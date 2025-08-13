OFICJALNIE: Nina Patalon na dłużej. W kobiecej piłce stabilizacja

W trzech istotnych polskich reprezentacjach męskich w krótkim czasie zmienił się szkoleniowiec – Jan Urban oczywiście został tym najważniejszym, ale i Jerzy Brzęczek z Radosławem Sobolewskim objęli młodzieżówki. W kobiecej kadrze mamy za to stabilizację i Nina Patalon, po historycznym dla Polski EURO 2025, właśnie przedłużyła umowę.

Historyczne EURO

Angielki obroniły tytuł mistrzyń Europy, pokonując w finale po rzutach karnych Hiszpanię. Nasza kadra już w tamtym momencie dawno w nich nie uczestniczyła, bo odpadła w fazie grupowej, ale był to dla niej pierwszy, historyczny wielki turniej. Dotychczas nie brała udziału w żadnych dużych mistrzostwach. Grały na nim młodzieżowe drużyny dziewczęce – pamiętamy przecież jak Ewa Pajor, Sylwia Matysik, Ewelina Kamczyk i Kinga Szemik (wtedy rezerwowa bramkarka) zdobyły mistrzostwo Europy U17 w 2013 roku.

Choć nasza kadra zdecydowanie się rozwinęła i mistrzynie przez wiele lat stanowiły fundament seniorskiej reprezentacji, to jednak nie potrafiły tego przekuć w żaden awans. Nigdy nie dostały się na mundial ani na mistrzostwa Europy. Kwalifikacje nie są łatwe, bowiem w głównym turnieju na Starym Kontynencie bierze udział tylko 16 zespołów, a w męskiej odmianie od trzech edycji mamy już 24-zespołowe rozgrywki. Tym razem jednak Polki zaskoczyły i w barażu pokonały wyżej sklasyfikowane rywalki. Ewa Pajor w swoje urodziny dobiła Austriaczki w rewanżu – wygraliśmy oba mecze po 1:0, co było niespodzianką.

Tak naprawdę każdy punkt dla Polek na turnieju należało traktować w kategoriach sukcesu. „Biało-Czerwone” przegrały ze Szwedkami (0:2) i ośmiokrotnymi mistrzyniami – Niemkami (0:3) i było widać, że są to po prostu zespoły od nas lepsze. W meczu „o honor” udało się jednak nie tyle zdobyć historyczną bramkę (autorką Natalia Padilla-Bidas), co nawet pokonać kadrę Danii, co także należało uznać za niespodziankę. W końcu przystępowała ona do turnieju jako 12. drużyna na świecie, a Polska była sklasyfikowana na 28. pozycji.

Nowa umowa dla Patalon

W reprezentacji Polski kobiet panuje duża stabilizacja, ponieważ Nina Patalon sprawuje tę funkcję od 2021 roku. Została nią dokładnie w kwietniu, a więc trzy miesiące po zwolnieniu Jerzego Brzęczka z męskiej reprezentacji i zatrudnieniu w jego miejsce Paulo Sousy. W czasie, kiedy Patalon prowadziła kobiety, mężczyźni mieli… pięciu szkoleniowców, licząc z nowo mianowanym Janem Urbanem. Gdyby ogłoszono ją trzy miesiące szybciej, to i załapałaby się na sześciu. Przejęła zespół po nieudanych el. EURO 2021, gdy Polska nie dostała się nawet do baraży. Z posadą po 4,5 roku pożegnał się Miłosz Stępiński.

Patalon jako pierwsza w historii wprowadziła Polskę na wielki turniej. Do tego też sporym sukcesem jest dwukrotny awans do Ligi Narodów A. Kiedy dokonała tego po raz pierwszy, to w elicie poszło naszej kadrze fatalnie – przegrała wszystkie sześć spotkań i skończyła z bilansem bramkowym 4:17. Nie udało się ani razu ograć Niemców, Austrii i Islandii, dlatego późniejszy wygrany baraż z Austriaczkami był słodkim rewanżem. Polska jednak błyskawicznie wróciła do Ligi Narodów A. Z łatwością poradziła sobie z Serbią, Ukrainą i Grecją, zdobywając 16 punktów na 18 możliwych.

Takie wyniki sprawiły, że Nina Patalon cieszy się sporym zaufaniem, dlatego też została jej przedłużona umowa. Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie przekazał tę decyzję. Zatem to Patalon poprowadzi Polki w najbliższych eliminacjach do mistrzostw świata. Stanie więc przed kolejną szansą na historyczny sukces. Mundial odbędzie się w Brazylii w 2027 roku, ale jeszcze nie wiadomo z kim zmierzymy się w kwalifikacjach. Losowanie zaplanowano na 4 listopada 2025 roku, szczegóły dotyczące procedury losowania nie zostały jeszcze ogłoszone. Czas przewidziany na eliminacje to luty-grudzień 2026.

– Bardzo wam dziękuję, że przez ten cały czas wierzyliście w proces, który był długi, ale spełnił nasze wszystkie marzenia A teraz na kolejne wyzwania. Czas na nowy rozdział historii, kwalifikacje do mistrzostw świata w Brazylii – powiedziała Patalon w specjalnym wideo na profilu „Łączy nas Piłka”.

Fot. PressFocus