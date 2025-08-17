Młody Polak zostanie wypożyczony. Najbliższy sezon spędzi na drugim szczeblu rozgrywkowym

Kolejny Polak może trafić do Portugalii. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, blisko opuszczenia Parmy ma być Mateusz Kowalski. Napastnik najbliższy sezon ma spędzić na wypożyczeniu, by odbudować się po poważnej kontuzji.

Gol w debiucie

Mateusz Kowalski wychowywał się piłkarsko w Tczewie, skąd przeniósł się do Jagiellonii Białystok. Zadebiutował w niej w sezonie 2022/23, w wieku zaledwie 16 lat. Był to godny zapamiętania debiut. Młody zawodnik pojawił się na boisku w doliczonym czasie meczu pierwszej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice. Zmienił wówczas Jesusa Imaza i już po kilkudziesięciu sekundach cieszył się z pierwszego gola w seniorskim futbolu.

Do końca rundy rozegrał jeszcze 10 spotkań i do swojego dorobku dołożył jedną bramkę przeciwko Legii Warszawa. Zimą w Białymstoku pojawiła się za niego oferta z występującej w Serie B Parmy, opiewająca na milion euro. Zawodnik chciał transferu, a klub się na to zgodził. Przez kolejne półtora roku ogrywał się w Primaverze, a jego starsi koledzy wywalczyli awans do Serie A.

Urodzony w 2005 roku Polak miał otrzymać szansę na regularne występy w poprzednim sezonie. Dwa pierwsze mecze przeciwko Fiorentinie i Milanowi przesiedział na ławce, ale w trzeciej kolejce wyszedł w pierwszym składzie na spotkanie z Napoli, czyli późniejszym mistrzem. Spędził na boisku 57 minut i był w tym czasie bliski zdobycia bramki, jednak po jego strzale odbiła się od poprzeczki. Kilka dni później jego bardzo szybki rozwój został wyhamowany przez kontuzję – na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski zerwał więzadła krzyżowe. Stracił przez to cały sezon.

Odbudowa po kontuzji

Zawodnik zakończył już proces rehabilitacji. Planem Parmy było danie mu szansy na odbudowanie się przez regularne występy, czego nie była w stanie zagwarantować mu u siebie, stąd pomysł na wypożyczenie. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, Polak jest bliski przenosin do Torreense, które występuje na zapleczu portugalskiej ekstraklasy. Awansowało tam w sezonie 2021/22 i od tamtej pory w każdych kolejnych rozgrywkach zajmuje pozycje w górnej połowie tabeli.

W ostatnim czasie wymieniane były różne kierunki potencjalnych przenosin 20-latka. Najpoważniejsze zapytania pochodziły ze Sturmu Graz oraz Pafos, natomiast w mediach pojawiały się również informacje o zainteresowaniu ze strony klubów holenderskich czy duńskich.

Kowalski będzie zatem kolejnym Polakiem, który będzie występował na portugalskich boiskach. Na nieco wyższym poziomie znajduje się obecnie Jan Bednarek, który kilka tygodni temu został zawodnikiem FC Porto. Do młodzieżowych drużyn „Smoków” ze Śląska Wrocław przeniósł się także Hubert Charuży, 17-letni bramkarz.

fot. PressFocus