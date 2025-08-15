Eintracht Frankfurt żegna klubową legendę. Wybrał beniaminka kosztem Ligi Mistrzów ze względu na… modę

Eintracht Frankfurt może pochwalić się bardzo bogatą tradycją, jak i również wielką historią. Warto wspomnieć, że latami tworzyły ją ważne dla klubu postacie jak chociażby Karl-Heinz Koerbel, Juergen Grabowski, Bernd Nickel, Oka Nikolov, czy chociażby Alex Meier. Wielu fanów zgodzi się również, że do grona tych zawodników doliczyć można także bramkarza Kevina Trappa, 383-krotnego reprezentanta SGE.

Eintracht żegna legendę

Po ponad sześciu latach spędzonych nad Menem, Kevin Trapp żegna się z Eintrachtem Frankfurt. 35-letni bramkarz, który od 2018 roku ponownie strzegł bramki „Orłów” i zapisał się w historii klubu m.in. triumfem w Lidze Europy w 2022 roku, podjął decyzję o odejściu.

Jak poinformował „Bild”, w czwartek 14 sierpnia Trapp przekazał swoją decyzję zarządowi Eintrachtu, w tym dyrektorowi sportowemu Markusowi Kroesche, jasno deklarując chęć przyjęcia oferty beniaminka Ligue 1 – Paris FC. Klub z Hesji postanowił spełnić wolę swojego kapitana – transfer jest praktycznie przesądzony, a do jego finalizacji brakuje jedynie dopięcia formalności z paryżanami.

Według informacji zarówno „Bilda”, jak i stacji Sky Sport, transakcja opiewać ma na około milion euro. Trapp jest już gotowy do wyjazdu – ma spakowane walizki i czeka jedynie na oficjalne zielone światło. Jednak odejście nastąpi dopiero wtedy, gdy Eintracht sfinalizuje pozyskanie następcy. Doświadczony golkiper to kolejna kluczowa – obok Tuty – postać, która tego lata opuszcza szeregi „Orłów”.

Następca już na radarze

Najpoważniejszym kandydatem do zastąpienia Trappa jest Michael Zetterer z Werderu Brema. Rozmowy z 30-latkiem są na zaawansowanym etapie, choć klub z Bremy oczekuje za swojego numer „1” kwoty w granicach 4–5 milionów euro. Media podają, że władze Eintrachtu rozważają także alternatywną opcję, jednak priorytetem jest szybkie rozwiązanie tej kwestii – najlepiej jeszcze w ten weekend.

Dla Trappa transfer do Paris FC to powrót do ukochanego miasta, w którym spędził już część kariery w barwach Paris Saint-Germain. Nowa umowa obowiązywać będzie do 2028 roku, a kontrakt ma także zawierać opcję pracy w klubie po zakończeniu kariery piłkarskiej.

Finansowo oferta również wygląda korzystnie – Trapp zarabiał we Frankfurcie około 3,5 mln euro rocznie, a w Paryżu otrzyma przynajmniej taką samą podstawę, z możliwością znaczących premii. W Eintrachcie jego kontrakt wygasłby w 2026 roku, więc klub zdecydował się teraz skorzystać z okazji na sprzedaż doświadczonego bramkarza.

Eintracht & Trapp, czyli koniec pewnej ery

Trapp był jedną z ikon współczesnego Eintrachtu. Jako kapitan i lider zespołu poprowadził klub do największego sukcesu od kilkudziesięciu lat – triumfu w Lidze Europy w 2022 roku po zwycięstwie w finale nad Rangers FC. Kibice cenili go nie tylko za świetne interwencje, ale także za lojalność i przywiązanie do barw klubowych.

Gdy Eintracht pucharowym meczem z Engers 17 sierpnia o godzinie 13:00 rozpocznie swoje zmagania w tym sezonie, w bramce najpewnej zobaczymy Jensa Grahla. Niewykluczone, że w tym samym czasie Trapp będzie już w Paryżu, rozpoczynając nowy rozdział w swojej karierze.

Choć jego odejście jest dla kibiców bolesne, we Frankfurcie nad Menem panuje przekonanie, że legenda klubu zasłużyła na to, by ostatnie lata kariery spędzić w wymarzonym miejscu. W największym mieście Hesji Trapp rozegrał łącznie dziewięć sezonów, a jego dorobek w koszulce „Orłów” prezentuje się następująco:

383 występy

89 czystych kont

zdobycie Ligi Europy w 2022 roku

fot. PressFocus