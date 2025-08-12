Nowa rola Michaila Antonio. Dołączy do ekipy Garetha Bale’a

Michail Antonio to legenda West Hamu. W grudniu 2024 roku uczestniczył w groźnym wypadku, ale wszystko skończyło się dla niego bardzo szczęśliwie. Nigdy nie bał się zabierać głosu i w swoich opiniach był szczery. Teraz przyda mu się to w nowej roli, gdzie jego kolegą będzie m.in. Gareth Bale.

Michal Antonio jest po ciężkim wypadku

Michail Antonio miał bardzo poważnie wyglądający wypadek samochodowy w grudniu. Po nim helikopterem został przetransportowany do szpitala. – W tym trudnym czasie wszyscy w klubie myślami i modlitwą są z Michailem, jego rodziną i przyjaciółmi – napisano klubowym w oświadczeniu. Wyglądało to bardzo groźnie, a zdjęcia zniszczonego samochodu sprawiały, że wszyscy kibice mieli najczarniejsze myśli. Napastnik miał jednak ogromne szczęście – od śmierci uratowały go dosłownie centymetry. West Ham wszystkich uspokoił i potwierdził, że ich zawodnik jest w stanie stabilnym.

Po ok. miesiącu opuścił szpital i podzielił się ważną refleksją, a właściwie otrzeźwieniem. Opublikował ważny post w mediach społecznościowych. Zawierał on zdjęcie, gdzie stoi oparty o kule ortopedyczne. Dokładnie po 24 dniach spędzonych w szpitalu wrócił do domu i podzielił się noworocznym przesłaniem, zaczynając po pierwsze od wyrażenia wdzięczności za życie.

– Co rok o tej porze pytają mnie, za co jestem wdzięczny i co rok mam problem ze znalezieniem odpowiednich słów. Ale w tym roku wiem dokładnie, za co jestem wdzięczny: za to, że żyję. Chcę poświęcić chwilę, aby docenić coś, co sobie uświadomiłem — przez tyle lat traktowałem życie jak coś oczywistego. Planowałem następny dzień, następny rok, zawsze zakładając, że jutro jest pewne. Widziałem, jak bliscy przyjaciele odchodzą, byłem świadkiem doświadczeń bliskich śmierci u innych, a nawet wtedy nie do końca rozumiałem, jak cenne jest życie. To, przez co ostatnio przeszedłem, otworzyło mi oczy.

– Życie jest kruche, a każda chwila ma znaczenie. Jestem tak wdzięczny Bogu za to, że dał mi siłę, abym mógł iść dalej i pozwolił mi nadal tu być. Służbom ratunkowym, NHS, Air Ambulance, wszystkim w szpitalach Royal London i Cromwell oraz wszystkim od góry do dołu w West Ham United FC. Zespół medyczny, zarząd, cały personel, moi koledzy z drużyny i niesamowici fani West Hamu… Szczerze mówiąc, nie dałbym rady bez was. Dziękuję z całego serca. Moim bliskim, którzy stali przy mnie przez cały czas, nie potrafię wyrazić, jak wiele dla mnie znaczycie.

Skończyło się raptem na złamaniu kości udowej, ale potrzebna była operacja i długa rehabilitacja. Antonio wrócił do futbolu. W czerwcu wziął udział w Gold Cup razem z Jamajką, wchodząc na boisko w trzech meczach. W lipcu wygasła jego umowa z „Młotami”, lecz ci dali mu możliwość trenowania z rezerwami, dopóki nie znajdzie sobie nowego klubu. Wystąpił też w jednym spotkaniu ekipy U21 przeciwko piątoligowemu Boreham Wood, w którym na przestrzeni 20 minut ustrzelił dublet. Jego zespół wygrał 2:1, a Antonio zaliczył w nim 45 minut, co było jego najdłuższym występem od niemal ośmiu miesięcy.

Dołączy do Bale’a, ale… nie na stałe

Bilans Antonio w West Hamie zatrzymał się na 10 sezonach, 323 występach i 83 trafieniach. W każdym okienku „Młoty” sprowadzały napastnika, a i tak to Antonio najczęściej był podstawowym wyborem do pierwszego składu i nie zawodził. Teraz będzie miał możliwość… oceny swoich byłych kolegów po fachu. Stacja „TNT Sports” (dawniej „BT Sport”) ogłosiła ekspertów piłkarskich na nadchodzący sezon. Pracę w telewizji dostał Gareth Bale. Podobną szansę otrzymał też Michail Antonio, który był już ekspertem podczas wygranego przez Crystal Palace meczu o Tarczę Wspólnoty.

Michail Antonio zawsze miał medialny „luz” i dobrze czuł się w mediach. Nie bał się też szczerości – chociażby w jednym z podcastów szczerze opowiadając o tym, że Gianluca Scamacca nie pasuje do taktyki Davida Moyesa, choć… nadal był jego kolegą z klubu. W niedawnym wywiadzie ujawnił jednak, że to nie jest coś „na stałe”. Antonio chce bowiem dalej grać w piłkę. Przyznał, że kilka klubów rozmawiało z nim o ofertach: – Nie, zdecydowanie nie – powiedział w wywiadzie dla „talkSPORT” , gdy zapytano go, czy zamierza poświęcić się na pełen etat obowiązkom medialnym.

– Rozmawiam teraz z klubami, żeby dowiedzieć się, jaka oferta będzie dla mnie najlepsza i zobaczymy, jak to pójdzie. Szczerze mówiąc, to trochę mieszane propozycje. Rozmawiamy z klubami tutejszymi, rozmawiamy też z zagranicznymi, ale nie będę się wypowiadał na ten temat zbyt szczegółowo – w każdym razie rozmowy dotyczą ofert z Anglii i tych zagranicznych.

Fot. PressFocus