Motor i Piast podzieliły się punktami. Kung-fu i czerwona kartka

Motor Lublin ma już za sobą kolejne spotkanie w ramach rozgrywek nowego sezonu polskiej Ekstraklasy. Tym razem klub ze wschodu Polski, podejmował przed własną publicznością w ramach czwartej kolejki ligowej drużynę Piasta Gliwice, która w poprzednich trzech meczach zanotowała raptem jeden punkt.

Motor i Piast bez rewelacji

W ramach czwartej kolejki rozgrywek polskiej Ekstraklasy, Motor Lublin podejmował w sobotnie popołudnie ekipę Piasta Gliwice, którą niedawno wzmocnił zawodnik z przeszłością w Realu Madryt. Fani co prawda spodziewali się bramkowego widowiska pomiędzy tymi drużynami, lecz koniec końców bój na Arenie Lublin zakończył się bezbramkowym remisem oraz czerwoną kartką dla Karaska, który brutalnie potraktował kopnięciem w twarz Tomasiewicza.

Jeśli mowa o wyjściowych jedenastkach na ten pojedynek, trenerzy zdecydowali się wystawić najsilniejsze możliwe składy. Od samego początku szansę gry otrzymali między innymi Mbaye Ndiaye oraz Erik Jirka. Kto jeszcze zagrał w tym starciu? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Ivan Brkic – Filip Wójcik, Herve Matthys, Bright Ede, Filip Luberecki – Ivo Rodrigues, Jakub Labojko, Bartosz Wolski – Michał Król, Karol Czubak, Mbaye Ndiaye.

Frantisek Plach – Jakub Lewicki, Igor Drapiński, Jakub Czerwiński, Ema Twumasi – Michał Chrapek, Patryk Dziczek, Quentin Boisgard – Erik Jirka, Herman Barkouski, Leandro Sanca.

Gliwice i Lublin na remis

Motor bardzo odważnie rozpoczął spotkanie i od samego początku stwarzał zagrożenie pod bramką Placha – dwukrotnie bliski szczęścia był Ndiaye, ale napastnikowi brakowało szczęścia w wykończeniu akcji. Piast odpowiedział po około kwadransie gry – groźnym strzałem z dystansu, lecz tuż obok słupka, popisał się Herman Barkouski.

Po kilku minutach lepszy gry Piasta Gliwice, gospodarze znów przejęli inicjatywę – w 22. minucie Frantisek Plach z trudem sparował piłkę na rzut rożny po strzale Króla. Sześć minut później powinno być 1:0 dla gości, ale Ivan Brkic zanotował fenomenalną paradę przy uderzeniu Leandro Sanca z główki.

W kolejnych minutach tempo gry nieco spadło, choć obie ekipy wciąż dochodziły do sytuacji bramkowych. Na sześć minut przed końcem pierwszej połowy Ede oddał strzał z główki nad poprzeczką. W końcówce szczęścia spróbował jeszcze Jirka, ale jego próba została zablokowana i pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.

Biorąc pod uwagę statystyki w pierwszej połowie, bój na Arenie Lublin był w miarę wyrównany, o czym świadczy chociażby współczynnik xGoals – w przypadku Motora mowa o 0,28, podczas gdy Piast Gliwice wypracował go na poziomie 0,35. Pod względem strzałów – obie ekipy wypadły również tak samo (5 oddanych strzałów).

Remis w Lublinie i kung-fu Karasek

Po zmianie stron obraz gry niewiele uległ zmianie, choć Piast Gliwice i Motor Lublin przy każdej możliwej sposobności starali się zagrozić bramce rywala. W 57. minucie zapachniało pierwszym trafieniem, ale Sanca uderzył tuż obok słupka. Kilkadziesiąt sekund później obok bramki piłkę posłał z kolei Czubak.

Koniec końców po ponad godzinie gry, trenerzy obu klubów zdecydowali się przeprowadzić pierwsze zmiany, chcąc wnieść ożywienie w grze swoich zespołów. Choć bramek nie przyszło nam oglądać przez kilkanaście kolejnych minut, to w 80. minucie zakotłowało się na boisku! Kacper Karasek brutalnie zaatakował Grzegorza Tomasiewicza kopnięciem w twarz i z miejsca został wyrzucony z boiska.

Czas uciekał i choć obie ekipy starały się zadać jeszcze ostatni cios na wagę 3 punktów, to żadna ze stron nie była w stanie przeprowadzić już żadnego groźnego ataku. W 92. minucie Vallejo znalazł się jeszcze w dobrej sytuacji, ale golkiper Motoru nie miał problemów z interwencją. Ostatecznie bój zakończył się bezbramkowym remisem.

Choć Piast nieznacznie lepiej zaprezentował się na tle rywala, to ich skuteczność była mizerna. Podczas gdy gliwicki klub oddał 17 strzałów, Motor zrobił to tylko ośmiokrotnie. Ponadto pod względem posiadania piłki, goście utrzymali się 59% czasu gry przy futbolówce.

fot. Screen X