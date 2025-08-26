Bayer 04 z bombą transferową! Rozegrał ponad 400 spotkań dla Realu, teraz trafi do Niemiec

Bayer 04 Leverkusen jest bardzo aktywny na rynku transferowym tego lata. Ma to oczywiście związek z wieloma pożegnaniami ważnych zawodników zespołu wicemistrza Niemiec. Co prawda do klubu ściągnięto już wielu nowych graczy, jednakże najnowsze doniesienia są niemałą bombą transferową.

Bayer 04 sięga po weterana

Bayer 04 Leverkusen ponownie daje wyraźny sygnał, że zamierza utrzymać pozycję wśród czołówki niemieckiej i europejskiej piłki. Po odejściu Jeremiego Frimponga do Liverpoolu klub z BayArena potrzebował nie tylko solidnego następcy, ale również piłkarza, który wniesie do szatni doświadczenie, mentalność zwycięzcy i uniwersalność. Wszystko to „Aptekarze” znaleźli w osobie Lucasa Vázqueza — weterana Realu Madryt, który po raz pierwszy w karierze zdecydował się na grę poza Hiszpanią.

34-letni Hiszpan dołącza do zespołu prowadzonego przez Erika ten Haga na zasadzie wolnego transferu. Jego umowa z Realem wygasła wraz z końcem czerwca, co pozwoliło Bayerowi przeprowadzić ten ruch bez konieczności ponoszenia kosztów odstępnego. Kontrakt ma obowiązywać do 2027 roku, co też świadczy o dużym zaufaniu, jakim obdarzono zawodnika. Jak poinformował Fabrizio Romano, wszystkie formalności zostały dopięte w poniedziałek, kiedy to Vázquez przeszedł testy medyczne w Madrycie. Oficjalna prezentacja ma nastąpić więc lada moment.

Vazquez zamiast Claussa

Wybór padł na Vázqueza, mimo że wcześniej Leverkusen prowadził zaawansowane rozmowy z Jonathanem Claussem. Porozumienie z samym piłkarzem zostało osiągnięte, ale Bayer i OGC Nice nie zdołały dogadać się co do kwoty transferu. W tej sytuacji klub obrał nowy kierunek – i zdaniem wielu, znacznie bardziej opłacalny.

Lucas Vázquez opuszcza Real Madryt po 15 latach, licząc również czas spędzony w akademii. W barwach „Królewskich” rozegrał 402 mecze, zdobył 38 bramek i zanotował 73 asysty. Zdobył z klubem niemal wszystko, co było do wygrania – w tym aż pięć razy sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów. Choć przez lata często pełnił rolę zawodnika drugiego planu, był niezastąpiony w trudnych momentach – lojalny, pracowity, wszechstronny. Grał jako skrzydłowy, prawy obrońca, a niekiedy nawet jako środkowy pomocnik.

To pierwszy raz, gdy decyduje się opuścić ojczyznę i spróbować swoich sił w innej lidze. Bundesliga, znana z wysokiej intensywności i tempa gry, będzie dla niego nowym wyzwaniem – ale też szansą na odegranie wiodącej roli, której często brakowało mu w cieniu gwiazd Realu.

Bayer 04 wie co robi

Dla Leverkusen sprowadzenie tak doświadczonego gracza bez konieczności wykładania pieniędzy na transfer to strzał w dziesiątkę. Vázquez ma nie tylko wzmocnić rywalizację na prawej stronie defensywy, ale również służyć jako mentor dla młodszych zawodników, przekazując im mentalność wielokrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów. W drużynie, która aspiruje do kolejnych sukcesów pod wodzą Erika ten Haga, może stać się jednym z liderów nie tylko na boisku, ale i w szatni.

Transfer Vázqueza to kolejny ruch pokazujący, że Leverkusen nie zamierza się zatrzymać. Po niezbyt udanym sezonie 2024/25 i licznych odejściach, klub buduje zespół z myślą o odzyskaniu miana najlepszej drużyny w Niemczech. Hiszpan, który doskonale wie, jak gra się o najwyższe stawki, może okazać się kluczowym elementem tego planu.