Ameryka Południowa: Międzynarodowy mecz przerwany. Powodem dantejskie sceny na trybunach

Szokujące sceny działy się podczas meczu 1/8 finału Copa Sudamericana, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Europy. Na stadionie w argentyńskiej Avellanedzie doszło do zamieszek między kibicami miejscowego Independiente a fanami, którzy przyjechali za swoim klubem z Chile. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy zdecydowano o przerwaniu spotkania.

Dantejskie sceny podczas meczu w Argentynie

Podczas gdy w „naszej” Lidze Europy UEFA rozegrano dopiero pierwsze mecze ostatniej, IV rundy eliminacji, w południowoamerykańskim odpowiedniku tych rozgrywek odbywały się rewanżowe mecze 1/8 finału. Jedną z par stanowiło argentyńskie Independiente oraz Universidad de Chile. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie wicemistrza Chile i zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Już w 11. minucie rewanżu wicelider chilijskiej ekstraklasy podwyższył prowadzenie w dwumeczu na 2:0, ale po kwadransie Independiente strzeliło kontaktowego gola.

Dzięki tej bramce piłkarze z Avellanedy z pewnością złapali wiatr w żagle, ale w dalszym odrabianiu strat nie pomogli fani gospodarzy. Kibice Independiente zaatakowali bowiem przyjezdnych z Chile, co w 48. minucie doprowadziło do przerwania spotkania przez „brak gwarancji bezpieczeństwa ze strony gospodarzy i miejscowych służb”. Argentyńska stacja TyC Sports informowała, że żadna z 650 osób, która zabezpieczała ten mecz (wliczając w to policję oraz ochroniarzy) nie podjęła się próby uspokojenia sytuacji poprzez interwencję.

Według lokalnych mediów zamieszki rozpoczęły jeszcze przed przerwą, kiedy to kibice obu klubów zaczęli obrzucać się czym popadnie. W ruch szły m.in. kamienie, wyposażenie toalet, krzesełka, czy nawet… odchody. Kulminacja miała miejsce tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, kiedy to fani gospodarzy wdarli się do zajmowanego powyżej przez kibiców z Chile sektora. W wyniku starć zatrzymano 97 osób, pięć jest hospitalizowanych, a jedna znajduje się w ciężkim stanie po ataku z użyciem broni palnej.

Trwa zrzucanie odpowiedzialności

CONMEBOL, czyli południowoamerykańska federacja, wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że Komisja Dyscyplinarna będzie analizować otrzymane nagrania z zewnątrz oraz wewnątrz stadionu i na ich podstawie „nałoży odpowiednie sankcje”. Prezes Universidad de Chile – Michael Clark zastanawiał się zaś, czy inne rozlokowanie przyjezdnych kibiców zapobiegłoby zamieszkom, choć dodał, że „nie teraz jest czas na ocenę”. Jego odpowiednik z Independiente – Nestor Grindetti twierdził z kolei, że to oni ponoszą odpowiedzialność za zamieszki.

Zniszczyli nasze toalety, powyrywali jej części i rzucali nimi w trybuny. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej przemocy. Byli rozwścieczeni, pełni goryczy i żalu. Kibice Independiente na to nie zasłużyli.

Grindetti twierdził również, że klub zachowując wszelkie środki ostrożności i w porozumieniem z CONMEBOL wydał kibicom z Chile 3500 biletów. Dodał, że kibice Independiente „nie mieli z tym nic wspólnego” i pełna odpowiedzialność spoczywa na „szalonych” fanach z Chile.

Nie był to pierwszy w 2025 roku przypadek, gdy mecz południowoamerykańskich rozgrywek międzynarodowych został przerwany z powodu zamieszek. W kwietniu przerwano grupowy mecz Copa Libertadores, czyli odpowiednika Ligi Mistrzów UEFA, pomiędzy mistrzem Chile – Colo Colo a brazylijską Fortalezą. Powodem była śmierć dwójki nastoletnich kibiców, do której doszło w wyniku mających miejsce przed meczem starć z policją. Spotkanie przerwano w 72. minucie przy stanie 0:0, a finalnie Colo Colo, czyli gospodarz, otrzymał walkower 0:3.

fot. screen Twitter