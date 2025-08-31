Widzew z mocnym transferem! Nadchodzi bramkarz, który mierzył się z polskimi drużynami w europejskich pucharach

Widzew Łódź jest bezsprzecznie najbardziej aktywnym klubem PKO BP Ekstraklasy w kończącym się letnim oknie transferowym. Klub sprowadził już kilkunastu zawodników, ale nie ma zamiaru na tym poprzestać. Do drużyny Patryka Czubaka ma trafić bramkarz, który w zeszłym sezonie w europejskich pucharach mierzył się z polskimi zespołami. Ten transfer najprawdopodobniej oznacza także nadchodzącą zmianę barw klubowych przez Rafała Gikiewicza.

Widzew pozyska bramkarza z doświadczeniem w europejskich pucharach

Widzew po zmianie właściciela oraz wielu najważniejszych osób w pionie sportowym latem przeszedł prawdziwą rewolucję. Z klubem pożegnała się dość spora grupa zawodników, jednak jeszcze więcej ich do Łodzi trafiło. W tym gronie był choćby Maciej Kikolski, który został wykupiony z Legii Warszawa. Do stolicy wrócił po całkiem udanym wypożyczeniu do Radomiaka Radom, jednak głównie z powodu Kacpra Tobiasza miał niewielkie szanse na wywalczenie miejsca między słupkami.

Już od dawna trwają poszukiwania napastnika, który ma rywalizować o podstawowy skład z Sebastianem Bergierem. Ostatnio blisko miał być transfer Sambou Soumano z francuskiego Lorient, jednak na ten moment wszystko wskazuje na to, że nie dojdzie on do skutku. Widzew na znalezienie snajpera ma czas do ósmego września, bo właśnie wtedy kończy się letnie okienko transferowe w Ekstraklasie. Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki” póki co RTS wzmocni zawodnik na kompletnie inną pozycję, bowiem do Łodzi ma trafić bramkarz.

Jak podał dziennikarz będzie to Veljko Ilić z serbskiej Backiej Topoli. Widzew prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie domknięcia tego transferu i porozumienie może zostać zawarte nawet w najbliższych godzinach. 22-letni to wychowanek swojego klubu i od trzech sezonów pewny punkt swojego zespołu, który nie opuszcza praktycznie żadnego spotkania. Przez ten czas zagrał dokładnie 121 meczów.

W zeszłym sezonie gdy Baćka Topola mierzyła się w Lidze Konferencji z Legią i Jagiellonią to w każdym pojedynku – łącznie były to trzy starcia, bowiem dwa z zespołem Adriana Siemieńca oraz jeden z piłkarzami z Warszawy – to właśnie on bronił dostępu do bramki. Co prawda jego drużyna wszystkie te pojedynki przegrała, ale do Ilicia nie można było mieć za to większych pretensji.

Gikiewicz zmieni klub w ostatnich dniach okienka?

Obecny sezon w bramce Widzewa zaczął Rafał Gikiewicz, jednak po zeszłych rozgrywkach nie było do doświadczonego gracza zbyt wiele zaufania i po dwóch słabszych meczach Żeljko Sopić zdecydował, by byłego bramkarza Augsburga czy Unionu Berlin posadzić na ławce rezerwowych. Między słupki wskoczył kupiony z Legii Maciej Kikolski, który prezentuje stały, stabilny poziom.

Raczej nie zdarzają mu się zbyt często poważne błędy, jednak rzadko może u niego obejrzeć spektakularne interwencje ratujące jego zespół. Transfer nowego bramkarza zepchnie Gikiewicza na trzecią pozycję w hierarchii i to najprawdopodobniej będzie oznaczało odejście do innego klubu jeszcze tego lata.

Fot. PressFocus