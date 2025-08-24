Niedawno pobił się z Rabiotem. Szybko znalazł nowy klub

W ostatnich dniach w kontekście ligi francuskiej mówi się głównie o trzech nazwiskach: Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot oraz Jonathan Rowe. Ten ostatni ma za sobą wstydliwy epizod, bowiem… pobił się ze swoim klubowym kolegą. Włoski trener zdecydował się obu wystawić na listę transferową. Momentalnie znalazł się chętny – i to całkiem blisko Marsylii, choć w innej lidze. Anglik zagra w Serie A i wystąpi w europejskich pucharach.

Pobił się z kolegą i szybko znalazł nowy zespół

Jonathan Rowe całkiem zaskakująco latem 2024 roku zamienił Norwich City na Olympique Marsylię. Łącznie kosztował on zespół „Les Olympiens” 16,5 miliona euro. Chwilę wcześniej Anglik 12-krotnie trafił do siatki w Championship, choć transferu do klubu z czołówki TOP 5 raczej mało kto się spodziewał. 22-letni skrzydłowy okazał się przydatny w drużynie Roberto De Zerbiego, ale głównie jako zmiennik. Wchodził na końcówki – 10,15, 20 minut. Aż 22 występy na 28 ligowych zaliczył właśnie z ławki rezerwowych.

Był jako ten zmiennik użyteczny. Trzy bramki i łącznie cztery asysty (we wszystkich rozgrywkach) pomogły wywalczyć OM wicemistrzostwo kraju. Jedna była bardzo ważna. Wygrał on drużynie swoją bramką kluczowy mecz z Lyonem na początku sezonu, a także zapewnił bufor z Angers – de facto więc jego gole zapewniły cztery oczka. Niestety, jako piłkarz ofensywny nie przystoi mieć jednak aż tak dużych przestojów – czekał on na gola w Ligue 1 od października do kwietnia.

Rowe został nowym piłkarzem Bologni. Dla dawnych francuskich mistrzów sytuacja w szatni stała się bowiem… całkiem opłacalna. Drużyna z regionu Emilia Romania zapłaci za zawodnika 17 milionów euro plus bonusy. Dla Anglika będzie to drugi klub poza ojczyzną. Rowe był w akademii Norwich od 11. roku życia. W rozgrywkach Premier League nie wpisał się na listę strzelców, choć zagrał 13-krotnie w tych rozgrywkach. Będzie to kolejne ciekawe wzmocnienie dla Bologni po Ciro Immobile, Martinie Vitiku czy Federico Bernardeschim. Anglik wystąpi w Lidze Europy ze swoim nowym klubem.

Incydent z Bretanii, czyli konflikt błyskawiczny

Po meczu 1. kolejki Ligue 1 ze Stade Rennais zawrzało w zespole De Zerbiego. Gospodarze stadionu Roazhon Park wygrali 1:0 po golu w końcówce Ludovica Blasa, a sami „Les Olympiens” grali przez większość meczu w liczebnej przewadze i tego kompletnie nie wykorzystali. Adrien Rabiot pobił, a konkretniej spoliczkował Jonathana Rowe’a, który był obiektem krytyki ze strony Geronimo Rulliego. Jak przyznał sam włoski szkoleniowiec, francuski pomocnik i angielski skrzydłowy zachowywali się podczas swojej bójki jak w jakimś brytyjskim pubie.

Pablo Longoria, czyli prezydent klubu nazwał to w „Agence France Presse” (cytat) wydarzeniem o wyjątkowej powadze i przemocy. Jego zdaniem doszło do przekroczenia granic. Longorii w szatni nie było, gdy Rabiot pobił się z Rowe’em, ale skonsultował wszystko ze sztabem – tym sportowym, jak i pozasportowym, którzy powiedzieli mu, że było to (cytat) coś niespotykanego, brutalnego, bardzo agresywnego i przekraczającego wszelkie granice.

– Roberto De Zerbi trenuje od 13 lat, Medhi Benatia gra w najwyższej klasie rozgrywkowej od 22. roku życia, a ja zacząłem grać zawodowo 20 lat temu. Myślę, że wszyscy trzej mamy wystarczające doświadczenie, by powiedzieć, że nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w szatni – dodał Longoria.

W międzyczasie 17-letni Darryl Bakola stracił przytomność ze stresu i całe zajście wyglądało surrealistycznie. Rzekomo obydwaj panowie z nazwiskiem na literę R „naparzali się” przez 10 minut w szatni. Błyskawicznie po wspólnej decyzji tercetu Longoria – Benatia – De Zerbi zdecydowano o odsunięciu duetu Rabiot – Rowe od treningów z pierwszym zespołem. Po paru dniach trener z Brescii zreflektował się jednak, że chciałby, żeby doszło do zgody i by Francuz powrócił, bo jednak jest on dużo ważniejszym piłkarzem dla klubu. W kontekście Anglika sprawa rozwinęła się za to bardzo sprawnie.

