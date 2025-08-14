Liverpool nie zatrzymuje się. Perełka z Włoch za ogromne pieniądze nadchodzi

Wszyscy widzą jak na transferowym rynku tego lata bawił się Liverpool. Wirtz, Ekitike, Frimpong, na stałe do zespołu dołączył Mamardaszwili, a ciągle mówi się o pozyskaniu Alexandra Isaka. Po znakomitym debiutanckim sezonie Arne Slota apetyt w hrabstwie Merseyside w czerwonej stronie miasta jest coraz większy. Do wyżej wymienionych zakupów dołączy wkrótce kolejny – „The Reds” rok po roku sprowadzają bowiem Włocha.

Liverpool zgarnia wielki talent – półtora roku temu grał w… trzeciej lidze

Drużyna Arne Slota po mistrzostwie Anglii ma za sobą już na tym etapie prawdziwie gwiazdorskie okienko transferowe. Do dominatora Premier League z ostatniego sezonu dołączyli tego lata choćby Florian Wirtz, Jeremie Frimpong czy Hugo Ekitike. Teraz, do miasta Beatlesów dołączy Giovanni Leoni. To 18-letni stoper, którego kariera rozwija się błyskawicznie. Jeszcze w styczniu 2024 roku był on piłkarzem trzecioligowej Padovy.

Jak doskonale wiadomo, przed laty z tego klubu Juventus pozyskał Alexa Del Piero i… reszty historii przytaczać nie trzeba. Według opinii publicznej to jeden z najlepszych Włochów młodego pokolenia – ma „papiery na wielkie granie”. W Parmie zagrał raptem 17 spotkań, w Sampdorii 12, a w Padovie… cztery. To wystarczyło, aby doczekać się wielkiego transferu na Wyspy Brytyjskie. W Liverpoolu będzie on grać ze swoim idolem – Virgilem van Dijkiem. Aklimatyzacja powinna być łatwiejsza, z uwagi na obecność Federico Chiesy.

Parma mogła nacieszyć się Leonim tylko rok. To i tak dużo, gdy weźmiemy pod uwagę klub, w którym 18-latek był przed transferem do miasta z regionu Emilia Romania – Sampdorię. W Ligurii młodzieniec spędził zaledwie jedną rundę. Już po rozegraniu rundy wiosennej 2024 koło piłkarza „kręcił się” Inter Mediolan.

To samo było latem tego roku, ale Parma zażyczyła sobie bardzo zaporową cenę – w okolicach 50 milionów euro. Mówiło się też sporo o zafascynowaniu piłkarzem Massimiliano Allegriego – trener z Livorno oglądał go wielokrotnie z trybun „na wolnym”. A Liverpool? Po wejściu do gry domknął sprawę całkiem sprawnie – za kwotę 35 milionów euro. Parma będzie mieć procent od przyszłego transferu piłkarza.

Okoliczności transferu

Leoni odchodzi do Liverpoolu w chwili, gdy Parma już jest jednym z kandydatów do miejsc spadkowych. Zespół objął latem tego roku Carlos Cuesta, były asystent Mikela Artety z Arsenalu – został on najmłodszym szkoleniowcem jakiegokolwiek klubu Serie A w historii. W momencie objęcia stanowiska miał on 29 lat.

Poza tym, w Parmie od dłuższego czasu brakuje transferów tzw. gotowych piłkarzy. Wiele ruchów to bardziej bazowanie na wyławianiu zdolnych zawodników, a brakuje piłkarzy z ugruntowaną marką w lidze włoskiej. To jest spory problem w opinii kibiców i może przyczynić się do kolejnego w ostatnich latach spadku z Serie A.

Fot. PressFocus