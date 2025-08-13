Newcastle z kolejnym transferem. Tym razem wewnątrz Premier League

Newcastle na pewno nie może zaliczyć tego okienka transferowego do zbytnio udanych. Wielu zawodników, którymi się interesowano, obrało inne kierunki, a w dodatku dalej niejasna jest sytuacja Alexandra Isaka. Eddie Howe nie chce czekać i według Fabrizio Romano za moment do składu dołączy angielski pomocnik z Aston Villi.

Newcastle zapłaci 40 milionów

Aktualna sytuacja Newcastle nie jest zbyt kolorowa. Idealnym tego przykładem są decyzje zawodników, którymi mocno interesował się klub z St James’ Park. Benjamin Sesko wolał grać w „Teatrze marzeń”, niż w zespole „Srok”, który ma zapewniony udział w Lidze Mistrzów. Takich przykładów jest więcej, dlatego dokonania w tym okienku drużyny Eddiego Howe’a nie są imponujące. Natomiast przed momentem Newcastle wzmocniło szeregi defensywne, pozyskując do składu Malicka Thiawa z AC Milanu. Jak się okazuje, to nie koniec ofensywy transferowej.

Dobrze wszystkim znany, szczególnie podczas okienek transferowych, Fabrizio Romano przekazał, że ich nowym zawodnikiem ma zostać Jacob Ramsey. Newcastle United zapłaci za młodego pomocnika Aston Villi 40 milionów funtów. Warunki umowy i zasad transferu mają być już dogadane, a oficjalne ogłoszenie to kwestia czasu. Będzie to czwarty większy transfer tego lata, po wcześniej wspomnianym niemieckim obrońcy, Aaronie Ramsdale’u i oczywiście Anthonym Elandze. Co jeszcze ciekawsze, Aston Villa w pierwszej kolejce Premier League zmierzy się właśnie z Newcastle.

Uzupełnienie środka, czy nowa gwiazda?

Jacob Ramsey był kuszony także przez inny klub angielskiej ekstraklasy – przez West Ham. Jednak sam zawodnik był wyraźnie zainteresowany tylko jednym kierunkiem, a był nim Newcastle. Eddie Howe już od dłuższego czasu obserwuje młodego Anglika, a w dodatku chce utrzymać rotację w środku pola po tym, jak do Leeds United odszedł Sean Longstaff. Na pewno jedną z obaw dotyczących Ramseya jest jego zdrowie, ponieważ w ostatnich dwóch sezonach opuścił on łącznie 46 spotkań (dane: „transfermarkt.pl”). W ostatnim sezonie był on bardzo ważnym elementem w układance Unaia Emery’ego.

Mimo iż hiszpański szkoleniowiec nalegał na zatrzymanie pomocnika oraz podpisanie nowego kontraktu, Ramsey odejdzie. Dla Aston Villi taki transfer będzie czystym zyskiem w kontekście zasad PSR, ponieważ 24-latek jest wychowankiem klubu. Ostatnie rozgrywki były dla niego bardzo udane, ponieważ wystąpił w 46 spotkaniach, w tym także w Lidze Mistrzów, gdzie strzelił jednego gola. Teraz również znajdzie się na tym europejskim poziomie, choć trudno przewidzieć, jaki plan na niego ma Eddie Howe.

fot. screen/Youtube