10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Za Extra Pensję w BETFAN!
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Bundesliga / Eintracht Frankfurt żegna klubową legendę. Wybrał beniaminka kosztem Ligi Mistrzów ze względu na… modę

Eintracht Frankfurt żegna klubową legendę. Wybrał beniaminka kosztem Ligi Mistrzów ze względu na… modę

Napisane przez Gabriel Stach, 15 sierpnia 2025

Eintracht Frankfurt może pochwalić się bardzo bogatą tradycją, jak i również wielką historią. Warto wspomnieć, że latami tworzyły ją ważne dla klubu postacie jak chociażby Karl-Heinz Koerbel, Juergen Grabowski, Bernd Nickel, Oka Nikolov, czy chociażby Alex Meier. Wielu fanów zgodzi się również, że do grona tych zawodników doliczyć można także bramkarza Kevina Trappa, 383-krotnego reprezentanta SGE.

Eintracht żegna legendę

Po ponad sześciu latach spędzonych nad Menem, Kevin Trapp żegna się z Eintrachtem Frankfurt. 35-letni bramkarz, który od 2018 roku ponownie strzegł bramki „Orłów” i zapisał się w historii klubu m.in. triumfem w Lidze Europy w 2022 roku, podjął decyzję o odejściu.

Jak poinformował „Bild”, w czwartek 14 sierpnia Trapp przekazał swoją decyzję zarządowi Eintrachtu, w tym dyrektorowi sportowemu Markusowi Kroesche, jasno deklarując chęć przyjęcia oferty beniaminka Ligue 1 – Paris FC. Klub z Hesji postanowił spełnić wolę swojego kapitana – transfer jest praktycznie przesądzony, a do jego finalizacji brakuje jedynie dopięcia formalności z paryżanami.

Według informacji zarówno „Bilda”, jak i stacji Sky Sport, transakcja opiewać ma na około milion euro. Trapp jest już gotowy do wyjazdu – ma spakowane walizki i czeka jedynie na oficjalne zielone światło. Jednak odejście nastąpi dopiero wtedy, gdy Eintracht sfinalizuje pozyskanie następcy. Doświadczony golkiper to kolejna kluczowa – obok Tuty – postać, która tego lata opuszcza szeregi „Orłów”.

Następca już na radarze

Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Trappa jest Michael Zetterer z Werderu Brema. Rozmowy z 30-latkiem są na zaawansowanym etapie, choć klub z Bremy oczekuje za swojego numer „1” kwoty w granicach 4–5 milionów euro. Media podają, że władze Eintrachtu rozważają także alternatywną opcję, jednak priorytetem jest szybkie rozwiązanie tej kwestii – najlepiej jeszcze w ten weekend.

Dla Trappa transfer do Paris FC to powrót do ukochanego miasta, w którym spędził już część kariery w barwach Paris Saint-Germain. Nowa umowa obowiązywać będzie do 2028 roku, a kontrakt ma także zawierać opcję pracy w klubie po zakończeniu kariery piłkarskiej.

Finansowo oferta również wygląda korzystnie – Trapp zarabiał we Frankfurcie około 3,5 mln euro rocznie, a w Paryżu otrzyma przynajmniej taką samą podstawę, z możliwością znaczących premii. W Eintrachcie jego kontrakt wygasłby w 2026 roku, więc klub zdecydował się teraz skorzystać z okazji na sprzedaż doświadczonego bramkarza.

Eintracht & Trapp, czyli koniec pewnej ery

Trapp był jedną z ikon współczesnego Eintrachtu. Jako kapitan i lider zespołu poprowadził klub do największego sukcesu od kilkudziesięciu lat – triumfu w Lidze Europy w 2022 roku po zwycięstwie w finale nad Rangers FC. Kibice cenili go nie tylko za świetne interwencje, ale także za lojalność i przywiązanie do barw klubowych.

Gdy Eintracht pucharowym meczem z Engers 17 sierpnia o godzinie 13:00 rozpocznie swoje zmagania w tym sezonie, w bramce najpewnej zobaczymy Jensa Grahla. Niewykluczone, że w tym samym czasie Trapp będzie już w Paryżu, rozpoczynając nowy rozdział w swojej karierze.

Choć jego odejście jest dla kibiców bolesne, we Frankfurcie nad Menem panuje przekonanie, że legenda klubu zasłużyła na to, by ostatnie lata kariery spędzić w wymarzonym miejscu. W największym mieście Hesji Trapp rozegrał łącznie dziewięć sezonów, a jego dorobek w koszulce „Orłów” prezentuje się następująco:

  • 383 występy
  • 89 czystych kont
  • zdobycie Ligi Europy w 2022 roku

fot. PressFocus

BundesligaTransferyZe świata bundesligaEintracht FrankfurtKevin TrappLigue 1Paris FCtransfery

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
ZAŁÓŻ KONTO
Typ dnia
Cracovia - Widzew Łódź
Obie strzelą
kurs
1.70
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł!
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.