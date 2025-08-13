FREEBET 250 ZŁ NA START!
Za gola PSG z Tottenhamem
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Pozostałe ligi / Bohater Lecha Poznań z ostatniego sezonu znalazł nowy klub. Wrócił do ojczyzny

Bohater Lecha Poznań z ostatniego sezonu znalazł nowy klub. Wrócił do ojczyzny

Napisane przez Mikołaj Duda, 13 sierpnia 2025
lech

Zawodnik, który właśnie po 13 latach wraca do ojczyzny to dość ciekawy przypadek. W Lechu kompletnie nie sprostał oczekiwaniom zarówno trenera, jak i kibiców, jednak gdyby nie on klub najprawdopodobniej nie zostałby mistrzem Polski. 29-latem, mogący pochwalić się złotym medalem za wygranie Ekstraklasy znalazł sobie kolejną drużynę i tym razem będzie to sentymentalny powrót do miejsca, w którym zaczynał swoją przygodę.

Bohater mistrzowskiego Lecha

Mario Gonzalez został przez Lecha wypożyczony na pół roku podczas ostatniego zimowego okienka transferowego z amerykańskiego Los Angeles FC. Hiszpan miał za zadanie być konkurentem dla Mikaela Ishaka – w tym miał zastąpić Filipa Szymczaka, który udał się na wypożyczenie do GKS-u Katowice – oraz przede wszystkim wspomóc drużynę Nielsa Frederiksena w walce o mistrzostwo Polski. Hiszpan okazał się nie do końca pasować do koncepcji duńskiego szkoleniowca, przez to ten nie dawał swojemu podopiecznemu zbyt wielu szans na pokazanie swoich umiejętności.

29-latek w nowych barwach zadebiutował w końcówce spotkania z Rakowem Częstochowa, później zagrał kwadrans ze Śląskiem Wrocław, nieco więcej z Puszczą Niepołomice, dostał też kilka minut na Łazienkowskiej z Legią, a w dwóch ostatnich kolejkach w spotkaniach z GKS-em Katowice i Piastem Gliwice dostał od trenera po kilkanaście minut. Napastnik łącznie w sześciu meczach nie uzbierał nawet stu rozegranych minut, jednak przez ten wyjątkowo skromny czas zrobił na tyle dużo, że na zawsze będzie się o nim mówiło jako jednym z bohaterów dziewiątego w historii Lecha mistrzostwa Polski.

W Katowicach Gonzalez na placu gry zameldował się przy wyniku 2:1 dla gospodarzy, a taki rezultat oznaczał wypuszczenie złotych medali z rąk. Napastnik zdołał trafić do siatki i zagwarantować swojemu zespołowi – jak się okazało – zwycięski remis. Stało się to trochę przypadkowo, bowiem po dośrodkowaniu w pole karne zrobiło się małe zamieszanie. Głową uderzał Antonio Milic, a piłka odbiła się jeszcze od Hiszpana, dzięki czemu całkowicie zmieniła swój tor lotu i wpadła do siatki.

Na zakończenie sezonu Lech wiedział, że musi wygrać u siebie z Piastem, by być pewnym końcowego triumfu. Piłkarze Nielsa Frederiksena prowadzili 1:0 i panowała mocno nerwowa atmosfera. W samej końcówce goście mieli doskonałą okazję, by doprowadzić do wyrównania i tym samym zabrać swoim przeciwnikom marzenia o tytule. Po stałym fragmencie pierwszy strzał został zablokowany i już na dobitkę pędził Jorge Felix, jednak wtedy na linii bramkowej odnalazł się Mario Gonzalez, który oddalił niebezpieczeństwo i swoją interwencją uratował Lechowi mistrzostwo.

Gonzalez z nowym klubem

Mimo takich zasług nowy mistrz Polski nie zdecydował się zatrzymać swojego napastnika na dłużej. Wrócił on do Stanów Zjednoczonych, jednak tam również nie było dla niego przyszłości. Finalnie zdecydował się na powrót do ojczyzny. Zagra w Burgos, czyli klubie z zaplecza La Ligi. Gonzalez właśnie tam zaczynał swoją piłkarską przygodę. W pierwszej drużynie nigdy nie zadebiutował, bowiem jeszcze w trakcie występów w zespołach juniorskich w wieku zaledwie 16 lat przeniósł się do Villarreal.

fot. PressFocus

Pozostałe ligiTransferyZe świata Burgos CFLech PoznańMario Gonzalez

Autor

Avatar użytkownika
Mikołaj Duda
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Futbol Extra

Zna cały skład Radomiaka i Puszczy Niepołomice. Zawsze obejrzy mecz tych drużyn ponad El Clasico. Dzień rozpoczyna od doniesień z polskiego uniwersum. Nienawidzi przerwy zimowej - wtedy zamiast Ekstraklasy musi zadowolić się ligami TOP 5.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 250 zł
za gola PSG z Tottenhamem
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
PSG - Tottenham
1.połowa/mecz - PSG/PSG
kurs
1.93
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.