy Garetha Bale’a
Michail Antonio to legenda West Hamu. W grudniu 2024 roku uczestniczył w groźnym wypadku, ale wszystko skończyło się dla niego bardzo szczęśliwie. Nigdy nie bał się zabierać głosu i w swoich opiniach był szczery. Teraz przyda mu się to w nowej roli, gdzie jego kolegą będzie m.in. Gareth Bale.
Michal Antonio jest po ciężkim wypadku
Michail Antonio miał bardzo poważnie wyglądający wypadek samochodowy w grudniu. Po nim helikopterem został przetransportowany do szpitala. – W tym trudnym czasie wszyscy w klubie myślami i modlitwą są z Michailem, jego rodziną i przyjaciółmi – napisano klubowym w oświadczeniu. Wyglądało to bardzo groźnie, a zdjęcia zniszczonego samochodu sprawiały, że wszyscy kibice mieli najczarniejsze myśli. Napastnik miał jednak ogromne szczęście – od śmierci uratowały go dosłownie centymetry. West Ham wszystkich uspokoił i potwierdził, że ich zawodnik jest w stanie stabilnym.
Po ok. miesiącu opuścił szpital i podzielił się ważną refleksją, a właściwie otrzeźwieniem. Opublikował ważny post w mediach społecznościowych. Zawierał on zdjęcie, gdzie stoi oparty o kule ortopedyczne. Dokładnie po 24 dniach spędzonych w szpitalu wrócił do domu i podzielił się noworocznym przesłaniem, zaczynając po pierwsze od wyrażenia wdzięczności za życie.
Michail Antonio has been involved in a serious car crash in Essex near London and got airlifted to hospital. Terrible news, hoping for the best 🤞🏼 pic.twitter.com/6zTCORkbQK
— Football Hub (@FootbalIhub) December 7, 2024
– Co rok o tej porze pytają mnie, za co jestem wdzięczny i co rok mam problem ze znalezieniem odpowiednich słów. Ale w tym roku wiem dokładnie, za co jestem wdzięczny: za to, że żyję. Chcę poświęcić chwilę, aby docenić coś, co sobie uświadomiłem — przez tyle lat traktowałem życie jak coś oczywistego. Planowałem następny dzień, następny rok, zawsze zakładając, że jutro jest pewne. Widziałem, jak bliscy przyjaciele odchodzą, byłem świadkiem doświadczeń bliskich śmierci u innych, a nawet wtedy nie do końca rozumiałem, jak cenne jest życie. To, przez co ostatnio przeszedłem, otworzyło mi oczy.
– Życie jest kruche, a każda chwila ma znaczenie. Jestem tak wdzięczny Bogu za to, że dał mi siłę, abym mógł iść dalej i pozwolił mi nadal tu być. Służbom ratunkowym, NHS, Air Ambulance, wszystkim w szpitalach Royal London i Cromwell oraz wszystkim od góry do dołu w West Ham United FC. Zespół medyczny, zarząd, cały personel, moi koledzy z drużyny i niesamowici fani West Hamu… Szczerze mówiąc, nie dałbym rady bez was. Dziękuję z całego serca. Moim bliskim, którzy stali przy mnie przez cały czas, nie potrafię wyrazić, jak wiele dla mnie znaczycie.
Michail Antonio has shared a heartfelt New Years message after his crash:
🗣️ "Lastly, to the whole football community thank you for all the love and support you’ve shown me. It has truly meant the world. I love you all and I am endlessly grateful for every one of you. ❤ pic.twitter.com/SuyLjmq91p
— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 31, 2024
Skończyło się raptem na złamaniu kości udowej, ale potrzebna była operacja i długa rehabilitacja. Antonio wrócił do futbolu. W czerwcu wziął udział w Gold Cup razem z Jamajką, wchodząc na boisko w trzech meczach. W lipcu wygasła jego umowa z „Młotami”, lecz ci dali mu możliwość trenowania z rezerwami, dopóki nie znajdzie sobie nowego klubu. Wystąpił też w jednym spotkaniu ekipy U21 przeciwko piątoligowemu Boreham Wood, w którym na przestrzeni 20 minut ustrzelił dublet. Jego zespół wygrał 2:1, a Antonio zaliczył w nim 45 minut, co było jego najdłuższym występem od niemal ośmiu miesięcy.
Dołączy do Bale’a, ale… nie na stałe
Bilans Antonio w West Hamie zatrzymał się na 10 sezonach, 323 występach i 83 trafieniach. W każdym okienku „Młoty” sprowadzały napastnika, a i tak to Antonio najczęściej był podstawowym wyborem do pierwszego składu i nie zawodził. Teraz będzie miał możliwość… oceny swoich byłych kolegów po fachu. Stacja „TNT Sports” (dawniej „BT Sport”) ogłosiła ekspertów piłkarskich na nadchodzący sezon. Pracę w telewizji dostał Gareth Bale. Podobną szansę otrzymał też Michail Antonio, który był już ekspertem podczas wygranego przez Crystal Palace meczu o Tarczę Wspólnoty.
New season. New additions 🔥
We’re proud to welcome Gareth Bale, Fara Williams, Michail Antonio, Jen Beattie and Anita Asante to the TNT Sports Football team for the 2025/26 season 🙌 pic.twitter.com/Wr0sgmOT2N
— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 11, 2025
Michail Antonio zawsze miał medialny „luz” i dobrze czuł się w mediach. Nie bał się też szczerości – chociażby w jednym z podcastów szczerze opowiadając o tym, że Gianluca Scamacca nie pasuje do taktyki Davida Moyesa, choć… nadal był jego kolegą z klubu. W niedawnym wywiadzie ujawnił jednak, że to nie jest coś „na stałe”. Antonio chce bowiem dalej grać w piłkę. Przyznał, że kilka klubów rozmawiało z nim o ofertach: – Nie, zdecydowanie nie – powiedział w wywiadzie dla „talkSPORT” , gdy zapytano go, czy zamierza poświęcić się na pełen etat obowiązkom medialnym.
– Rozmawiam teraz z klubami, żeby dowiedzieć się, jaka oferta będzie dla mnie najlepsza i zobaczymy, jak to pójdzie. Szczerze mówiąc, to trochę mieszane propozycje. Rozmawiamy z klubami tutejszymi, rozmawiamy też z zagranicznymi, ale nie będę się wypowiadał na ten temat zbyt szczegółowo – w każdym razie rozmowy dotyczą ofert z Anglii i tych zagranicznych.
