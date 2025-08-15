Wielki gest piłkarzy Chelsea! Oddali wygraną z KMŚ

Chelsea przeżywa obecnie jeden z najlepszych okresów na przestrzeni ostatnich kilku lat. Klub prowadzony przez Enzo Mareskę wygrał nie tak dawno Klubowe Mistrzostwa Świata, choć skazywano ich na pożarcie przez Paris Saint-Germain. Co więcej – piłkarze londyńskiej ekipy postanowili przekazać nagrodę pieniężną za ten turniej rodzinie tragicznie zmarłego piłkarza, co wywołało wielkie poruszenie w całym piłkarskim świecie.

Wielki gest piłkarzy Chelsea

Zwycięstwo Chelsea w Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA w 2025 roku przyniosło nie tylko sportową chwałę, ale i gest, który poruszył cały piłkarski świat. Tuż po zdobyciu tytułu londyński klub postanowił przekazać część premii za triumf rodzinie tragicznie zmarłej gwiazdy Liverpoolu – Diogo Joty oraz jego brata – Andre Silvy.

13 lipca „The Blues” pokonali w Nowym Jorku PSG 3:0, sięgając po prestiżowe miano najlepszej klubowej drużyny świata. Oprócz splendoru i złotych medali drużyna otrzymała również pokaźną nagrodę finansową – około 85 milionów funtów za udział w turnieju rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych. Jednak radość z sukcesu została przyćmiona przez tragedię, która wydarzyła się zaledwie dwa tygodnie wcześniej.

Na początku lipca w hiszpańskiej miejscowości Cernadilla doszło do tragicznego wypadku samochodowego, w którym życie stracili 28-letni Diogo Jota oraz jego o dwa lata młodszy brat Andre Silva. Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 lipca, około godziny 0:40, na drodze prowadzącej w kierunku Benavente – popularnej trasie z Hiszpanii do Portugalii. Według informacji hiszpańskiej „Marki”, auto, którym podróżowali bracia, wypadło z drogi, stanęło w płomieniach, a ogień rozprzestrzenił się także na pobliską roślinność.

Lokalne służby ratunkowe podejrzewają, że przyczyną tragedii mogło być przebicie opony, które doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem. Wstrząsającą wiadomość potwierdziła portugalska federacja, a wkrótce potem pożegnania opublikowały m.in. FC Porto, Liverpool oraz dziesiątki klubów z całej Europy. W mediach społecznościowych pojawiły się kondolencje od takich drużyn jak Sevilla, Bayer Leverkusen, Osasuna, Wolfsburg czy FC Nantes.

Jak ujawnił „The Athletic”, piłkarze Chelsea wspólnie z klubem zdecydowali, że z puli 15,5 miliona dolarów (11,4 mln funtów) przeznaczonej na premie dla zawodników, pół miliona dolarów (368 tys. funtów) trafi do rodziny Joty i Silvy. Ten gest solidarności odbił się szerokim echem w środowisku piłkarskim.

Decyzja była szczególnie bliska sercu Pedro Neto – skrzydłowego Chelsea, który znał Jotę doskonale ze wspólnej gry w Wolverhampton Wanderers i reprezentacji Portugalii. Neto, głęboko poruszony stratą przyjaciela, oddał mu hołd podczas ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata z Palmeiras, występując w koszulce z imionami obu braci.

Tragiczna śmierć Diogo Joty

Śmierć Diogo Joty to ogromna strata nie tylko dla jego bliskich, ale i całego świata futbolu. Portugalski napastnik od 2020 roku był filarem ofensywy Liverpoolu, zdobywając ważne bramki w Premier League i Lidze Mistrzów. Andre Silva, choć nie zrobił kariery na tym samym poziomie, pozostawał częścią piłkarskiej rodziny FC Porto w kategoriach młodzieżowych.

Dla Chelsea tytuł klubowego mistrza świata będzie zapisany w historii nie tylko jako sukces sportowy, ale także jako moment, w którym zwycięzcy potrafili okazać serce w obliczu tragedii rywala. To przypomnienie, że piłka nożna, choć pełna rywalizacji, w chwilach próby potrafi łączyć ponad klubowymi barwami.

