FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za wygraną Realu Madryt z Osasuną
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Eredivisie / Ihattaren wrócił do Eredivisie. Już przypomniał o swoim wielkim talencie

Ihattaren wrócił do Eredivisie. Już przypomniał o swoim wielkim talencie

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 19 sierpnia 2025
mohamed ihattaren fortuna sittard

Wiele lat temu świat piłki usłyszał o Mohamedzie Ihattarenie. Holender podbijał Eredivisie swoim wielkim talentem i pisana mu była duża kariera. Niestety bałagan w życiu prywatnym spowodował, że jest on dziś dla mainstreamu zawodnikiem zapomnianym. Choć już trochę w piłkę pograł, ma raptem dopiero 23 lata. Po raz kolejny będzie grać w ojczyźnie w elicie i już pokazał, że nie zapomniał jak się gra.

Ihattaren po raz kolejny zmienił klub

Mohamed Ihattaren to piłkarz po wielu perypetiach. Niegdyś zainteresowanie wykazał nim… Manchester City, który widział go jako długoterminowego zastępcę Davida Silvy. Już samo to powinno świadczyć o skali talentu. Mimo 22 lat na karku przeszedł już bardzo wiele. W ostatnim sezonie Ihattaren trafił do RKC Waalwijk, co oznacza, że grał w jednej drużynie wraz z Oskarem Zawadą. Polski snajper nie jest już jednak dłużej jego klubowym kolegą.

Zawada trafił do FC Groningen, a sam Ihattaren po spadku do Eerste Divisie… też zmienił pracodawcę. Trafił do ligowego średniaka – Fortuny Sittard. Na zakończenie kariery grał przez chwilę Burak Yilmaz. Nieprzypadkowo, bowiem klub od dziewięciu lat jest w tureckich rękach.

Jedenasta drużyna Eredivisie 2024/25 zapłaciła za Ihattarena spadkowiczowi z Waalwijk 100 tysięcy euro. Decydująca w wyborze miała być rozmowa z trenerem Dannym Buijsem. Ihattaren miał nawet stwierdzić, że po niej nie wyobraża sobie iść obecnie gdzie indziej. W drugiej kolejce sezonu w meczu z NAC Breda zapisał na konto asystę w debiucie w nowych barwach, po wejściu w przerwie z ławki rezerwowych. Piłkarski świat delikatnie sobie o nim przypomniał. Jak można wyczytać z niektórych wpisów, nadal posiada pierwiastek magii, ale nie ma zdrowia i szybkości. Fortuna przegrała mecz 1:2.

U zapomnianego gwiazdora jest już lepiej

Ihattaren miał wiele burzliwych sezonów. Czas spędzony we Włoszech, w jednym z praskich klubów oraz fiasko transferu do Turcji było piękną katastrofą i klamrą ostatnich prób reanimacji kariery wielkiego wiele lat talentu. Udało się w Waalwijk. Choć drużyna spadła z ligi, on był jednym z wyróżniających się zawodników drużyny. Na przełomie roku, nie licząc meczu wyjazdowego ze Spartą Rotterdam, miał serię pięciu meczów z rzędu z golem lub asystą. Jedna z bramek została też uznana za samobójczą, ale Ihattaren zrobił 90% roboty. Za trzecim razem, z pomocą obrońcy, wpakował piłkę do siatki z rożnego. Sezon skończył w „kanadyjce” z liczbami 4+5.

Z Holendrem było naprawdę źle

Specjalnie dla „FutbolNews”, w jego temacie wypowiadał się w marcu 2024 roku Sander Janssen z „Voetbal International”:

– Prawie wszyscy w Holandii skreślili go, zanim nawet trafił do Czech. Wygląda na to, że sytuacja jest beznadziejna. Myślę, że tym największym momentem była dla niego śmierć ojca. W ostatnich latach częściej w wiadomościach mówiło się o jego życiu prywatnym. (…) Jeśli chodzi o aspekt sportowy, długo nie trenował i był człowiekiem z nadwagą.

– Pracował z nim były reprezentant kraju Gerard Vanenburg, ale dał sobie spokój, gdyż Ihattaren miał swoje własne zasady. Także Wesley Sneijder próbował mu pomóc, ale finalnie wyszło to samo. Gdy Ihattaren trafił do Slavii, nikt nie myślał, że stanie się to sukcesem. Niestety, ci ludzie mieli rację. Ihattaren może być wyjątkowym piłkarzem, ale jego dni już dawno temu minęły.

Problemy Ihattarena rozpoczęły się mniej więcej, gdy przybył do Włoch – latem 2021 roku. PSV wypuściło go po konflikcie z trenerem Rogerem Schmidtem. Juventus w pozyskał zawodnika za niecałe dwa miliony euro. Według doniesień mała kwota wynikała z niechęci klubów do żądań świętej pamięci już Mino Raioli. W listopadzie tamtego roku nie było już z nim kontaktu. Raiola usłyszał od piłkarza, że ten nie chce już grać w piłkę.

W styczniu 2022 roku wysłano go do Ajaksu. Dopóki nie wdarł się w konflikt z rodziną swojej dziewczyny, odbudowywał stopniowo formę. Był zastraszany i grożono mu śmiercią. Jesienią 2023 roku Ihattaren próbował reanimować swoją karierę w tureckim Samsunsporze (klub tureckiej Super Lig). Przybył na miejsce, żeby podpisać umowę, ale… zaczął kombinować, co doprowadziło do przedwczesnego końca negocjacji.

Tak powiedział o nim z kolei legendarny trener Mechelen Aad De Mos w 2022 roku, cytowany przez Sandera Janssena: – Jeśli to się nie uda? Za kilka lat będzie grał w Elinkwijk. Co to za podmiot, o którym wspomniał De Mos? Amatorski klub z Utrechtu, który miał w swoich szeregach młodego Marco van Bastena. De Mos miał na myśli, że Ihattaren szybko skończy w piłce amatorskiej. Na razie nie jest tak źle, bo próbuje sił w Eredivisie.

Fot. PressFocus

EredivisieZe świata Fortuna SittardMohamed IhattarenRKC Waalwijk

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 300 złotych
za wygraną Realu Madryt z Osasuną
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Osasuna
Wygrana Realu (handicap -1.5)
kurs
1.66
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.