NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Bonusy od trzech pierwszych depozytów 100% do 200 PLN, łącznie nawet do 600 PLN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Serie A / Niedawno pobił się z Rabiotem. Szybko znalazł nowy klub

Niedawno pobił się z Rabiotem. Szybko znalazł nowy klub

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 24 sierpnia 2025
Jonathan Rowe

W ostatnich dniach w kontekście ligi francuskiej mówi się głównie o trzech nazwiskach: Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot oraz Jonathan Rowe. Ten ostatni ma za sobą wstydliwy epizod, bowiem… pobił się ze swoim klubowym kolegą. Włoski trener zdecydował się obu wystawić na listę transferową. Momentalnie znalazł się chętny – i to całkiem blisko Marsylii, choć w innej lidze. Anglik zagra w Serie A i wystąpi w europejskich pucharach.

Pobił się z kolegą i szybko znalazł nowy zespół

Jonathan Rowe całkiem zaskakująco latem 2024 roku zamienił Norwich City na Olympique Marsylię. Łącznie kosztował on zespół „Les Olympiens” 16,5 miliona euro. Chwilę wcześniej Anglik 12-krotnie trafił do siatki w Championship, choć transferu do klubu z czołówki TOP 5 raczej mało kto się spodziewał. 22-letni skrzydłowy okazał się przydatny w drużynie Roberto De Zerbiego, ale głównie jako zmiennik. Wchodził na końcówki – 10,15, 20 minut. Aż 22 występy na 28 ligowych zaliczył właśnie z ławki rezerwowych.

Był jako ten zmiennik użyteczny. Trzy bramki i łącznie cztery asysty (we wszystkich rozgrywkach) pomogły wywalczyć OM wicemistrzostwo kraju. Jedna była bardzo ważna. Wygrał on drużynie swoją bramką kluczowy mecz z Lyonem na początku sezonu, a także zapewnił bufor z Angers – de facto więc jego gole zapewniły cztery oczka. Niestety, jako piłkarz ofensywny nie przystoi mieć jednak aż tak dużych przestojów – czekał on na gola w Ligue 1 od października do kwietnia.

Rowe został nowym piłkarzem Bologni. Dla dawnych francuskich mistrzów sytuacja w szatni stała się bowiem… całkiem opłacalna. Drużyna z regionu Emilia Romania zapłaci za zawodnika 17 milionów euro plus bonusy. Dla Anglika będzie to drugi klub poza ojczyzną. Rowe był w akademii Norwich od 11. roku życia. W rozgrywkach Premier League nie wpisał się na listę strzelców, choć zagrał 13-krotnie w tych rozgrywkach. Będzie to kolejne ciekawe wzmocnienie dla Bologni po Ciro Immobile, Martinie Vitiku czy Federico Bernardeschim. Anglik wystąpi w Lidze Europy ze swoim nowym klubem.

Incydent z Bretanii, czyli konflikt błyskawiczny

Po meczu 1. kolejki Ligue 1 ze Stade Rennais zawrzało w zespole De Zerbiego. Gospodarze stadionu Roazhon Park wygrali 1:0 po golu w końcówce Ludovica Blasa, a sami „Les Olympiens” grali przez większość meczu w liczebnej przewadze i tego kompletnie nie wykorzystali. Adrien Rabiot pobił, a konkretniej spoliczkował Jonathana Rowe’a, który był obiektem krytyki ze strony Geronimo Rulliego. Jak przyznał sam włoski szkoleniowiec, francuski pomocnik i angielski skrzydłowy zachowywali się podczas swojej bójki jak w jakimś brytyjskim pubie.

Pablo Longoria, czyli prezydent klubu nazwał to w „Agence France Presse” (cytat) wydarzeniem o wyjątkowej powadze i przemocy. Jego zdaniem doszło do przekroczenia granic. Longorii w szatni nie było, gdy Rabiot pobił się z Rowe’em, ale skonsultował wszystko ze sztabem – tym sportowym, jak i pozasportowym, którzy powiedzieli mu, że było to (cytat) coś niespotykanego, brutalnego, bardzo agresywnego i przekraczającego wszelkie granice.

– Roberto De Zerbi trenuje od 13 lat, Medhi Benatia gra w najwyższej klasie rozgrywkowej od 22. roku życia, a ja zacząłem grać zawodowo 20 lat temu. Myślę, że wszyscy trzej mamy wystarczające doświadczenie, by powiedzieć, że nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w szatni – dodał Longoria.

W międzyczasie 17-letni Darryl Bakola stracił przytomność ze stresu i całe zajście wyglądało surrealistycznie. Rzekomo obydwaj panowie z nazwiskiem na literę R „naparzali się” przez 10 minut w szatni. Błyskawicznie po wspólnej decyzji tercetu Longoria – Benatia – De Zerbi zdecydowano o odsunięciu duetu Rabiot – Rowe od treningów z pierwszym zespołem. Po paru dniach trener z Brescii zreflektował się jednak, że chciałby, żeby doszło do zgody i by Francuz powrócił, bo jednak jest on dużo ważniejszym piłkarzem dla klubu. W kontekście Anglika sprawa rozwinęła się za to bardzo sprawnie.

Fot. PressFocus

Serie ATransferyZe świata Adrien RabiotBologna FC 1909Jonathan RoweOlympique Marsylia

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
300 zł na start w BETFAN
za wygraną Realu Madryt z Realem Oviedo
Sprawdź
Typ dnia
Lechia Gdańsk - Arka Gdynia
Powyżej 2.5 goli
kurs
1.62
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.