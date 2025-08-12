Cracovia pozyska zawodnika z Francji? W poprzednim sezonie dzielił szatnię z byłym piłkarzem Lecha

Cracovia pozyskała podczas letniego okna transferowego kilku ciekawych zawodników. Do drużyny niebawem dołączy jeszcze Mateusz Klich, który wróci do „Pasów” po kilkunastu latach. W jednym z ostatnich spotkań PKO BP Ekstraklasy kontuzji doznał Ajdin Hasić, jeden z liderów zespołu od początku sezonu. Klub szykuje dla niego zastępstwo, bowiem do drużyny ma dołączyć francuski zawodnik, mogący występować jako ofensywny pomocnik lub skrzydłowy.

Lider kontuzjowany

Cracovia świetnie weszła w sezon PKO BP Ekstraklasy, pokonując na inaugurację mistrza Polski. „Pasy” pokonały Lecha na wyjeździe aż 4:1, a świetnie prezentowali się m.in. Filip Stojilković czy Ajdin Hasić. Tydzień później drużyna prowadzona przez Lukę Elsnera zwyciężyła u siebie w meczu przeciwko Bruk-Bet Termalice Nieciecza 2:0. Jednego z goli znów strzelił Hasić. Dwa ostatnie mecze to remis i porażka Cracovii, która najpierw zremisowała 2:2 z Lechią Gdańsk, a w ostatniej kolejce przegrała po szalonym meczu z Jagiellonią Białystok aż 2:5.

Brak zwycięstw zbiegł się z kontuzją Bośniaka, której doznał w pierwszej połowie spotkania z Lechią. Marzena Młynarczyk-Warwas, rzeczniczka klubu, poinformowała, że Hasić doznał urazu mięśnia półbłoniastego i jego przerwa potrwa około dwóch miesięcy.

We wspomnianym meczu z Lechią skórę „Pasom” uratował Filip Stojilković, który popisał się dubletem. Sprowadzony z Darmstadt napastnik zdobył bramkę również w ostatnim meczu przeciwko Jagiellonii. Drużynę Elsnera zasilili także Dominik Piła, Dijon Kameri, Mateusz Praszelik Kahveh Zahiroleslam. To jednak nie koniec transferów. Niebawem po kilkunastu latach do klubu wróci Mateusz Klich, a ofensywa zostanie wzmocniona kolejnym zawodnikiem.

Posiłki z Francji

Mowa o Bilalu Brahimim. To zawodnik 25-letni zawodnik Caen, wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 1,2 mln euro. Jest ofensywnym pomocnikiem, mogącym również występować na obu skrzydłach. W poprzednim sezonie dzielił szatnię m.in. z Adrielem Ba Louą, który przeniósł się tam zimą z Lecha Poznań. Drużyna prezentowała się jednak bardzo słabo i spadła na trzeci szczebel rozgrywkowy. Francuz się jednak wyróżniał i już zimą interesowały się nim mocniejsze kluby, na czele z Lens.

Brahimi szkolił się m.in. w młodzieżowych drużynach Troyes. Grał też w rezerwach Le Havre, z których w 2021 roku przeniósł się do Dunkierki. Po jednym sezonie w Ligue 2, w którym strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty, zgłosiło się po niego Caen, występujące w tej samej lidze. Rozegrał tam ostatnie trzy sezony, w których uzbierał 105 występów we wszystkich rozgrywkach, notując liczby na poziomie 11 goli i 11 asyst. Najlepszy pod kątem liczb był dla niego poprzedni sezon, w którym strzelił sześć goli i zanotował tyle samo asyst.