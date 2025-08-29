Wzięło z zaskoczenia. Fenerbahce zwolniło Jose Mourinho!

Wicemistrz kraju – Fenerbahce, którego koszulkę już od dwóch lat przywdziewa Sebastian Szymański, podjął szokującą decyzję o zwolnieniu Jose Mourinho. Funkcję trenera stambulskiego klubu „The Special One” pełnił przez nieco ponad rok. Tym samym na przestrzeni raptem kilkunastu godzin dwa czołowe tureckie kluby zwolniły dwóch byłych trenerów Manchesteru United.

Fenerbahce zwolniło Jose Mourinho!

Na przestrzeni raptem kilkunastu godzin dwóch byłych szkoleniowców Manchesteru United zostało bez pracy. Tuż po wyeliminowaniu z Ligi Konferencji przez szwajcarskie Lausanne-Sport władze Besiktasu podjęły decyzję o zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera. Nazajutrz rywal zza miedzy Besiktasu – Fenerbahce zwolnił zaś Jose Mourinho, po którym Norweg w grudniu 2018 roku przejął Manchester United. Do szokującego rozstania z „The Special One” doszło nieco ponad dobę po porażce „Fener” w dwumeczu ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Po bardzo słabym z obu stron pierwszym meczu z Benfiką wicemistrzowie Turcji jechali na Estadio da Luz z czystą kartą, bowiem starcie w Stambule zakończyło się remisem 0:0. O awansie do fazy ligowej zadecydowała zaledwie jedna bramka i to przymierzanego do Fenerbahce Kerema Akturkoglu, który przed transferem do Benfiki aż cztery lata spędził w Galatasaray. Choć skromna, to wygrana „Orłów” w dwumeczu była w pełni zasłużona. Już przed bramką Akturkoglu Benfica dwukrotnie pakowała piłkę do siatki, ale VAR anulował oba trafienia.

Nie dał upragnionych sukcesów

Porażka w dwumeczu z Benfiką oznacza, że Fenerbahce już 17. sezon z rzędu nie zagra w Lidze Mistrzów, a przecież do tej Mourinho miał „Kanarki” wprowadzić. Pierwszą do tego okazję Portugalczyk miał już przed rokiem, ale jego zespół nie zaszedł nawet do ostatniej fazy kwalifikacji. „Fener” zostało wówczas wyeliminowane przez Lille, choć w rewanżu przed własną publicznością doprowadziło do dogrywki. Co więcej, w dogrywce Lille musiało radzić sobie w osłabieniu, ale mimo gry w dziesiątkę po golu w samej końcówce wyrzuciło „Fener” za burtę.

Po „spadku” do Ligi Europy Fenerbahce rzutem na taśmę dostało się do fazy pucharowej, bowiem w fazie ligowej zajęło ostatnie premiowane awansem miejscem. Zadecydował o tym minimalnie lepszy bilans bramkowy od Bragi. Mimo zdobycia w fazie ligowej zaledwie 10 punktów na 24 możliwe, w fazie pucharowej podopieczni Mourinho byli krok od ćwierćfinału, ale w rewanżu na Ibrox przegrali konkurs rzutów karnych.

Po odpadnięciu z europejskich pucharów „Fener” pozostała już tylko walka na krajowym podwórku, choć w tamtym momencie nie łudzono się, że uda się sięgnąć po pierwsze od 11 lat mistrzostwo kraju. Strata do prowadzącego w tabeli Galatasaray wynosiła aż siedem punktów, a finalnie była aż 11-punktowa. Dla porównania, w ostatnim sezonie przed przyjściem Mourinho strata do „Galaty” na koniec rozgrywek Super Lig wyniosła tylko trzy punkty. Galatasaray pozbawiło również „Fener” triumfu w krajowym pucharze, gdyż wyeliminowało je w ćwierćfinale.

Być może nowy szkoleniowiec doprowadzi żółto-niebieskich do zdobycia pierwszego od 2023 roku trofeum. Na tę chwilę nazwisko następcy Mourinho nie jest jednak znane. Ba, na ten moment nie wiadomo nawet, kto poprowadzi Fenerbahce w najbliższym meczu, a ten odbędzie się już w niedzielę 31 sierpnia. Wicemistrzów Turcji czeka wyjazd do stolicy kraju, Ankary, na starcie z beniaminkiem – Gençlerbirliği.

fot. screen Fenerbahçe SK / YouTube