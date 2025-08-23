OFICJALNIE: Upadł transfer Wisły Kraków. „Nie doszło do ostatecznego porozumienia”

Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem transferu Marko Božicia Wisła Kraków poinformowała, że nie dojdzie do transferu reprezentanta kraju. W komunikacie lidera Betclic 1. Ligi czytamy, że strony „nie doszły do ostatecznego porozumienia”. Wcześniej mówiło się, że zawodnik nie przeszedł testów medycznych ze względu na problemy z kolanem, choć powód upadku transferu okazał się.

Reprezentant kraju nie trafi do Wisły Kraków

Najskuteczniejsza obecnie ofensywa Betclic 1. Ligi, którą może poszczycić się Wisła Kraków (23 strzelone gole w 5 meczach), miała zostać poszerzona o kolejne nazwisko. Bliski transferu do „Białej Gwiazdy” był pochodzący z Holandii reprezentant Curacao – Joshua Zimmerman. W ostatnich dniach wychowanek Almere City pojawił się nawet w Polsce, by przejść testy medyczne. Jednak na portalu X (dawniej Twitter) pojawiły się doniesienia, że testy medyczne zakończyły się fiaskiem ze względu na problemy zawodnika z kolanem.

Do tych pogłosek odniósł się Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej”, który poinformował, że Zimmerman nie trafi do Wisły, ale powodem upadku transferu niekoniecznie są kwestie zdrowotne. Dziennikarz w swoim tekście wyjaśnił, że na podstawie dokonanej analizy pozostałych czynników uznano, iż parametry 24-latka na tle zawodników Wisły nie wyglądają tak, jak oczekiwano. Klub finalną decyzję ws. skrzydłowego miał podjąć jeszcze przed zaplanowanym na niedzielę 24 sierpnia domowym meczem ze Śląskiem Wrocław.

I faktycznie, nieco ponad dobę przed rozpoczęciem starcia w ramach szóstej kolejki Betclic 1. Ligi Wisła wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że strony „nie doszły do ostatecznego porozumienia”. Komunikat o fiasku transferu Zimmermana zbiegł się z oficjalnym ogłoszeniem zakontraktowania innego zawodnika mogącego występować na skrzydle, choć po drugiej stronie. Umowę do czerwca 2027 roku z Wisłą podpisał Marko Božić, który tego lata zmienił już pracodawcę, ale szybko „zawinął się” z Erzurumsporu FK.

Czy będzie to duża strata?

Wracając do Zimmermana, najpewniej dalej występować będzie w drugoligowym Top Oss, do którego dołączył przed dwoma laty. Trafił do niego z rezerw belgijskiego OH Leuven, czyli satelickiego klubu Leicester City. Jako że jego transfer do Wisły nie doszedł do skutku, Leuven wciąż pozostaje jego jedynym zagranicznym klubem w karierze. Top Oss – z którym kontraktem związany jest jeszcze przez rok – jest zaś jego trzecim klubem na seniorskim poziomie. Do dorosłej piłki wchodził w barwach Almere City, którego koszulkę przywdziewał aż przez 11 lat.

Biorąc jednak pod uwagę jego liczby można zastanawiać się, czy kibice Wisły będą rozpaczać nad upadkiem tego transferu. W ciągu dwóch ostatnich lat Zimmerman rozegrał dla Top Oss 61 meczów, ale w tym czasie strzelił tylko siedem goli i zaliczył dwie asysty, co jak na gracza ofensywnego nie robi większego wrażenia. Co więcej, w seniorskim futbolu raptem jeden sezon zakończył ze świetnym dorobkiem. Spędzony w rezerwach Leuven sezon 2022/23 zakończył z 15 golami w 31 meczach. Mówimy tu jednak o występach na poziomie III ligi belgijskiej.

Ogłoszony wraz z komunikatem o upadku transferu Zimmermana nowy nabytek Wisły w postaci Božicia okazję do debiutu w koszulce „Białej Gwiazdy” być może otrzyma już w ten weekend przy okazji ww. wspomnianego starcia ze Śląskiem Wrocław. Absolutny hit szóstej kolejki Betclic 1. Ligi rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 14:30. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały wyprzedane, co oznacza, że przy Reymonta zasiądzie ponad 33 tysiące kibiców.