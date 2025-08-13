Bournemouth nie próżnuje, drugi największy transfer w historii klubu

Bournemouth pod względem zarobionych pieniędzy aktualne okienko może uznać śmiało za najlepsze w swojej historii. Natomiast braki powstałe przez utratę najważniejszych zawodników muszą zostać uzupełnione, przez co „Wisienki” przeszły do ofensywy. Jak już oficjalnie ogłoszono, pozyskano Bafode Diakite, który jest drugim najdroższym transferem w historii klubu.

Bournemouth musi uzupełniać braki

„Wisienki” w aktualnym okienku transferowym zarabiają niesamowite krocie na piłkarzach, którzy w ostatnim sezonie stanowili o sile defensywy. Przede wszystkim niesamowicie wszechstronny i ofensywnie grający Milos Kerkez, który teraz dołączył do Liverpoolu. W klubie nie ma już także dwóch czołowych środkowych obrońców. Dean Huijsen przeszedł do Realu, a ostatnio Paris Saint-Germain zdecydowało się pozyskać Ilyę Zabarnyi’ego. Pod kątem sprzedaży, jest to najlepsze okienko w historii, łącznie zarobiono już blisko 190 milionów euro (dane „transfermarkt.pl„).

W 2020 roku również notowali świetne okienko, sprzedając wówczas Nathana Ake, Aarona Ramsdale, czy Calluma Wilsona. Natomiast takie masowe wyprzedanie obrony sprawia aktualnie problemy. Pierwszy to zakup nowych jakościowych obrońców, a drugi to fakt zgrania całej defensywy niemalże od nowa. Na lewą stronę został pozyskany już utalentowany Adrien Truffert. Teraz „Wisienki” oficjalnie ogłosiły nowy nabytek na środek obrony – jest nim Bafode Diakite. Jak przekazywał David Ornstein, Bournemouth zapłaci francuskiemu Lillle 35 milionów euro, ale także 5 milionów w bonusach.

Nowy lider defensywy?

24-latek, posiadający paszport francuski oraz gwinejski, od najmłodszych lat był związany z Toulouse. Tam stawiał swoje pierwsze kroki, ale także jako zaledwie 17-letni zawodnik debiutował na murawie Ligue 1. Miało to miejsce w sezonie 2018/19, a w sierpniu 2022 roku przeniósł się do LOSC Lille, które zapłaciło za niego zaledwie 3 miliony euro. Tam wzbił się na kolejny poziom swojej gry, pokazując także wszechstronność, bo mimo nominalnej pozycji na środku obrony, potrafi sobie poradzić także na boku.

Dla drużyny LOSC Lille strzelił aż 13 bramek, co potwierdza o jego przydatności w polu karnym rywala. Stanie on przed bardzo trudnym wyzwaniem, ponieważ zastąpić kogoś z duetu Huijsen – Zabarnyi wcale nie będzie łatwo. Niemniej władze klubu są bardzo zadowolone z jego pozyskania, o czym mówił prezes ds. operacji piłkarskich AFC Bournemouth – Thiago Pinto.

Jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać Bafodé w klubie. To ktoś, kto ma już na swoim koncie wiele występów, mimo że jest dopiero na początku swojej kariery, a jego ambicje bardzo dobrze wpisują się w ambicje klubu.

Fot. screen/Youtube