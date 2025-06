Gwiazda Śląska samowolnie opuściła zgrupowanie! „Nie ma zgody na takie zachowanie”

Najlepszy w okraszonym spadkiem do Betclic 1. Ligi sezonie piłkarz Śląska Wrocław „samowolnie opuścił zgrupowanie pierwszej drużyny” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu. W ten sposób chce on wymusić transfer, do którego wciąż nie doszło, bowiem otrzymane za niego oferty miały być niewystarczająco satysfakcjonujące. Z komunikatu Śląska wynika, że nie można wykluczać ukarania zawodnika.

Gwiazda Śląska wyjechała ze zgrupowania

Choć Assad Al Hamlawi do Śląska Wrocław dołączył dopiero przed startem rundy wiosennej, to wystarczyło, aby został najlepszym strzelcem klubu w sezonie okraszonym spadkiem do Betclic 1. Ligi. W 16 meczach Palestyńczyk zdobył siedem bramek, z czego aż pięć tylko w marcu. Wówczas zanotował cztery występy z rzędu z min. golem, a najbardziej, bo aż dwukrotnie skarcił Lecha Poznań. Był to jego pierwszy dublet na polskich boiskach i może zresztą okazać się jedynym. Wszystko wskazuje bowiem, że dojdzie z nim do rozstania i to w dość nieprzyjemnych okolicznościach. Śląsk poinformował bowiem o zachowaniu 24-latka, które najpewniej przekreśla jego dalszy pobyt w tym klubie.

Al Hamlawi zdecydował się bowiem „samowolnie opuścić zgrupowanie pierwszej drużyny”. Zrobił to w sobotę 27 czerwca po wygranym 2:0 sparingu ze słowackim FC Košice, w którym rozegrał całą drugą połowę. Z oficjalnego komunikatu klubu dowiadujemy się, że zachowanie napastnika miało na celu wymuszenie transferu, na który „wraz ze swoim managementem naciskał już od jakiegoś czasu”. Śląsk stwierdził jednak, że oferty, które otrzymano, nie były zbliżone do kwoty zawartej w klauzuli odstępnego i odbiegały od wartości rynkowej Al Hamlawiego, w związku z czym według klubu „nie było obowiązku ich akceptacji”.

Assad Al Hamlawi, napastnik Śląska Wrocław, samowolnie opuścił zgrupowanie pierwszej drużyny. Drużyna Śląska Wrocław przebywa obecnie w Trzebnicy, przygotowując się do sezonu 2025/26. W treningach oraz meczu sparingowym uczestniczył również Assad Al Hamlawi, który jednak w sobotę bez zgody klubu opuścił zgrupowanie. Jego zachowanie uznajemy za całkowicie nieprofesjonalne, nieprzystające do roli zawodowego piłkarza oraz niezgodne z zapisami kontraktu i związkowymi przepisami. Napastnik wraz ze swoim managementem już od jakiegoś czasu naciskał na klub w kwestii udzielenia zgody na transfer wychodzący. Przypomnijmy, że w kontrakt Al Hamlawiego, który obowiązuje do czerwca 2027 roku, wpisana jest klauzula odstępnego, po wpłaceniu której wrocławski klub nie ma możliwości zatrzymania piłkarza u siebie. Żadna z ofert, które w ostatnim czasie dotarły do klubu, nie była jednak zbliżona do kwoty wpisanej w kontrakt, co oznacza, że WKS nie miał obowiązku ich akceptacji, tym bardziej że wszystkie propozycje znacząco odbiegały od rynkowej wartości zawodnika.

Zawodnik zostanie ukarany?

W dalszej części czytamy, że Al Hamlawi i jego agenci mieli naciskać na zarząd oraz pion sportowy Śląska, by dali zawodnikowi zgodę na odejście za mniejszą kwotę niż oczekiwano. Według Śląska Palestyńczyk miał „jednoznacznie zignorować ukłon ze strony wrocławskiego klubu” polegający na podjęciu się negocjacji ws. transferu napastnika z zagranicznym klubem. Rozmowy z zainteresowanym podmiotem zerwano, a Śląsk jasno zadeklarował, że sprzeda 24-latka tylko, gdy otrzyma satysfakcjonująca propozycję. Niewykluczone, że wychowanek szwedzkiego Ängelholm zostanie ukarany przez wrocławski klub, bowiem swoim postępowaniem „naraził się na kary”.

W związku z powyższym pion sportowy oraz zarząd, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro klubu, konsekwentnie odrzucali pojawiające się oferty i zapytania, będąc równocześnie pod presją zawodnika oraz jego agencji menadżerskiej, by wyrazić zgodę na transfer za kwotę mniejszą niż zawarta w klauzuli. Po rozpoczęciu zgrupowania w Trzebnicy rozmowy z jednym z zagranicznych klubów jednak przyspieszyły – Śląsk Wrocław otrzymał ofertę, która dawała nadzieję na dojście do porozumienia korzystnego dla klubu i zgodził się na negocjowanie warunków ewentualnego transferu Assada Al Hamlawiego. Ten ukłon ze strony wrocławskiego klubu został jednak jednoznacznie zignorowany przez piłkarza, który w sobotę samowolnie opuścił zgrupowanie pierwszego zespołu, starając się tym samym wymusić zgodę na transfer. Nie ma i nigdy nie będzie zgody Śląska Wrocław na takie zachowanie. W związku z tym WKS zerwał obecne rozmowy transferowe i jednoznacznie deklaruje, że zgodzi się na sprzedaż zawodnika wyłącznie po wpłynięciu oferty satysfakcjonującej klub. Rzecz jasna Śląsk będzie również dochodzić swoich praw od zawodnika, który nie wypełnił obowiązków zawartych w kontrakcie, czym pokazał nie tylko brak szacunku wobec Śląska Wrocław, kolegów z drużyny oraz kibiców, ale naraził się również na kary ze strony klubu.

To nie pierwszy taki przypadek

Al Hamlawi nie jest jedynym w ostatnim czasie zawodnikiem, który mocno dał się we znaki Śląskowi. Filar środka pola i zarazem jeden z kapitanów drużyny – Peter Pokorny po spadku klubu z PKO BP Ekstraklasy wyjechał z Wrocławia i czekał na rozwiązanie kontraktu, o czym informował Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej”. Słowak miał symulować kontuzję tylko po to, by nie przedłużyć umowy, za co miał zostać ukarany poprzez pozbawienie czerwcowej pensji oraz części majowej. Niedługo po tych medialnych doniesieniach Śląskowi wreszcie udało się rozstać z – nomen omen – niepokornym zawodnikiem. Po siedmiu latach wrócił do ojczyzny, bowiem związał się ze Slovanem Bratysława.