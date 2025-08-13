Wisła Kraków blisko następnego wzmocnienia, ale… to może nie być koniec

Wisła Kraków nie ma zamiaru się zatrzymywać. Można to powiedzieć o boiskowych poczynaniach drużyny Mariusza Jopa, jak i działaniach transferowych. Właśnie został ogłoszony kolejny transfer, a według informacji nikt nie chce na tym poprzestać. Klub prowadzi rozmowy z dwoma zawodnikami, a z jednym z nich są one na zaawansowanym etapie.

Wisła blisko pozyskania kolejnego skrzydłowego

Wisła po przegranym barażu w minionym sezonie przed własną publicznością z Miedzią Legnica chce zrobić wszystko, by znów zawalczyć o powrót do Ekstraklasy. Podopieczni Mariusza Jopa bardzo udanie rozpoczęli nowe rozgrywki. Na inaugurację wygrali 4:0 w Mielcu ze Stalą, tydzień później na własnym stadionie rozprawili się z ŁKS-em aż 5:0, w Tychach po emocjonującym starciu wygrali z GKS-em rezultatem 4:3, a w ostatniej kolejce na swoim stadionie pokonali 3:2 Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Tylko „Biała Gwiazda” po czterech seriach ma komplet zwycięstw i obecnie jest samodzielnym liderem Betclic 1. Ligi z przewagą dwóch punktów nad drugą Wieczystą.

Wisła właśnie oficjalnie ogłosiła podpisanie Raoula Gigera, czyli nowego zawodnika prawego obrońcy. To odpowiedź na kontuzję Bartosza Jarocha. Jakby kibice spod Wawelu mieli mało powodów do optymizmu, to – jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” – klub prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia nowego skrzydłowego. Ma nim zostać Joshua Zimmerman, który praktycznie całą swoją karierę spędził w Holandii, a ostatnio występował w drugoligowym TOP Oss. W minionym sezonie w 34 meczach przekroczył barierę 2000 minut i strzelił pięć goli.

Wisła ma już być dogadana z samym 24-latkiem na dwuletnią umowę, jednak być może znajdzie się w niej opcja przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Teraz pozostało czekać na dogadanie się prawdopodobnie byłego i przyszłego klubu zawodnika. Obecnie negocjowane są warunki porozumienia i bonusy, które zostaną zawarte w umowie. To raczej detale. Reprezentant Curacao (Panie Ferdku, mówi to Panu coś?) ostatnio miał okazję pojechać razem ze swoją reprezentacją na Gold Cup, czyli mistrzostwa Ameryki Północnej i Centralnej, gdzie dostał około 10 minut w starciu z Hondurasem z piłkarzem Lecha Poznań – Luisem Palmą w składzie.

Zimmerman może nie być jedyny

Oficjalne podpisanie kontraktu z Gigerem, zaawansowane rozmowy z Zimmermanem, a to może nie być wszystko. Według doniesień tego samego dziennikarza Wisła wróciła do rozmów w sprawie pozyskania defensywnego pomocnika Ervina Omicia, który obecnie nie ma klubu. To sprawa, która wróciła po miesiącu albo i nawet dłuższym czasie. Gdzieś w połowie lipca, a wiec po odejściu Marko Poletanovicia, pojawiła się dziura w środku pola. Choć polski klub się Omiciem interesował, to według Piotra Koźmińskiego z „Goal.pl”, otoczenie piłkarza nie odpowiedziało i Wisła była przekonana, że z przenosin nici.

Okazuje się jednak, że temat po czasie oczekiwania ma być możliwy do zrealizowania, ale jeszcze nie jest na etapie finalizacji. Piłkarz coraz chętniej patrzy na przenosiny do Krakowa. Młodzieżowy reprezentant Austrii występował w Wolfsbergerze przez ostatnie trzy lata. Zdobył cztery bramki i zanotował trzy asysty, ale pamiętajmy, że to raczej typowa „szóstka”, a nawet czasami z konieczności środkowy obrońca. Dzięki temu zresztą uzbierał sporo występów w sezonie 2023/24 – właśnie wtedy musiał zająć pozycję stopera i grać tak przez całą rundę wiosenną.

W przeszłości grał w młodzieżowych drużynach włoskiego Juventusu. W poprzednim sezonie zagrał zaledwie 1000 ligowych minut – sporo razy wchodził z ławki i nie był podstawowym wyborem trenera, a od 1 lipca pozostaje wolnym zawodnikiem.