Korona Kielce blisko transferu obrońcy. To reprezentant kraju

Początek sezonu pokazał, że Korona Kielce pomimo przeprowadzenia kilku ciekawych transferów wciąż potrzebuje wzmocnień. Lukę widać, szczególnie w defensywie i właśnie zostanie ona załatana. Do drużyny Jacka Zielińskiego dołączy obrońca, który do niedawno występował w zespole, ostatnio wyeliminowanym przez Jagiellonię Białystok z europejskich pucharów. Może on się także pochwalić występami w kadrze narodowej.

Korona z defensywnym wzmocnieniem

Korona bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon. Na inaugurację przegrała 0:2 po dwóch czerwonych kartkach w Płocku z wracającą do Ekstraklasy Wisłą, tydzień później już przed własną publicznością podopieczni Jacka Zielińskiego ulegli warszawskiej Legii. Z kolei w następnej kolejce podzielili się punktami w Lubinie z Zagłębiem. Przełamanie przyszło dopiero w czwartej serii gier i miało ono szczególny smak. Kielczanie w „Świętej Wojnie” na własnym stadionie przy Ściegiennego wygrali 3:0 z Radomiakiem Radom, a ze szczególnej dobrej strony pokazał się Dawid Błanik, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

I tak są to wyniki poniżej oczekiwań, które po letnich wzmocnieniach kibice Korony mogli mieć wygórowane. Największym hitem było ściągnięcie Tamara Svetlina, który był kluczową postacią w Celje, czyli ćwierćfinaliście ostatniej edycji Ligi Konferencji. Do klubu trafiło też dwóch Bułgarów – Wiktor Popow i Władimir Nikołow. Póki co pierwszy z nich zmaga się z problemami zdrowotnymi, a drugi notuje rozczarowujące występy i przegrywa rywalizację z Antoninem, czyli innym letnim nabytkiem.

Korona pozyskała także środkowego obrońcę z GKS-u Tychy – Jakuba Budnickiego, jednak on zdecydowanie nie notuje najlepszego wejścia w nową drużynę. Poza czerwoną kartką z Wisłą Płock zanotował też kilka innych błędów, choćby przy straconym golu z Zagłębiem Lubin. Być może wkrótce straci on miejsce w składzie, bowiem jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” wkrótce zyska on nowego konkurenta. Drużynę Jacka Zielińskiego ma zasilić Slobodan Rubezic ze szkockiego Aberdeen. Piłkarz miał już się pożegnać z kolegami, a kluby między sobą dogadują ostatnie detale porozumienia. Po weekendzie mają odbyć się testy medyczne i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego to Czarnogórzec urodzony w Belgradzie podpisze kontrakt.

Nowy zawodnik Korony ostatnio grał w Serbii

Rubezic ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Novim Pazarze, gdzie już w przeszłości miał okazję występować. 25-latek we wszystkich 14 spotkaniach zagrał komplet minut i pomógł swojej drużynie zakwalifikować się do Ligi Konferencji, z której bardzo szybko – już bez reprezentanta Czarnogóry – wyeliminowana została przez Jagiellonię Białystok. Wcześniej przez półtora sezonu Rubezic występował w szkockim Aberdeen, gdzie rozegrał ponad 50 meczów. Często był podstawowym stoperem i to nawet w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Nowy piłkarz Korony ma na koncie także osiem występów w reprezentacji Czarnogóry. Na czerwcowym zgrupowaniu rozegrał pełny mecz z reprezentacją Armenii. Co ciekawe w przeszłości występował także w bułgarskiej Ardzie Kyrdżali, czyli przeciwniku Rakowa Częstochowa w fazie play-off europejskich pucharów.

