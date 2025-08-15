Gwiazda Chelsea wkrótce z nową umową. Za nim przełomowy sezon

Chelsea od początku letniego okienka bardzo intensywnie planuje kadrę na kolejny sezon i lata. Mowa nie tylko o transferach, ale i również przyszłości zawodników, którzy reprezentują już londyński klub. Wkrótce nową umowę ze zwycięzcami Klubowych Mistrzostw Świata ma podpisać filar i gwiazda obrony CFC.

Chelsea nagrodzi gwiazdę umową

Chelsea osiągnęła pełne porozumienie z Markiem Cucurellą w sprawie nowej, długoterminowej umowy – poinformował Fabrizio Romano. Hiszpański obrońca, który trafił na Stamford Bridge w 2022 roku z Brighton & Hove Albion, miał jeszcze trzy lata do końca obecnej umowy, jednak londyński klub postanowił zabezpieczyć swoją przyszłość na lewej stronie defensywy.

– Chelsea sfinalizowała właśnie porozumienie z Markiem Cucurellą w sprawie nowego kontraktu. Postrzegany jako kluczowy zawodnik na boisku, lider poza boiskiem i naprawdę ważny dla teraźniejszości oraz przyszłości. Nowy kontrakt Cucurelli w CFC został podpisany i przypieczętowany – napisał Romano na platformie X.

Negocjacje w sprawie przedłużenia trwały od kilku tygodni. Kluczową rolę odegrała znakomita forma 27-letniego Hiszpana w minionym sezonie, w którym wystąpił łącznie w aż 54 z 64 meczów, zdobywając w nich siedem bramek i notując cztery asysty. Wynik ten robi wrażenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Cucurella jest nominalnym obrońcą.

Od trudnych początków do gwiazdy drużyny

Cucurella nie miał łatwego startu w Chelsea. Pierwsze dwa sezony po transferze z Brighton za 65,3 mln euro były dla niego pełne wzlotów i upadków. Krytykowany przez część kibiców z czasem udowodnił swoją wartość. Przełomem okazały się mistrzostwa Europy w 2024 roku, gdzie w barwach reprezentacji Hiszpanii zagrał kapitalny turniej, stając się jednym z najlepszych lewych obrońców imprezy.

Sezon 2024/25 przyniósł dalszy rozwój. Hiszpan stał się idealnym elementem preferowanego przez Enzo Mareskę systemu, wyróżniając się nie tylko solidnością w obronie, ale i aktywnością w ataku. Dzięki swojej wszechstronności pełnił rolę lidera zarówno na boisku, jak i w szatni.

Nowa umowa Cucurelli wpisuje się w strategię Chelsea, która chce utrzymać trzon zespołu i jednocześnie budować drużynę zdolną do walki o najwyższe cele w Anglii i Europie. Według angielskich mediów, kolejnym piłkarzem, który może liczyć na nową umowę, jest Moises Caicedo. Ekwadorski pomocnik, wybrany najlepszym zawodnikiem „The Blues” za ostatni sezon, ma kontrakt ważny aż do 2031 roku, jednak klub planuje nagrodzić go podwyżką i poprawionymi warunkami.

Chelsea myśli także o wzmocnieniach

Po formalnym ogłoszeniu nowej umowy Cucurelli, dział sportowy Chelsea ma skoncentrować się na rynku transferowym. Priorytetami mają być sprowadzenie skrzydłowego Manchesteru United, Alejandro Garnacho, oraz ofensywnego pomocnika RB Lipsk, Xaviego Simonsa. Oba te transfery mają dodać drużynie jakości w ofensywie, a połączenie ich z defensywną stabilnością, jaką daje Cucurella, może uczynić z Chelsea jednego z głównych faworytów nadchodzącego sezonu Premier League.

Nowy kontrakt Hiszpana to jasny sygnał – Chelsea wierzy w budowę zespołu opartego na zawodnikach, którzy łączą wysokie umiejętności, doświadczenie i zaangażowanie w klubowy projekt. Dla kibiców „The Blues” to dobra wiadomość, bo Marc Cucurella udowodnił, że potrafi łączyć wszystkie te cechy w jednym.