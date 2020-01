Amp futbolowa ekstraklasa zawita do Poznania. Do rozgrywek przystąpi drużyna Warty

Poznań nowym miastem na amp futbolowej mapie Polski. Do rozgrywek ekstraklasy w tej dyscyplinie przystąpi sekcja Warty. W zespole nie zabraknie doświadczonych zawodników i reprezentantów Polski.

Temat sekcji amp futbolu Warty Poznań pojawił się wiosną ubiegłego roku. Wówczas klub w swoich mediach społecznościowych ogłosił nabór do nowej sekcji. Zespół działa w porozumieniu z AMP Futbol Polska i poznańskim Stowarzyszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym START. Trenerem i koordynatorem sekcji jest Dariusz Sylwestrzak.

Twarzami nowego projektu był od samego początku Bartosz Skrzypek. To były zawodnik AMP GKS-u Góra, który ma na koncie występy w reprezentacji Polski. W zespole Warty wystąpi również Przemysław Nadobny, który w tym roku zadebiutował w seniorskiej kadrze “Biało-czerwonych”.

Bramkarz reprezentacji Polski Przemysław Nadobny vs dwukrotny mistrz świata Cafu 🇵🇱🇧🇷⚽ Sprawdźcie, jak nasz golkiper poradził sobie oko w oko z piłkarską legendą 🎥⤵ Gepostet von Amp Futbol Polska am Freitag, 25. Mai 2018

Zespół rozpoczął treningi już w grudniu i na wiosnę zadebiutuje w ekstraklasie. Pierwszy turniej w tym sezonie odbędzie się w Warszawie, natomiast już w drugim – 25-26 kwietnia, Warta będzie gospodarzem.

W tej chwili kadra “Zielonych” składa się z ośmiu zawodników, ale klub wciąż prowadzi nabór. Trener klubu wierzy, że udział w rozgrywkach ligowych przyciągnie nowych chętnych do uprawiania amp futbolu.

– Dotąd bowiem byliśmy czarną dziurą na mapie kraju. Teraz, gdy jest już drużyna ligowa, wierzymy to, że uda nam się również zachęcić do treningów i gry jak najwięcej zawodników z Poznania oraz Wielkopolski. – wyznał Dariusz Sylwestrzak mediom klubowym Warty.

Amp futbol w Polsce w ostatnich latach rozwija się bardzo prężnie. We wrześniu w Krakowie odbędą się Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. Na ostatnim turnieju Polacy zdobyli brązowy medal, co spowodowało wzrost zainteresowania tym sportem. Ponadto, w ubiegłym roku reprezentanci Polski zwyciężyli podczas Amp Futbol Cup. To dobra prognoza przed przyszłorocznym turniejem.

Fot. własne