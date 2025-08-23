NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Bonusy od trzech pierwszych depozytów 100% do 200 PLN, łącznie nawet do 600 PLN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Pozostałe ligi / Ameryka Południowa: Międzynarodowy mecz przerwany. Powodem dantejskie sceny na trybunach

Ameryka Południowa: Międzynarodowy mecz przerwany. Powodem dantejskie sceny na trybunach

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 23 sierpnia 2025

Szokujące sceny działy się podczas meczu 1/8 finału Copa Sudamericana, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Europy. Na stadionie w argentyńskiej Avellanedzie doszło do zamieszek między kibicami miejscowego Independiente a fanami, którzy przyjechali za swoim klubem z Chile. Tuż po rozpoczęciu drugiej połowy zdecydowano o przerwaniu spotkania.

Dantejskie sceny podczas meczu w Argentynie

Podczas gdy w „naszej” Lidze Europy UEFA rozegrano dopiero pierwsze mecze ostatniej, IV rundy eliminacji, w południowoamerykańskim odpowiedniku tych rozgrywek odbywały się rewanżowe mecze 1/8 finału. Jedną z par stanowiło argentyńskie Independiente oraz Universidad de Chile. Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie wicemistrza Chile i zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Już w 11. minucie rewanżu wicelider chilijskiej ekstraklasy podwyższył prowadzenie w dwumeczu na 2:0, ale po kwadransie Independiente strzeliło kontaktowego gola.

Dzięki tej bramce piłkarze z Avellanedy z pewnością złapali wiatr w żagle, ale w dalszym odrabianiu strat nie pomogli fani gospodarzy. Kibice Independiente zaatakowali bowiem przyjezdnych z Chile, co w 48. minucie doprowadziło do przerwania spotkania przez „brak gwarancji bezpieczeństwa ze strony gospodarzy i miejscowych służb”. Argentyńska stacja TyC Sports informowała, że żadna z 650 osób, która zabezpieczała ten mecz (wliczając w to policję oraz ochroniarzy) nie podjęła się próby uspokojenia sytuacji poprzez interwencję.

Według lokalnych mediów zamieszki rozpoczęły jeszcze przed przerwą, kiedy to kibice obu klubów zaczęli obrzucać się czym popadnie. W ruch szły m.in. kamienie, wyposażenie toalet, krzesełka, czy nawet… odchody. Kulminacja miała miejsce tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, kiedy to fani gospodarzy wdarli się do zajmowanego powyżej przez kibiców z Chile sektora. W wyniku starć zatrzymano 97 osób, pięć jest hospitalizowanych, a jedna znajduje się w ciężkim stanie po ataku z użyciem broni palnej.

Trwa zrzucanie odpowiedzialności

CONMEBOL, czyli południowoamerykańska federacja, wydała oświadczenie, w którym poinformowano, że Komisja Dyscyplinarna będzie analizować otrzymane nagrania z zewnątrz oraz wewnątrz stadionu i na ich podstawie „nałoży odpowiednie sankcje”. Prezes Universidad de Chile – Michael Clark zastanawiał się zaś, czy inne rozlokowanie przyjezdnych kibiców zapobiegłoby zamieszkom, choć dodał, że „nie teraz jest czas na ocenę”. Jego odpowiednik z Independiente – Nestor Grindetti twierdził z kolei, że to oni ponoszą odpowiedzialność za zamieszki.

Zniszczyli nasze toalety, powyrywali jej części i rzucali nimi w trybuny. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej przemocy. Byli rozwścieczeni, pełni goryczy i żalu. Kibice Independiente na to nie zasłużyli.

Grindetti twierdził również, że klub zachowując wszelkie środki ostrożności i w porozumieniem z CONMEBOL wydał kibicom z Chile 3500 biletów. Dodał, że kibice Independiente „nie mieli z tym nic wspólnego” i pełna odpowiedzialność spoczywa na „szalonych” fanach z Chile.

Nie był to pierwszy w 2025 roku przypadek, gdy mecz południowoamerykańskich rozgrywek międzynarodowych został przerwany z powodu zamieszek. W kwietniu przerwano grupowy mecz Copa Libertadores, czyli odpowiednika Ligi Mistrzów UEFA, pomiędzy mistrzem Chile – Colo Colo a brazylijską Fortalezą. Powodem była śmierć dwójki nastoletnich kibiców, do której doszło w wyniku mających miejsce przed meczem starć z policją. Spotkanie przerwano w 72. minucie przy stanie 0:0, a finalnie Colo Colo, czyli gospodarz, otrzymał walkower 0:3.

fot. screen Twitter

Pozostałe ligiZe świata ArgentynachileCopa SudamericanaIndependienteUniversidad de Chile

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
2 000 zł na start w BETFAN
za ranking Pudziana i nową ofertę powitalną
Sprawdź
Typ dnia
ŁKS Łódź - Polonia Warszawa
Powyżej 2.5 goli
kurs
1.71
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.