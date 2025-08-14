Legia z dużym problemem w pomocy. Kolejna kontuzja w drugiej linii

Legia Warszawa pod wodzą Ediego Iordanescu doznała swojej pierwszej porażki dopiero w ósmym meczu, w upalnej Larnace (1:4). Nie oznacza to jednak, że legijna perspektywa to patrzenie przez różowe okulary. Parę niedociągnięć ostatnio widać, choćby w drugiej linii z uwagi na uraz Juergena Elitima, który opuścił trzy ostatnie spotkania. Legia w tym czasie była bliska zanotowania passy trzech meczów bez wygranej. Teraz doszedł kolejny problem.

Legia i jej perypetie środka pola

W trakcie końcówki pierwszej połowy rewanżowego meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europy z Banikiem Ostrawa u Juergena Elitima doszło do urazu, który spowodował, że potrzebował odpocząć od gry. Legia w meczach bez niego nie prezentowała się najlepiej w środku pola. Znów szansę na pozycji numer sześć otrzymał Marco Burch, a razem z nim występowali w środku pola póki co prezentujący się poniżej swoich możliwości reprezentanci Polski: Rafał Augustyniak oraz Bartosz Kapustka. Druga linia bez byłego piłkarza Watfordu i Racingu Santander w rewanżowym spotkaniu z AEK-iem Larnaka ma się jednak nie wydarzyć i jest cień szansy na powrót Kolumbijczyka akurat na to kluczowe spotkanie dla sezonu warszawian.

Legia ma jednak inny problem. W meczu z katowicką GieKSą urazu stawu skokowego doznał Claude Goncalves. Pomocnik, który wiosną zdobył zaufanie Goncalo Feio i zostawił w tyle wiele problemów natury emocjonalnej był na pewnej fali wznoszącej. Niestety, kontuzja w meczu z rewelacją poprzedniego sezonu znów przyhamuje nie tylko jego, ale i drużynę. Klub z Łazienkowskiej ogłosił, że zawodnika czeka od sześciu do ośmiu tygodni przerwy, co oznacza minimum 1,5 miesiąca absencji. Niewątpliwie to spory problem wobec obecnej sytuacji kadrowej.

Cały czas nie rozwiązał się jeszcze problem z nową szóstką, a mówiło się zarówno o Damianie Szymańskim, jak i piłkarzu z ligi czeskiej – Mariusie Solbakkenie. Wygląda na to jednak, że transfer polskiego pomocnika wydarzy się już wkrótce, choćby z uwagi na braki w pomocy warszawskiego giganta. Wydaje się, że po miesiącu zwłoki sprawa dobiega końca.

Okoliczności urazu

Portugalczyk urodzony we Francji doznał urazu z GKS-em Katowice po ponad godzinie gry. W ostatnim czasie wskoczył on w miejsce Elitima z racji jego urazu. Teraz to pochodzący z Metz zawodnik będzie musiał odpocząć od gry. Przerwa na minimum sześć tygodni oznacza, że najwcześniej powróci on do gry pod koniec września.

Legia bardzo dobrze zaczęła ligowe zmagania. Pomimo rozegrania raptem trzech meczów na cztery możliwe, warszawianie mają siedem oczek. Wygrali oni 2:0 z Koroną Kielce, 3:1 z GieKSą z Katowic, a także zremisowali bezbramkowo z Arką Gdynia. To daje póki co im drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Nie wiadomo jeszcze kiedy Legia rozegra swój zaległy mecz z Piastem Gliwice w ramach 1. kolejki.