Strona Główna / Ekstraklasa / U gracza Lecha jeszcze gorzej niż przypuszczano. Miał być miesiąc pauzy, będzie dużo więcej

U gracza Lecha jeszcze gorzej niż przypuszczano. Miał być miesiąc pauzy, będzie dużo więcej

Napisane przez Mateusz Dukat, 16 sierpnia 2025

Było co prawda kilka wzmocnień, ale sytuacja kadrowa Lecha Poznań na początku sezonu zdecydowanie nie maluje się w kolorowych barwach. Tym razem „Kolejorz” będzie musiał pogodzić się z ponowną kontuzją jednego z najważniejszych piłkarzy. W tym przypadku najgorszy jest ponowny komunikat, ponieważ miał pauzować dwa-trzy razy krócej. 

Miało być mniej…

Mimo kapitalnej końcówki zeszłego sezonu, dotychczasowa kariera Aliego Gholizadeha w stolicy Wielkopolski naznaczona jest problemami z urazami, a ostatnie miesiące są już chyba jakaś klątwą. Po zakończeniu rozgrywek 2024/25 i poprowadzenia „Kolejorza” do mistrzostwa Polski, irański skrzydłowy podjął się operacji pachwiny, przez co ominął go niemal cały okres przygotowawczy, a jakby tego było mało, ze względów politycznych miał spore problemy z powrotem do Polski.

W końcu Gholizadeh zameldował się w Poznaniu, a następnie na boisku, gdzie powoli stawał się coraz ważniejszym elementem układanki Nielsa Frederiksena. Wchodził najpierw na 20 minut, potem rozegrał połówkę z Górnikiem Zabrze, a następnie wyszedł w pierwszym składzie na mecz w Poznaniu z Crveną zvezdą Belgrad. Niestety, radość z jego powrotu była krótkotrwała – Irańczyk doznał kolejnego urazu na jednym z treningów. Diagnoza była taka – kilka tygodni pauzy. Mógł to być miesiąc, a może dwa.

Gholizadeh wypada na dłużej

Klub opublikował jednak nieszczęśliwy komunikat dla wszystkich kibiców Lecha. Wiadomości o urazie Gholizadeha są jeszcze gorsze. Poinformowano bowiem, że Irańczyk przeszedł operację mięśnia przywodziciela w Finlandii, która wykluczy go z gry w meczach PKO BP Ekstraklasy i europejskich pucharów przez około trzy miesiące.

– Irański piłkarz urazu doznał w minioną sobotę na treningu. Tak jak informowaliśmy, w kolejnych dniach Ali przechodził badania i decyzją sztabu medycznego udał się na dwie konsultacje – jedna odbyła się w Polsce, a druga za granicą. Po nich zapadła decyzja o przeprowadzeniu operacji, która odbyła się w piątek w fińskim Turku. Teraz naszego piłkarza czeka rehabilitacja, która potrwa 3 miesiące. Ali, trzymamy kciuki i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia – czytamy na klubowej stronie internetowej.

Braki na skrzydłach i nie tylko

Kłopoty personalne Lecha nie kończą się jednak wraz z urazem Gholizadeha. Szczególnie osłabioną pozycją w szeregach „Kolejorza” są właśnie skrzydła, gdzie oprócz Irańczyka niedysponowani są Daniel Hakans i Patrik Walemark. Nie będzie ich bardzo długo, bo aż do grudnia.

To jednak nie koniec, ponieważ Frederiksen skorzystać nie może również z pomocnika Radosława Murawskiego i środkowego obrońcy Alexa Douglasa. Taka masowość kontuzji w Lechu powoduje, że niedostępna jest właściwie połowa wyjściowego składu, przez co z kolei z nowi zawodnicy, którzy dopiero co trafili do Poznania, już na samym starcie swojej przygody w Lechu muszą brać na swoje barki odpowiedzialność za grę mistrza Polski. Ponadto, we wspomnianym już spotkaniu z Crveną zvezdą urazu doznał prawy obrońca – Robert Gumny. On wypadnie z radaru Frederiksena na 4-6 tygodni.

Ważnych meczów będzie coraz więcej. Ten najbliższy odbędzie się w sobotę 16 sierpnia o godzinie 20:30 na ENEA Stadionie w Poznaniu. Lech podejmie ligowo Koronę Kielce. W czwartek natomiast na „Kolejorza” czekać będzie zespół Genk, z którym „Niebiesko-Biali” powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy.

fot. PressFocus

EkstraklasaZ kraju ali gholizadehkontuzje w Lechu PoznańLech PoznańPKO BP Ekstraklasa

Autor

Avatar użytkownika
Mateusz Dukat
Ekstraklasa, Reprezentacja Polski, Liga Mistrzów

Jego pierwsze wspomnienie z piłką to EURO 2012. W dziennikarstwie najbardziej ceni sobie pracę w terenie, podczas której opisuje to, co dzieje się na najważniejszych stadionach w kraju. Prywatnie kibic FC Barcelony.

