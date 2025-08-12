FREEBET 250 ZŁ NA START!
Cracovia pozyska zawodnika z Francji? W poprzednim sezonie dzielił szatnię z byłym piłkarzem Lecha

Cracovia pozyska zawodnika z Francji? W poprzednim sezonie dzielił szatnię z byłym piłkarzem Lecha

Napisane przez Braian Wilma, 12 sierpnia 2025
Cracovia

Cracovia pozyskała podczas letniego okna transferowego kilku ciekawych zawodników. Do drużyny niebawem dołączy jeszcze Mateusz Klich, który wróci do „Pasów” po kilkunastu latach. W jednym z ostatnich spotkań PKO BP Ekstraklasy kontuzji doznał Ajdin Hasić, jeden z liderów zespołu od początku sezonu. Klub szykuje dla niego zastępstwo, bowiem do drużyny ma dołączyć francuski zawodnik, mogący występować jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy.

Lider kontuzjowany

Cracovia świetnie weszła w sezon PKO BP Ekstraklasy, pokonując na inaugurację mistrza Polski. „Pasy” pokonały Lecha na wyjeździe aż 4:1, a świetnie prezentowali się m.in. Filip Stojilković czy Ajdin Hasić. Tydzień później drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera zwyciężyła u siebie w meczu przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza 2:0. Jednego z goli znów strzelił Hasić. Dwa ostatnie mecze to remis i porażka Cracovii, która najpierw zremisowała 2:2 z Lechią Gdańsk, a w ostatniej kolejce przegrała po szalonym meczu z Jagiellonią Białystok aż 2:5.

Brak zwycięstw zbiegł się z kontuzją Bośniaka, której doznał w pierwszej połowie spotkania z Lechią. Marzena Młynarczyk-Warwas, rzeczniczka klubu, poinformowała, że Hasić doznał urazu mięśnia półbłoniastego i jego przerwa potrwa około dwóch miesięcy.

We wspomnianym meczu z Lechią skórę „Pasom” uratował Filip Stojilković, który popisał się dubletem. Sprowadzony z Darmstadt napastnik zdobył bramkę również w ostatnim meczu przeciwko Jagiellonii. Drużynę Elsnera zasilili także Dominik Piła, Dijon Kameri, Mateusz Praszelik Kahveh Zahiroleslam. To jednak nie koniec transferów. Niebawem po kilkunastu latach do klubu wróci Mateusz Klich, a ofensywa zostanie wzmocniona kolejnym zawodnikiem.

Posiłki z Francji

Mowa o Bilalu Brahimim. To zawodnik 25-letni zawodnik Caen, wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 1,2 mln euro. Jest ofensywnym pomocnikiem, mogącym również występować na obu skrzydłach. W poprzednim sezonie dzielił szatnię m.in. z Adrielem Ba Louą, który przeniósł się tam zimą z Lecha Poznań. Drużyna prezentowała się jednak bardzo słabo i spadła na trzeci szczebel rozgrywkowy. Francuz się jednak wyróżniał i już zimą interesowały się nim mocniejsze kluby, na czele z Lens.

Brahimi szkolił się m.in. w młodzieżowych drużynach Troyes. Grał też w rezerwach Le Havre, z których w 2021 roku przeniósł się do Dunkierki. Po jednym sezonie w Ligue 2, w którym strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty, zgłosiło się po niego Caen, występujące w tej samej lidze. Rozegrał tam ostatnie trzy sezony, w których uzbierał 105 występów we wszystkich rozgrywkach, notując liczby na poziomie 11 goli i 11 asyst. Najlepszy pod kątem liczb był dla niego poprzedni sezon, w którym strzelił sześć goli i zanotował tyle samo asyst.

