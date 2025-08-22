Inter podkradł pomocnika SSC Napoli. Błyskawiczny transfer z Ligue 1

Inter Mediolan w ostatnich pięciu latach trzykrotnie grał w finałach europejskich pucharów, choć za każdym razem był stroną pokonaną. Mediolańczycy w ostatniej edycji Ligi Mistrzów przegrali w finale z Paris Saint-Germain aż 0:5, stracili też trenera, dlatego potrzebują tzw. nowej krwi. Na mercato póki co próżno szukać efektów pracy Giuseppe Marotty, ale zmieniło się to wraz z… niespodziewanym zwrotem akcji.

Miał być Antonio Conte, będzie Inter Cristiana Chivu

Inter Mediolan oczami wielu kibiców podczas letniego mercato po prostu śpi. Sprawa Ademoli Lookmana jest bardzo mocno w zawieszeniu od dłuższego czasu, choć złożył on tzw. transfer request i chce odejść, a o transferach Petara Sucicia oraz Luiza Henrique (łącznie około 40 milionów euro) kibice „Nerazzurrich” zdążyli już trochę zapomnieć. W międzyczasie za byłym trenerem sprowadzono Ange-Yoana Bonny’ego za 23 miliony euro. Fani nie chcą szastania pieniędzmi i wydania kolejnych setek milionów, a ruchów, które są skrojone wobec potrzeb i udowadniają ambicje jakie ma Inter.

W Mediolanie dość nieoczekiwanie zdecydowali się na podebranie piłkarza, który był blisko transferu do SSC Napoli. Francuz Andy Diouf z RC Lens zostanie wkrótce nowym „Nerazzurrim”. Kwota wydana na zawodnika drugiej linii byłej drużyny Przemysława Frankowskiego wyniesie 20 milionów euro, a z bonusami dojdzie do 25. Umowa wygaśnie z końcem czerwca 2030 roku.

🚨⚫️🔵 Andy Diouf to Inter, here we go! Deal in place for French midfielder to join from RC Lens. Contract until June 2030. Fixed fee €20m, total package could reach €25m with add-ons. Diouf will travel for medical this week after green light to the move. 🇫🇷 pic.twitter.com/fmSsWeFvVl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025

Diouf wystąpił na ostatnim EURO U21 w barwach francuskiej młodzieżówki – wyszedł on od pierwszej minuty także w meczu U21 Francji Polską, w którym to podopieczni Adama Majewskiego przegrali 1:4. Jego CV w wieku 22 lat jest bardzo ciekawe. Pomocnik był już członkiem drużyny półfinalisty Ligi Konferencji – konkretnie FC Basel, gdzie był na wypożyczeniu. Po udanych rozgrywkach w Europie Szwajcarzy wykupili go za pięć milionów, po czym praktycznie od razu – sprzedali do Lens za prawie trzykrotność tej kwoty (14 milionów).

Cechy wiodące Francuza

Francuz rozegrał ponad 2200 minut w zeszłym sezonie w barwach RC Lens i był jej ważną częścią w środku pomocy. Tylko dwóch kolegów w klubie wybiegało na boisku więcej minut – stoper Facundo Medina i ofensywny pomocnik Adrien Thomasson. Gdy czyta się opinie o Dioufie, to można odnieść wrażenie, że Inter sprowadza sobie drugiego Davide Frattesiego. Silny zawodnik środka pola, który ma ciąg na bramkę, ale brakuje mu obycia taktycznego. O piłkarzu na portalu X (dawniej Twitter) wypowiedział się ekspert od francuskiej piłki, Bartłomiej Gabryś:

– Lens nie może tracić trzeciego sezonu, aby Diouf odpalił i grał na stałym dobrym poziomie. Fizycznie i szybkościowo to top, ale technicznie i taktycznie trzeba popracować i to dużo.

Nadchodzące mecze

Da się też zauważyć, że znakomicie radzi sobie w elemencie przetrzymywania piłki i zdobywania z nią przestrzeni. Inter może mieć więc w nim sporo pożytku. Dynamiczny zawodnik w drugiej linii z ciągiem na bramkę – to coś, co stało się znakiem rozpoznawczym w Mediolanie w erze Simone Inzaghiego. Jeżeli kibice ujrzą utrzymanie tendencji pod wodzą Chivu – na pewno będą zadowoleni. Musi jednak też dołożyć trochę więcej z przodu, bo gol i dwie asysty to średni wynik, choć występował on w różnych rolach w pomocy – od szóstki po dziesiątkę.

Fot. PressFocus