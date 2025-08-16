10 000 ZŁ DO PODZIAŁU DLA WSZYSTKICH
Korona Kielce blisko transferu obrońcy. To reprezentant kraju

Napisane przez Mikołaj Duda, 16 sierpnia 2025
Korona

Początek sezonu pokazał, że Korona Kielce pomimo przeprowadzenia kilku ciekawych transferów wciąż potrzebuje wzmocnień. Lukę widać, szczególnie w defensywie i właśnie zostanie ona załatana. Do drużyny Jacka Zielińskiego dołączy obrońca, który do niedawno występował w zespole, ostatnio wyeliminowanym przez Jagiellonię Białystok z europejskich pucharów. Może on się także pochwalić występami w kadrze narodowej.

Korona z defensywnym wzmocnieniem

Korona bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon. Na inaugurację przegrała 0:2 po dwóch czerwonych kartkach w Płocku z wracającą do Ekstraklasy Wisłą, tydzień później już przed własną publicznością podopieczni Jacka Zielińskiego ulegli warszawskiej Legii. Z kolei w następnej kolejce podzielili się punktami w Lubinie z Zagłębiem. Przełamanie przyszło dopiero w czwartej serii gier i miało ono szczególny smak. Kielczanie w „Świętej Wojnie” na własnym stadionie przy Ściegiennego wygrali 3:0 z Radomiakiem Radom, a ze szczególnej dobrej strony pokazał się Dawid Błanik, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

I tak są to wyniki poniżej oczekiwań, które po letnich wzmocnieniach kibice Korony mogli mieć wygórowane. Największym hitem było ściągnięcie Tamara Svetlina, który był kluczową postacią w Celje, czyli ćwierćfinaliście ostatniej edycji Ligi Konferencji. Do klubu trafiło też dwóch Bułgarów – Wiktor Popow i Władimir Nikołow. Póki co pierwszy z nich zmaga się z problemami zdrowotnymi, a drugi notuje rozczarowujące występy i przegrywa rywalizację z Antoninem, czyli innym letnim nabytkiem.

Korona pozyskała także środkowego obrońcę z GKS-u Tychy – Jakuba Budnickiego, jednak on zdecydowanie nie notuje najlepszego wejścia w nową drużynę. Poza czerwoną kartką z Wisłą Płock zanotował też kilka innych błędów, choćby przy straconym golu z Zagłębiem Lubin. Być może wkrótce straci on miejsce w składzie, bowiem jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki” wkrótce zyska on nowego konkurenta. Drużynę Jacka Zielińskiego ma zasilić Slobodan Rubezic ze szkockiego Aberdeen. Piłkarz miał już się pożegnać z kolegami, a kluby między sobą dogadują ostatnie detale porozumienia. Po weekendzie mają odbyć się testy medyczne i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego to Czarnogórzec urodzony w Belgradzie podpisze kontrakt.

Nowy zawodnik Korony ostatnio grał w Serbii

Rubezic ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Novim Pazarze, gdzie już w przeszłości miał okazję występować. 25-latek we wszystkich 14 spotkaniach zagrał komplet minut i pomógł swojej drużynie zakwalifikować się do Ligi Konferencji, z której bardzo szybko – już bez reprezentanta Czarnogóry – wyeliminowana została przez Jagiellonię Białystok. Wcześniej przez półtora sezonu Rubezic występował w szkockim Aberdeen, gdzie rozegrał ponad 50 meczów. Często był podstawowym stoperem i to nawet w fazie grupowej Ligi Konferencji.

Nowy piłkarz Korony ma na koncie także osiem występów w reprezentacji Czarnogóry. Na czerwcowym zgrupowaniu rozegrał pełny mecz z reprezentacją Armenii. Co ciekawe w przeszłości występował także w bułgarskiej Ardzie Kyrdżali, czyli przeciwniku Rakowa Częstochowa w fazie play-off europejskich pucharów.

Fot. PressFocus

