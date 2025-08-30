FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Szykuje się kolejne odejście ze Śląska Wrocław. „Zdecydował, że nie chce grać dla tej drużyny”

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 30 sierpnia 2025
śląsk

Szerokim echem odbiła się wypowiedź trenera Śląska Wrocław – Ante Šimundžy. Po wygranym przez jego drużynę 2:1 ligowym meczu z GKS-em Tychy Słoweniec wypalił, że jeden z piłkarzy powiedział mu, iż nie chce grać dla tego zespołu. To nie pierwszy w ostatnim czasie przypadek, gdy zawodnik Śląska wymusza odejście z klubu.

Kolejny piłkarz Śląska zdezerteruje?

Śląsk Wrocław ma niebywały „talent” do znajdowania piłkarzy, którzy w burzliwym stylu potrafią wymusić odejście z klubu. Tylko tego lata miały miejsce trzy takie przypadki. Jako pierwszy wobec Śląska postąpił tak niedawny kapitan – Peter Pokorný. Po spadku WKS-u do Betclic 1. Ligi Słowak wyjechał z Wrocławia i czekał na rozwiązanie umowy. Pojawiły się nawet podejrzenia, że symulował uraz, przez który opuścił ostatnie trzy miesiące okraszonego spadkiem z Ekstraklasy sezonu. Gdyby bowiem zagrał dwie połowy, umowa uległaby przedłużeniu.

Niedługo po oficjalnym rozstaniu z Pokorným przedsezonowe zgrupowanie Śląska opuścił Assad Al Hamlawi, czyli najlepszy strzelec klubu w poprzednim sezonie, choć do Wrocławia trafił w jego połowie. Na tym jednak koniec, gdyż 1,5 miesiąca później – już po rozpoczęciu sezonu – Śląsk poinformował o odejściu bez zgody klubu Aleksa Petkowa, a więc kolejnego z liderów zespołu. Teraz do tej wyliczanki dezerterów dorzucić można Arnau Ortiza, który według słów trenera Ante Šimundžy „powiedział, że nie chce grać w tej drużynie”.

Na konferencji po wygranym przez wrocławian 2:1 domowym meczu 8. kolejki Betclic 1. Ligi z GKS-em Tychy słoweński szkoleniowiec został zapytany przez jednego z dziennikarzy o nieobecność w kadrze skrzydłowego. Šimundža odparł, iż „Arnau Ortiz zdecydował, że nie chce grać w tej drużynie”. Po dopytaniu ze strony dziennikarza dodał, że „nie powiedział, iż Ortiz chce odejść, a powiedział, że nie chce grać w tym zespole”, ale szczerze przyznał, że nawet przy ewentualnym powrocie Hiszpana nie widzi już dla niego miejsca w zespole.

Arnau Ortiz w Śląsku

Wszystko zatem wskazuje, że pobyt Ortiza we Wrocławiu zakończy się już po roku. Do stolicy Dolnego Śląska przeniósł się on na zasadzie wolnego transferu, bowiem wraz z końcem sezonu 2023/24 jego umowa z Gironą wygasła. Z ówczesnym wicemistrzem Polski związał się dwuletnim kontraktem, ale najpewniej wypełni go tylko w połowie. Śląsk był dla 23-latka już siódmym klubem w seniorskiej karierze, ale pierwszym zagranicznym. W jego koszulce rozegrał 39 meczów, ale tylko 14 razy znalazł się w wyjściowej jedenastce.

W ciągu spędzonych na boisku 1650 minut zanotował raptem trzy trafienia i dwie asysty, z czego tylko w tym sezonie zdobył po jednej bramce oraz asyście. W bieżącej kampanii rozegrał 300 minut, na które złożyło się sześć meczów. Trzykrotnie znalazł się w pierwszym składzie, a po raz ostatni 20 sierpnia – w wygranym 2:1 w Głogowie meczu 6. kolejki Betclic 1. Ligi z Chrobrym. Przegrany kilka dni później aż 0:5 w Krakowie mecz z Wisłą przesiedział na ławce, a w ostatnim meczu z GKS-em Tychy – jak już wspomniano – był poza kadrą.

Mimo nieobecności Ortiza w starciu z GKS-em Śląsk potrafił poradzić sobie z tyszanami i pokonać ich przed własną publicznością 2:1. Dzięki tej wygranej wrocławianie wrześniową przerwę reprezentacyjną spędzą w strefie premiowanej grą w barażach o awans do Ekstraklasy.

