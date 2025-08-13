Piast Gliwice z transferem skrzydłowego. W CV występy w Realu Madryt

Piast Gliwice jest jak dotąd jedynym klubem PKO BP Ekstraklasy, który w tym sezonie nie strzelił jeszcze gola, choć trzeba pamiętać, że rozegrał dwa mecze mniej. Ofensywne problemy niebiesko-czerwonych być może nieco załagodzi zawodnik z przeszłością w Realu Madryt, który przenosi się do Gliwic. To kolejny tego lata „wolny agent”, którego Piast ściągnął.

Problemy Piasta w ofensywie

Piast Gliwice to jak dotąd jedyny klub PKO BP Ekstraklasy, który w sezonie 2025/26 nie strzelił jeszcze gola. Oczywiście, trzeba pamiętać, że podopieczni Maxa Möldera mieli na koncie dwa mecze mniej, jednak w tych, które rozegrali, i tak nie zaprezentowali się w ofensywie z dobrej strony. W meczach z Górnikiem Zabrze (0:1) i Wisłą Płock (0:2) gliwiczanie oddali łącznie 16 strzałów, ale tylko jeden był celny. Co więcej, jedyne jak dotąd uderzenie w światło bramki ze strony Piasta miało miejsce dopiero po 140 minutach ich zmagań w sezonie 2025/26.

Trener Max Mölder nie miał jednak dużego pola manewru, bowiem w meczach z Górnikiem i Wisłą Płock nie było opcji rezerwowej dla napastnika Hermana Barkouskiego, a Jorge Felix oraz Erik Jirka mieli tylko jednego nominalnego zmiennika na skrzydło – Leandro Sancę. Co prawda przy okazji najbliższego meczu Piast najpewniej dalej nie będzie miał do dyspozycji kontuzjowanego od ponad trzech miesięcy Adriana Dalmau, ale w odwodzie będzie jeszcze jeden skrzydłowy, który w tym tygodniu sfinalizował testy medyczne w gliwickim klubie.

W CV Real Madryt, teraz zagra w Gliwicach

Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że trzyletnim kontraktem z Piastem związał się Hugo Vallejo, który był także na radarze Rakowa Częstochowa. To kolejny „wolny transfer” przeprowadzony przez gliwiczan tego lata, bowiem podobnie jak ww. Sance oraz Dalmau, a także Emie Twumasiemu, Quentinowi Boisgardowi i Filipowi Borowskiemu wraz z końcem czerwca br. wygasł kontrakt z dotychczasowym pracodawcą. Dla 25-letniego skrzydłowego Piast jest pierwszym zagranicznym klubem w karierze.

Pochodzący z Granady Vallejo swoją przygodę z piłką rozpoczął jako ośmiolatek miejscowej Granadzie CF. Spędził w niej siedem lat, po czym przeniósł się do Malagi, w której to zadebiutował w seniorskim futbolu. W styczniu 2020 roku, czyli tuż przed swoimi 20. urodzinami został sprowadzony przez Real Madryt, z którym podpisał umowę do 2023 roku. Do „Królewskich” nie dołączył jednak od razu, gdyż sezon 2019/20 dokończył w barwach Deportivo La Coruna. Po powrocie był zawodnikiem rezerw Realu Madryt, gdzie w sezonie 2020/21 wystąpił 24 razy.

Na tym jednak jego dorobek w koszulce „Los Blancos” się zakończył. Co prawda w sezonie 2021/22 dalej grał dla Realu, ale już Valladolid, który był wówczas spadkowiczem z La Liga. „Prawda” już po roku wrócili do elity, ale Vallejo nie dane było zagrać w La Liga. Sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu w Ponferradinie, z którą spadł do trzeciej ligi. Vallejo pozostał jednak na poziomie Segunda Division, gdyż latem 2023 roku przeniósł do Hueski. Tam rozegrał najwięcej meczów w seniorskiej karierze – 64, ale jego dorobek to tylko cztery gole i pięć asyst.

Z kolei rozgrywki, w których zaliczył najwięcej występów to Segunda Division, gdzie uzbierało mu się 113 meczów. Jego dorobek to jednak tylko osiem goli i siedem asyst, co jak na skrzydłowego pozostawia wiele do życzenia. Pierwszy w karierze występ poza rodzimą Hiszpanią najpewniej zaliczy już w najbliższą sobotę 16 sierpnia. Tego dnia o godzinie 14:45 Piast zmierzy się w Lublinie z Motorem w ramach czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oba starcia tych drużyn z poprzedniego sezonu obfitowały w aż pięć bramek.

___________________

Polski legalny bukmacher – BETFAN wrócił ze swoją flagową promocją – Extra Pensja. Trenerskie posady w Ekstraklasie to posady dla osób, które nie mogą sobie za cel stawiać stabilność. Często nie ma czasu na spokojne wprowadzenie swojej wizji gry. awodzisz? Wylatujesz! Przemiał trenerów jest bardzo duży, a BETFAN zainspirował się tym zjawiskiem i oferuje pierwszemu zwolnionemu trenerowi z PKO BP Ekstraklasy pokaźną gotówkę na otarcie łez. Na początku było to 200 000 złotych, ale kolejka bez zwolnienia to 10 000 złotych do podziału między graczy BETFAN. Przed rozpoczęciem 4. kolejki Ekstraklasy, trenerzy mogą zatem zgarnąć 170 000 złotych!