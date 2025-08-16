Właściciel Maccabi Hajfa przeprosił. „Mamy problem z grupą 100-150 osób”

Podczas meczu Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa w Debreczynie doszło do wielkiego skandalu. Grupka kibiców z Izraela wywiesiła transparent, na którym było napisane: „Mordercy od 1939”. Polska strona nie zamierza tak tego zostawić. Głos zabrało mnóstwo ważnych osób.

Ogromny skandal

Raków Częstochowa wywalczył awans do IV rundy eliminacji Ligi Konferencji po pokonaniu Maccabi Hajfa. Odrobił straty w rewanżowym spotkaniu rozgrywanym w węgierskim Debreczynie. To ze względu na to, że izraelskie kluby nie mogą grać spotkań u siebie przez wojnę. UEFA w październiku 2023 r. odwołała wszystkie mecze rozgrywane pod swoją egidą na terenie Izraela, nakazując im występy poza granicami m.in. na Cyprze czy na Węgrzech. Frekwencja była beznadziejna – to zaledwie 665 osób, wliczając w to też ekipę gości z Polski. To nie przeszkodziło jednak, by wywołać skandal.

Ta skromna grupa wywiesiła transparent, na którym – tłumacząc na polski – było napisane „mordercy od 1939 roku”, co jest uderzeniem w prawdę historyczną o obozach koncentracyjnych. Łukasz Ciona, który był tego wieczoru na meczu Rakowa w Debreczynie poinformował, że spiker gospodarzy oraz inne osoby pracujące w klubie nazywały Polaków… nazistami. Marek Papszun przyznawał, że nigdy się z czymś takim nie spotkał i domagał się kar. Izraelczycy odwołali swoją konferencję prasową.

Po meczu zabrali głos przedstawiciele polskiej polityki czy też prezes PZPN Cezary Kulesza. Do sprawy odniósł się choćby oburzony Prezydent Karol Nawrocki, który przecież był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a później prezesem IPN przez cztery lata: – Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa.

W jednym tonie wypowiadali się politycy z różnych obozów, bo to też stanowcza reakcja ministra sportu Jakuba Rutnickiego. Podobnego zdania był Cezary Kulesza: – Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi – Raków. Zarówno prezes Rakowa Piotr Obidziński, jak i przewodniczący Rady Nazorczej Rakowa Wojciech Cygan nie wyobrażają sobie braku reakcji UEFA i złożą w tej sprawie stosowną skargę.

Przeprosiny właściciela Maccabi

Piotr Koźmiński z portalu „Goal.pl” porozmawiał z Ya’akovem Shaharem, 84-letnim właścicielem i prezesem klubu na temat tego transparentu. Zapewnia on, że klub nie popiera hasła i ma problem z pewną grupą kibiców:

Bardzo mi się ten transparent nie podobał. Bardzo! Jestem temu zdecydowanie przeciwny. Mamy tu problem z pewną grupą, to 100-150 osób, która powoduje, że klub ma kłopoty. Ale mogę pana zapewnić, że nie zostawimy tak tej sprawy. We współpracy z izraelskim związkiem piłkarskim będziemy się starać, w zasadzie już się staramy, aby ukarać tych ludzi. Przez nich Maccabi ma kłopoty. Nie chcę takich sytuacji!

Podkreślał w dalszej części rozmowy, że jest mu bardzo przykro oraz, że jest zły na zaistniałą sytuację. Co ciekawe, rozmówca przyznał, że ma… polskie korzenie. Jego ojciec mieszkał w naszym kraju i chodził do szkoły w Łodzi. Jako, że prezes Maccabi to już dość wiekowy człowiek, to mowa o bardzo odległych czasach. Tata Shahara wyjechał z Polski w 1921 roku, a on sam urodził się 20 lat później w Izraelu. Jego wywiad z polskim dziennikarzem był dość krótki i powtarzał w nim wielokrotnie, że jest mu przykro.

