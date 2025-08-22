OFICJALNIE: Puszcza Niepołomice wypożyczyła ciekawego zawodnika z Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice próbuje się dostosować do nowych realiów po spadku z PKO BP Ekstraklasy. Zdecydowanie nie idzie jej to najlepiej, bo w pierwszych sześciu kolejkach Betclic 1. Ligi jeszcze ani razu nie wygrała. Do zmiany tej sytuacji potrzebne są wzmocnienia. Do drużyny Tomasza Tułacza dołączył kolejny piłkarz z doświadczeniem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

Puszcza sięga po pomocnika z PKO BP Ekstraklasy

Puszcza Niepołomice po spadku z PKO BP Ekstraklasy niezbyt udanie zaczęła sezon na jej zapleczu. Najlepiej o tym świadczy fakt, że po rozegraniu sześciu kolejek nie ma na koncie nawet jednego zwycięstwa. Nutką optymizmu dla drużyny Tomasza Tułacza może być to, że częściej remisowała niż przegrywała. Podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Górnikiem Łęczna i Stalą Rzeszów. Z kolei wyższość rywala musiała uznać z Wieczystą Kraków oraz GKS-em Tychy. Łącznie daje to 15. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, czyli pierwszą lokatę nad strefą spadkową.

W ostatnich dniach ogłoszono pozyskanie byłego zawodnika Radomiaka Radom czy Górnika Zabrze, Filipe Nascimento, który już zdążył zadebiutować. Nie jest to jedyny transfer piłkarza z doświadczeniem w Ekstraklasie. Wcześniej do Niepołomic na zasadzie wypożyczenia trafił choćby Kacper Śmiglewski z Cracovii, jednak nie jest to koniec transferów czasowych w wykonaniu „Żubrów”.

Puszcza właśnie oficjalnie poinformowała, że zdecydowała się na wypożyczenie kolejnego gracza z najwyższej klasy. Tym razem nie z Cracovii, a z Motoru Lublin. Nie jest to młody polski, a bardziej doświadczony pomocnik z Senegalu. Najbliższy rok w Niepołomicach spędzi Christopher Simon, który do Polski trafił bezpośrednio ze swojego kraju pochodzenia, co nie zdarza się często. Motor dość niespodziewanie pozyskał wtedy dwóch zawodników z Afryki.

Drugim z nich był Mbaye Ndiaye, który jest istotnym elementem drużyny Mateusza Stolarskiego i ma niezłe „pokrętło” na skrzydle. Strzelił już gola z Arką w tym sezonie. Takie transfery należą do rzadkości, bo polskie kluby nie prowadzą skautingu na tym kontynencie, przez co uzdolnieni piłkarze są przechwytywani przez ekipy z innych krajów. Nawet obaj Senegalczycy nad Wisłę trafili bardziej na zasadzie polecenia od agenta niż pracy skauta. Próbą takiego działania może pochwalić się tylko Górnik Zabrze. Pierwszym tego efektem było pozyskanie Abbatiego Abdullahiego, czyli młodego skrzydłowego z Nigerii.

Ważna postać po awansie do PKO BP Ekstraklasy

Christopher Simon to ofensywny pomocnik. Trafił do Motoru, gdy ten był beniaminkiem na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W rundzie jesiennej często występował w podstawowym składzie, jednak na wiosnę jego rola malała i zdarzało mu się cały mecz spędzać na ławce rezerwowych lub poza kadrą. Łącznie w 23 meczach rozegrał ponad 800 minut i strzelił dwa gole – przeciwko Górnikowi Zabrze oraz Śląskowi Wrocław. Co ciekawe, oba dały drużynie Mateusza Stolarskiego zwycięstwo. W obecnym sezonie uzbierał zaledwie 45 minut w starciu drugiej kolejki z Arką Gdynia. Kolejek było pięć, więc w czterech nie zagrał.

Fot. Puszcza Niepołomice