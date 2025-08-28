Legendarny prezydent Interu w szpitalu

Ostatnie lata Interu Mediolan to powrót do absolutnego światowego topu. Jednym z „winowajców” jest Giuseppe Marotta, który po odejściu z Juventusu doprowadził Inter do dwóch tytułów mistrza kraju, a także trzech europejskich (choć przegranych) finałów. Zanim jednak był Marotta, parę lat wcześniej za wielkie sukcesy klubu odpowiadał Massimo Moratti. Niestety, trafił on do szpitala i walczy o powrót do zdrowia.

Massimo Moratti w szpitalu

Massimo Moratti urodzony w 1945 roku to czwarte dziecko w rodzinie i jednocześnie syn dawnego właściciela Interu, Angelo Morattiego. Podczas kadencji ojca klub dwukrotnie „stanął” na czele Europy, wygrywając za kadencji Helenio Herrery Puchar Mistrzów. O drużynie z lat 60. mówi się per „Grande Inter”. To właśnie ta drużyna zasłynęła z bardzo defensywnej taktyki zwanej „Catenaccio”. Pojęcie to do dziś nieodłącznie kojarzy się z włoskim futbolem.

Biznesmen pochodzący z prowincji Werona był dwukrotnie prezydentem Interu. Najpierw w latach 1995-2004, a powrócił później na fotel pomiędzy 2006 a 2013 rokiem. Kolejny rok po drugiej kadencji spędził jako honorowy prezydent, a od rozpoczęcia drugiej kadencji do czerwca 2016 był udziałowcem klubu. W 2024, po dekadzie nieobecności przybył ponownie do ośrodka w Appiano Gentile, w którym na co dzień trenują piłkarze Interu.

Niestety, Moratti wylądował w Instytucie Humanistas w Rozzano. Wszystko z powodu zapalenia płuc, które doprowadziło do problemów z oddychaniem u 80-latka. 27 sierpnia w środę media informowały, że walczy o życie, choć stan nie był krytyczny. Czwartkowe doniesienia mówią z kolei o poprawie sytuacji. Nie jest jednak na ten moment możliwe, aby odłączono go od intubacji – aparatury pomagającej mu oddychać.

Architekt wielkich sukcesów Interu

Massimo Moratti to jeden z najlepszych prezydentów w historii Interu. Czasy świetności zespołu z Mediolanu sięgają choćby zdobyciu kilku tytułów mistrza kraju z rzędu. Największym osiągnięciem w historii włoskiego futbolu pozostaje jednak tripletta w sezonie 2009/10. Wtedy to po bramkach Diego Milito, „Nerazzurri” sięgnęli po mistrzostwo Włoch, Puchar Włoch oraz Ligę Mistrzów.

W każdym z decydujących meczów to właśnie Argentyńczyk był decydujący ze swoimi bramkami. Gablota Interu podczas obu kadencji Morattiego powiększyła się o 16 trofeów. 2010 to też ostatni triumf włoskiej drużyny w Lidze Mistrzów – Inter od tego czasu miał okazję zagrać w finale w 2023 oraz 2025, ale w obu przypadkach przegrał do zera. W maju oberwał aż 0:5 z PSG, które wygrało po raz pierwszy „uszaty” puchar.

Do najlepszych transferów Morattiego wypada zaliczyć obecnego wiceprezydenta klubu, Javiera Zanettiego. „El Tractor stał się jednym z najwybitniejszych defensywnych piłkarzy w historii Serie A. Do grona tych najlepszych ruchów można też zaliczyć Luisa Nazario de Limę „Ronaldo”, Luisa Figo czy Zlatana Ibrahimovicia. Moratti był też w klubie, gdy ściągnięto do Mediolanu słynnego Adriano.

Fot. PressFocus