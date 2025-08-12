Valbuena nie kończy kariery. Francuz zostanie w Grecji

Mathieu Valbuena od dłuższego czasu swoje piłkarskie umiejętności pokazywał w Grecji, ale także na Cyprze. Niemniej lata uciekają, a doświadczony Francuz wcale nie zamierza odwieszać butów na kołek. Wedle najnowszych informacji Mathieu ponownie dołączy do Olympiakosu, gdzie wspomoże… drużynę rezerw.

Valbuena ponownie w Olympiakosie

Ostatni sezon występów doświadczonego Francuza to minuty w barwach Athens Kalitthea. Całkiem sporo minut, ponieważ Valbuena zagrał w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Był w stanie dołożyć do tego trzy trafienia, ale także cztery asysty (dane: „transfermarkt.pl„). Koniec końców nie może on jednak uznać tego czasu za zbytnio udany, ponieważ jego drużyna ostatecznie pożegnała się z grecką ekstraklasą. Francuz ostatecznie nie zdecydował się na przedłużenie umowy i można się było jedynie zastanawiać, jaki będzie jego kolejny krok.

Na pewno nikt by się nie zdziwił, gdyby Valbuena oficjalnie zakończył swoją piłkarską karierę – przecież we wrześniu skończy 41 lat. Jednak on miał inne plany – nadal pozostanie w Grecji. Wróci do klubu, z którym świętował sporo trofeów, a więc oczywiście do Olympiakosu. Nie będzie on jednak pozyskany jako wzmocnienie pierwszej drużyny. Wedle pojawiających się informacji, 40-latek dołączy do drużyny rezerw i będzie wspierał rozwój tej drużyny. Na podobnej zasadzie niedawno do Olympiakosu B został ściągnięty 20-krotny reprezentant Grecji – Dimitrios Siovas.

Ostatni etap długiej kariery?

Tak jak wcześniej wspomniano, jego ewentualna decyzja o odwieszeniu butów na kołek nie byłaby dla nikogo zdziwieniem. Mathieu Valbuena pojawił się w Grecji dokładnie 1 lipca 2019 roku. Przez kolejne lata występował w koszulce Olympiakosu, notując łącznie 150 spotkań. Trzykrotnie świętował z tym klubem krajowe mistrzostwo (2020, 2021 oraz 2022), a także puchar Grecji.

Jego postać jest oczywiście kojarzona z francuskim Olympique Marsylia. To właśnie tam spędził osiem lat, występując łącznie w 330 meczach. Później wyjechał na chwilę do Rosji, dokładnie do Dynamo Moskwa, a przed jego pobytem w Grecji przez dwa sezony zakładał koszulkę tureckiego Fenerbahce. Za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Valbuena podkreślił wagę tego ruchu i decyzji:

Z przytłaczającym wzruszeniem i nieopisaną dumą ogłaszam mój powrót do Olympiakosu – klubu, który wrył w moje serce tyle radości i tyle niezapomnianych chwil. Znów nosić ten herb to przywilej, ale teraz mieć szansę przekazać młodemu pokoleniu wartości, które mnie ukształtowały, to prawdziwy dar.

